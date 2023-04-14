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Шаакунталам Шаакунталам
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Shaakuntalam

Шаакунталам, 2023

2023 / Индия
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Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 14 апреля 2023
Режиссер
Гунасекхар
В ролях
Саманта Рут Прабху
Дев Мохан
Мохан Бабу
Адити Балан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шаакунталам 1 постер
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