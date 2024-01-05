Kleks Academy, 2024

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Академия Пана Клекса
4.8
Киноафиша Фильмы Академия Пана Клекса
4.8

Академия Пана Клекса

, 2024
Akademia pana Kleksa
Польша / фэнтези / 18+
Постер фильма Академия Пана Клекса
4.8

В ролях

Томаш Кот
Томаш Кот
Ambrozy Kleks
Петр Фрончевский
Doctor Paj-Chi-Wo
Агнешка Гроховска
Агнешка Гроховска
Anna Niezgódka
Данута Стенка
Wadera
Antonina Litwiniak
Ada Niezgódka
Себастьян Станкевич
Себастьян Станкевич
Mateusz
Daniel Walasek
Prince Vincent
Konrad Repinski
Albert
Igor Fernandez-Kowalczyk
Diego
Apolonia Galeska
Ola
Режиссер Maciej Kawulski
Сценарист Ян Бжехва, Krzysztof Gureczny, Agnieszka Kruk, Manuela Podbielkowska
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Польша
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 8 мая 2024
Премьера в мире 5 января 2024
Дата выхода
5 января 2024 Азербайджан
5 января 2024 Болгария
19 июня 2024 Испания 12
5 января 2024 Кыргызстан
5 января 2024 Молдавия
5 января 2024 Польша 7
5 января 2024 Таджикистан
5 января 2024 Узбекистан
Сборы в мире $15 348 026
Производство Polski Instytut Sztuki Filmowej, Open Mind Production, Jake Vision DGA Studio
Другие названия
Akademia pana Kleksa, Kleks Academy, A Academia do Sr. Kleks, La academia del Sr. Kleks, Akademie pana Kaňky, Akademiet til herr Kleks, Bay Kleks'in Akademisi, De academie van Kleks, Die Akademie des Meisters Klex, Herr Klex akademi, Kleks Akadémia, L'académie de M. Kleks, Академия пана Клекса, Академія пана Клекса, クレクス先生のふしぎな学校, Академия пана Кляксы

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 11 голосов
4.5 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
Шурик уже смотрит с укором: сможете узнать все 5 советских фильмов по одному персонажу?
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
Мозолит глаза в каждом сериале: зрители переключают канал, когда видят эту «искусственную» актрису
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше