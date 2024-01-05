Kleks Academy, 2024

ПроизводствоPolski Instytut Sztuki Filmowej, Open Mind Production, Jake Vision DGA Studio
Другие названия
Akademia pana Kleksa, Kleks Academy, A Academia do Sr. Kleks, La academia del Sr. Kleks, Akademie pana Kaňky, Akademiet til herr Kleks, Bay Kleks'in Akademisi, De academie van Kleks, Die Akademie des Meisters Klex, Herr Klex akademi, Kleks Akadémia, L'académie de M. Kleks, Академия пана Клекса, Академія пана Клекса, クレクス先生のふしぎな学校, Академия пана Кляксы
Рейтинг фильма
4.8
Оцените11 голосов
4.5IMDb
Обновлено 29 апреля 2025
Кадры из фильма
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Интересные факты
Актёр, сыгравший доктора Пай-Чи-Во, играет Клекса в оригинальных фильмах 1983 года.