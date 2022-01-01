Фильмы в жанре детектив

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Ганнибал
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Где-то во времени
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Генеральская дочь
ГЛ
Глаза Лоры Марс
Глаза змеи
ГО
Голос из камня
Голубой лев
Гонки по вертикали
Гонки по-итальянски
Город, который боялся заката
Гость
ГР
Гроб
Группировка «Восток»
ГУ
Гудлэнд
ДВ
Два Реми, два
Два билета на дневной сеанс
Две версии одного столкновения
Двойная жизнь
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Девушка в поезде
Девушка, которая застряла в паутине
Девятая
Декоратор
Дело Румянцева
Дело №306
День гнева
День смерти
Десять негритят
Детектив из Чайнатауна 2
Детектив по случайности: В действии
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Дети греха
Детоксикация
Детская игра
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Доклад для следователя
Дом в конце времен
Дом свиданий
Дом-призрак 3D
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Достать ножи
Достать ножи 2
Досье Тамады
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Дуэль
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Дьявол
Дьявол, которого ты знаешь
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Звонок мертвецу
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Змеиный источник
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И
И не осталось никого
ИГ
Игра в камешки
Игра навылет
Игра признаний
Игрушки для взрослых
Игры разумов
ИД
Идеальное преступление
Идеальное преступление
ИЗ
Изгоняющий дьявола II: Еретик
Изгоняющий дьявола: Инсомния
ИЛ
Иллюзия комфорта
ИН
Инопланетный код
Инспектор Клузо
Инспектор Лосев
Инспектор уголовного розыска
Интервью с Богом
ИП
Ипподром
ИР
Иррациональный человек
ИС
Исправленному верить
Истина на небесах
Исчезающие дни
Исчезающий иллюзионист
Исчезновение Сидни Холла
ЙО
Йорген + Анна = любовь
КА
Казино Чайна-таун «36»
Как поймать магазинного вора
Кастанха
Кафка
КВ
Квинтет
КИ
Кибер
Кибер-террор
КЛ
Класс 1983 года
Клют
Ключи счастья
КО
Код «Красный»
Кодекс бесчестия
Кома
Коммунальный детектив
Комната 213
Комната сына
Конспиратор
Контрибуция
Контроль
Копьё Лонгина
Короли интриги
Короли самоубийства
Кошмарочка: Кино
КР
Кристина
Кровь на танцполе
КУ
Куб Зеро
Курортный роман
ЛЕ
Легенда о Каспаре Хаузере
Легенда о демонической кошке
Легенды Орлёнка
Леди в поезде
Леди исчезает
Лекарство от здоровья
ЛИ
Лили - настоящая ведьма. Путешествие в Мандолан
Лимб
Линчеватель
Лиссабонские тайны
Личный номер
Лишенный жизни
ЛО
Ловушка
Логово зверя
Ломка
Лондонская дорога
Лондонские поля
Лофт
ЛЮ
Любовь сквозь время
Любовь утомляет
МА
Магия, магия
Майор Гром: Трудное детство
Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия
МакКаник
Маленький незнакомец
Малина
Марджори Прайм
Мария-Октябрь
Матрица времени
МЕ
Между мирами
Мелодия любви
Мертв по прибытии
Мертвая зона
Место встречи изменить нельзя
Месть
МИ
Милашки
Милдред Пирс
Миллионы Ферфакса
Мим Бим, или Чужая жизнь
Мистер Икс
Мистер Холмс
Мистерии
Мистериум: Начало
Мистерия
МН
Многоцветье
МО
Мой убийца
Монтажёр
Московские тайны. Бедная Лиза
Московские тайны. Графский парк
Московские тайны. Либерея
Московские тайны. Опасный переплет
Московские тайны. Семь сестер
Московские тайны. Тринадцатое колено
Моя кузина Рэйчел
Моя кузина Рэйчел
МУ
Мудрость крокодилов
Мужество в бою
Мужики и куры
Мужчина, глядящий на юго-восток
МЫ
Мы всегда жили в замке
Мышеловка на три персоны
НЛ
НЛО
НА
Навсегда
Над и под
Наркокурьер
Настройщик землетрясений
Научная секция пилотов
НЕ
Не выходи из дома
Не говори ни слова
Не говори ничего
Не подавай виду
Небо над Берлином 2
Невидимый гость
Невинность
Невозможная любовь
Невыносимая боль (Сильная боль)
Незваный гость
Незваный гость
Немой
Непристойное поведение
Несколько призрачных дней
НО
Новогодняя засада
Ночной беглец
Ночной дозор
Ночной кошмар
Ночной мотоциклист
Ночной патруль
Ночные игры
НЭ
Нэнси
Нэнси Дрю и потайная лестница
НЯ
Няня с сюрпризом
ОБ
Обещание
Оборотень
ОГ
Огонь в небе
ОД
Одержимость Авы
Однажды преступив черту
Одноклассники смерти
ОК
Округ Мэдисон
ОЛ
Олдбой
ОМ
Омен 4: Пробуждение
ОН
Она испекла убийство: Загадка шоколадного печенья
Оно
ОП
Оперативная разработка
Оперативная разработка 2: Комбинат
ОР
Орудие смерти
ОС
Особо тяжкие преступления
Особое мнение
Осторожно! Красная ртуть!
ОТ
Ответы ни к чему
Отдаленные последствия
Отель
Отель «Маскарад»
Отель для самоубийц
Отель ужасов
Отзвуки эха
Открой глаза
Открытие
Отпущение грехов
ОШ
Ошибка «Резидента»
ПА
Падение
Падение
Парадокс Кловерфилда
Париж принадлежит нам
Пассажир из Сан-Франциско
Патент
Патруль
Паук
Паук в паутине
ПЕ
Перевал Брейкхарт
Перевод с немецкого
Перекрестный огонь
Петровка, 38
ПИ
Пистолет в сумочке Бетти Лу
Письма убийцы
ПЛ
Плакучий дом в Кале
Планетариум
Плохая монахиня
Плохие дети отправляются в ад
Плохой день в Блэк Роке
ПО
Повелитель страниц
Под знаком Козерога
Подарок
Подвиг разведчика
Подозрение
Подставное тело
Поезд смерти
Поймать вора
Покемон. Детектив Пикачу
Покинутый
Покушение на ГОЭЛРО
Полусвет
Поля
Попался, или Шпионские игры
Попытка к бегству
После Чернобыля
После похорон
Последнее, чего он хотел
Последний из шести
Последний пассажир
Последняя «Милая Болгария»
Последняя смена
Потерянная
Потусторонние чувства
Поцелуй перед смертью
ПР
Правда о Чарли
Предатель
Предательство
Предварительное расследование
Предчувствие
Прежде, чем я усну
Преисподняя
Преследование
Преступник
Преступник для прокурора
Привал странников
Привязанные к дому
Приз
Признание убийцы
Призрак и миссис Мьюр
Призраки
Призраки Элоиз
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается
Прикосновение медузы
Притяжение
Приходит дракон
Пробуждая мертвецов
Пробуждение Зодиака
Пробуждение жизни
Проклятая
Проклятие Даунерс Гроув
Проклятие спящей красавицы
Проклятое место
Пропавшая
Простая просьба
Простая формальность
Прочь
Прошлое
Прощай, ковчег
Прощай, моя красавица
ПС
Психо
Психо 3
Псы
ПУ
Пуля Дурова
Пустой человек
ПЧ
Пчелы делают мед
ПЫ
Пылающий
ПЯ
Пять кукол для августовской луны
РА
Разлом времени
Разносчик
Разорванный круг
Разрушенный дворец
Райский проект
Раны
Расплата
Распутин
Рассказ
РЕ
Ребекка
Реинкарнация
Река Лондон
Река памяти
Реставратор
РИ
Ринг
РО
Роковая женщина
Роковая страсть
Роман выходного дня
РУ
Русалка на суше
Русский ковчег
С
С днем смерти
С феями шутки плохи
СА
Самоизоляция
Сарай
СВ
Сваха
Свидетельство о бедности
Свой крест
СД
Сделано в США
СЕ
Северное Сияние. Тайна огненных рун
Северное сияние. Когда мёртвые возвращаются
Северное сияние. Проклятье пустынных болот
Северное сияние. Следы смерти
Секретная служба Его Величества
Секреты прошлого
Секта
Семейные тайны
Серое и черное
СИ
Сибирская леди Макбет
Синяя борода
Система 05
Сиятельные трупы
СК
Скала Малхолланд
Сквозь горизонт
Скорпион на ладони
Скрюченный домишко
Скульптор смерти
СЛ
След зверя
Следствие ведут знатоки: Мафия
Следствие ведут знатоки: Полуденный вор
Служитель зла
Случай из следственной практики
СМ
Смертельная ловушка
Смертельный поворот
Смерть девушки
Смерть на Ниле
Смерть на Ниле
Смотритель
СО
Собака Баскервилей
Собака Баскервилей
Соглядатай
Сожженная карта
Сон №5
СП
Спецгруппа
Спокойной ночи, мамочка
Спящий
СР
Среди деревьев / За деревьями
СТ
Стальная бабочка
Стальная страна
Стальные двери
Старики-полковники
Стикер
Страдающий бессонницей
Странная история доктора Джекила и мистера Хайда
Странник
Странный Томас
Странный цвет слез твоего тела
Страсть
Стрейнджер
СУ
Субурбикон
Сувенир
Сувенир для прокурора
Судьба «Резидента»
Сумасшедший замок
Сумка инкассатора
Суперполицейские 2
Суровые километры
СЧ
Счастливого дня смерти
Счастливого нового дня смерти
СЫ
Сын
Сын дьявола
Сыщик Петербургской полиции
ТА
ТАСС уполномочен заявить…
Таинственная женщина
Таймлесс 2: Сапфировая книга
Тайна «Черных дроздов»
Тайна Бермудского треугольника
Тайна Хилл-Парка
Тайна в их глазах
Тайна сестры
Тайный враг
Там, где раки поют
Танцуй со мной
Танцы в «Голубой игуане»
ТВ
Твин Пикс: сквозь огонь
ТЕ
Тебя никогда здесь не было
Темные тайны
Тень
Тень у пирса
Техасская резня бензопилой
Техасская резня бензопилой 3D
ТИ
Тиккун
Тихие берега
Тихий дом
ТО
Товарищ Дракулич
Толкачи
Тот день
ТР
Травма
Травма
Трагедия в бухте Роджерс
Трактир на Пятницкой
Третье убийство
Трещина в стене
Три гильзы от английского карабина
Три дня до весны
Три одинаковых незнакомца
Три цвета: синий
Трое в лифте, не считая собаки
Трое мужчин и младенец
ТУ
Тупик
ТЫ
Ты должен был уйти
ТЮ
Тюрьма Мейз
ТЁ
Тёмная река
Тёмные очки
УГ
УГРО. Простые парни
УБ
Убей меня нежно
Убийства в стиле Гойи
Убийства по открыткам
Убийственное лето
Убийство в «Саншайн-Менор»
Убийство в Белом доме
Убийство в Восточном экспрессе
Убийство в Восточном экспрессе
Убийство в дачный сезон
Убийство в зимней Ялте
Убийство кота
Убийство на 100 миллионов
Убийство свидетеля
Убийца проживает в номере 21
Убийцы
Убить Шакала
Убить гонца
Убрать Картера
Убрать Картера
УЖ
Ужасное счастье
УЗ
Узы крови
УИ
Уик-энд с убийцей
УМ
Умереть заново
УС
Уснувший пассажир
УТ
Утопим Мону!
Утреннее шоссе
ФА
Фаворит
ФИ
Финал
ФЛ
Флетч
Флетч жив
ФО
Фотограф
ФР
Французский шпион
Фрилансеры
Фрэнк
Фрэнк и Лола
ХА
Харпер
ХВ
Хвост
ХИ
Химера
Хинтерленд: город грехов
ХО
Хозяин тайги
Холмс & Ватсон
Хостел. Часть 3
ХЭ
Хэвенхёрст
Хэллоуин 3: Сезон ведьм
ЦА
Царство птиц
ЦВ
Цветок страсти
ЦИ
Цирюльник
ЦЫ
Цыпленок под уксусом
ЧА
Час свиньи
Часовщик
ЧЕ
Человек из Лондона
Человек, который слишком много знал
Человек, который сомневается
Черепа
Черное Рождество
Черный альпинист
Черный демон
Черный ящик
Четыре листа фанеры, или Два убийства в баре
ЧИ
Чижик-Пыжик возвращается
Чистилище
Чистое искусство
ША
Шарада
ШЕ
Шерлок Холмс в Вашингтоне
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Охота на тигра
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей
Шерлок Холмс перед лицом смерти
Шерлок Холмс: Жемчужина смерти
Шерлок Холмс: Ночной террор
Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству
Шерлок: Безобразная невеста
ШИ
Шизополис
ШК
Школьный проект
ШТ
Шторм Р
ЭВ
Эволюция
ЭН
Энигма
Энола Холмс
Я
Я выслежу тебя
Я здесь
Я иду искать
Я иду искать
Я исповедуюсь
Я не Гарри Дженсон
Я потерял телефон
Я,
Я, Алекс Кросс
ЯД
Ядовитая роза
ЯЙ
Яйцо ангела
ЯН
Январский человек
ЯП
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