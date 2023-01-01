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Этерна: Часть первая Этерна: Часть первая
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Этерна: Часть первая

Этерна: Часть первая, 2022

2022 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Законный наследник престола в изгнании и сын убитого мятежника — что между ними общего? У каждого своя цель: один мечтает занять трон и вернуть своей семье былую славу, другой — отомстить убийце своего отца, который служит узурпаторам. Юноши вступают в масштабную борьбу за власть и честь, в которой те, что казались друзьями, могут предать, а былые враги — превратиться в союзников. Ради достижения цели и принцу, и сыну бунтаря придется рискнуть самым ценным и сделать главный выбор в своей жизни — пойти предначертанным путем или выступить против самой судьбы.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
Евгений Невский
В ролях
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Сергей Гилев
Сергей Гилев
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Этерна: Часть первая 2 постера
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Этерна: Часть первая
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