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Постер фильма Этерна: Часть первая
5.2
Этерна: Часть первая - Трейлер 1
Киноафиша Фильмы Этерна: Часть первая
5.2

Этерна: Часть первая

, 2022
Этерна: Часть первая
Россия / приключения, драма, фэнтези / 18+
Трейлеры
Постер фильма Этерна: Часть первая
5.2
Этерна: Часть первая - Трейлер 1
Этерна: Часть первая  Трейлер 1

О фильме

Законный наследник престола в изгнании и сын убитого мятежника — что между ними общего? У каждого своя цель: один мечтает занять трон и вернуть своей семье былую славу, другой — отомстить убийце своего отца, который служит узурпаторам. Юноши вступают в масштабную борьбу за власть и честь, в которой те, что казались друзьями, могут предать, а былые враги — превратиться в союзников. Ради достижения цели и принцу, и сыну бунтаря придется рискнуть самым ценным и сделать главный выбор в своей жизни — пойти предначертанным путем или выступить против самой судьбы.

В ролях

Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Roke Alva
Сергей Гилев
Сергей Гилев
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Юлия Хлынина
Юлия Хлынина
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Анар Халилов
Анар Халилов
Aldo Rakan
Varvara Barkhvits
Portovaya shlyukha
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Kardinal Silvestr
Артур Бесчастный
Артур Бесчастный
Leopold Manrik
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Rupert Felsenburg
Василий Бриченко
Василий Бриченко
Ofitser Karval
Симон Эвальд
Симон Эвальд
Unar 2
Сценарист Сергей Юдаков, Evgeniy Baranov, Vera Kamsha, Евгений Рене
Композитор Райан Оттер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 20 января 2022
Премьера в мире 20 января 2022
Производство Black prince
Другие названия
Eterna. Chast pervaya, Aeterna, Этерна: Часть первая

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Этерна: Часть первая - Трейлер 1
Этерна: Часть первая Трейлер 1
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Наша рецензия

Русское фэнтези, которое не думает о своем зрителе.
Русское фэнтези, которое не думает о своем зрителе. Экранизация романов Веры Камши «Отблески Этерны» выглядела как минимум интригующе. Большое фэнтези без привязки к русским сказкам и с самобытным сеттингом. За проект взялись настоящие фанаты первоисточника, расписавшие свой проект на целых 5 сезонов вперед. Правда, пока это только планы. Все начинается с «Этерна: Часть первая» – то ли фильма, то ли полуторачасовой пилотной серии, которой предстоит приоткрыть дверцу в этот мир. Знакомство будет скоротечно и,…

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