Хранители, 2009

Действие картины разворачивается в параллельной реальности, в Америке 1985 года. В этом мире супергерои стали частью повседневной жизни общества, а Часы Судного Дня, застыв в пяти минутах от полуночи, отсчитывают время до столкновения ведущих мировых держав. После убийства одного из своих прежних коллег Роршах — супергерой, никогда не снимающий маски, — полон решимости свершить суд Линча.

Он начинает расследование заговора, призванного уничтожить или дискредитировать всех супергероев прошлого и настоящего. Он собирает своих соратников — отставной легион борцов с преступностью, но лишь один из них обладает подлинной силой. Постепенно Роршах осознает пугающий масштаб заговора, связанного с общим прошлым героев и сулящего катастрофические последствия в будущем. Они хранят наш покой, но кто охранит нас от Хранителей?