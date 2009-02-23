Хранители, 2009

Действие фильма происходит в Америке 1985 года, в которой супергерои являются частью общества, а «Часы Судного дня», которые показывают время до начала ядерной войны, постоянно показывают без пяти минут полночь. Когда одного из его бывших коллег убивают, мститель в маске по имени Роршах намеревается раскрыть заговор, составленный с целью уничтожить супергероев. Когда герой воссоединяется со своими бывшими товарищами, он понимает, что, скорее всего, среди них затесался крот, который и является таинственным убийцей. Смогут ли они вычислить преступника?
Действие картины разворачивается в параллельной реальности, в Америке 1985 года. В этом мире супергерои стали частью повседневной жизни общества, а Часы Судного Дня, застыв в пяти минутах от полуночи, отсчитывают время до столкновения ведущих мировых держав. После убийства одного из своих прежних коллег Роршах — супергерой, никогда не снимающий маски, — полон решимости свершить суд Линча.
Он начинает расследование заговора, призванного уничтожить или дискредитировать всех супергероев прошлого и настоящего. Он собирает своих соратников — отставной легион борцов с преступностью, но лишь один из них обладает подлинной силой. Постепенно Роршах осознает пугающий масштаб заговора, связанного с общим прошлым героев и сулящего катастрофические последствия в будущем. Они хранят наш покой, но кто охранит нас от Хранителей?
фильм, откровенно, странный и оригинальный!
на мой взгляд, что-то в нём артхаусное, странно построенный сюжет и… Читать дальше…
Режиссера зауважала.… Читать дальше…