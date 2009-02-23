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Хранители, 2009

2009 / Великобритания / США
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168 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в Америке 1985 года, в которой супергерои являются частью общества, а «Часы Судного дня», которые показывают время до начала ядерной войны, постоянно показывают без пяти минут полночь. Когда одного из его бывших коллег убивают, мститель в маске по имени Роршах намеревается раскрыть заговор, составленный с целью уничтожить супергероев. Когда герой воссоединяется со своими бывшими товарищами, он понимает, что, скорее всего, среди них затесался крот, который и является таинственным убийцей. Смогут ли они вычислить преступника? 

  • Фильм создан по мотивам одноименного графического романа Алана Мура. Первый трейлер к фильму вызвал такой интерес у публики, что вернул творение Мура в список бестселлеров, а вскоре экземпляры комикса были распроданы по всей стране. 
  • У всех флагов США в фильме 51 звезда, поскольку в альтернативной истории фильма Вьетнам стал 51-м штатом после того, как Америка выиграла вьетнамскую войну.
  • Хотя Джеки Эрл Хейли, сыгравший Роршаха, имеет черный пояс в Кенпо, он решил не использовать эти навыки в своих боевых сценах, так как считал, что его герой сражался бы в более скрупулезном и менее дисциплинированном стиле.
  • Доктор Манхэттен – единственный герой, который за весь фильм ни разу не выругался.

Действие картины разворачивается в параллельной реальности, в Америке 1985 года. В этом мире супергерои стали частью повседневной жизни общества, а Часы Судного Дня, застыв в пяти минутах от полуночи, отсчитывают время до столкновения ведущих мировых держав. После убийства одного из своих прежних коллег Роршах — супергерой, никогда не снимающий маски, — полон решимости свершить суд Линча.

Он начинает расследование заговора, призванного уничтожить или дискредитировать всех супергероев прошлого и настоящего. Он собирает своих соратников — отставной легион борцов с преступностью, но лишь один из них обладает подлинной силой. Постепенно Роршах осознает пугающий масштаб заговора, связанного с общим прошлым героев и сулящего катастрофические последствия в будущем. Они хранят наш покой, но кто охранит нас от Хранителей?

7.1 Оцените
168 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 43 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 5 марта 2009
Премьера онлайн 18 апреля 2020
Премьера в мире 23 февраля 2009
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Зак Снайдер
Зак Снайдер
В ролях
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган
Малин Акерман
Малин Акерман
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Билли Крудап
Билли Крудап
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Режиссер Зак Снайдер преподнес, можно сказать, сюрприз: после скотобойного «Рассвета мертвецов» и довольно злокачественных, несмотря на ряд визуальных находок, «300 спартанцев» он наконец снял осмысленное кино, отстояв свою 163-минутную финальную монтажную версию. Более того, Снайдер убедил продюсеров, что необходимо оставить действие графического романа Алана Мура и иллюстратора Дэйва Гиббонса в 1985 году, а не переносить в наши дни, как того хотели вышеупомянутые…
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Андрей 28 марта 2020, 13:16
9 баллов из 10ти!
фильм, откровенно, странный и оригинальный!
на мой взгляд, что-то в нём артхаусное, странно построенный сюжет и… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Красотишша! Ядреный такой, злющий фильм. Визуально волшебный. В одном месте чуть с пафосом перебрали, а так - идеально.

Режиссера зауважала.… Читать дальше…
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168 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Алан Мур считает, что популярность супергеройского кино среди взрослых может привести к фашизму Писатель снова ругает жанр.
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11 октября 2022 15:05
Доктора Манхэттен вернулся: Вышел трейлер сериала «Хранители» Продолжение фильма Зака Снайдера начнёт выходить осенью.
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21 июля 2019 14:26
Тизер-трейлер «Хранителей»: Наследие Роршаха Сериал канала HBO от создателя «Остаться в живых» Дэймона Линделофа наконец-то обзавёлся первым видео.
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