Привидение, 1990

Счастливая жизнь успешного банковского работника Сэма Уита и его подруги Молли Дженсен в один миг разбивается вдребезги после гибели Сэма от рук грабителя. Происшествие оказывается вовсе не случайностью, и теперь неупокоенной душе молодого человека необходимо всеми силами защитить возлюбленную, с которой сближается коллега Сэма, виновный в его смерти.
Во время прогулки молодого банковского служащего со своей возлюбленной на них нападает грабитель и парня убивают. Но дух его остается на земле. Когда же он узнает, что убийство было подстроено его лучшим другом, и теперь его возлюбленная находится в опасности, то он решает при помощи медиума предупредить ее...
Так всё хорошо начиналось. Еонцовка просто убила , вообще безсмысленная… Читать дальше…