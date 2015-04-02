Привидение, 1990

Во время прогулки молодого банковского служащего со своей возлюбленной на них нападает грабитель и парня убивают. Но дух его остается на земле. Когда же он узнает, что убийство было подстроено его лучшим другом, и теперь его возлюбленная находится в опасности, то он решает при помощи медиума предупредить ее...