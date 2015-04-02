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Ghost

Привидение, 1990

1990 / США
8.5 Оцените
101 голос Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Счастливая жизнь успешного банковского работника Сэма Уита и его подруги Молли Дженсен в один миг разбивается вдребезги после гибели Сэма от рук грабителя. Происшествие оказывается вовсе не случайностью, и теперь неупокоенной душе молодого человека необходимо всеми силами защитить возлюбленную, с которой сближается коллега Сэма, виновный в его смерти.

  • Главную мужскую роль предлагали Брюсу Уиллису, который на тот момент состоял в браке с Деми Мур, но актер отказался, посчитав, что фильм точно провалится в прокате.
  • Демонические вполи, которые звучат в нескольких сценах, – это на самом деле записи детских криков, проигранные в замедленной скорости.
  • На главную женскую роль претендовала Молли Рингуолд.
  • Изначально создатели не планировали отдавать роль Оды Мэй Браун Вупи Голдберг: их окончательно убедил в обратном Патрик Суэйзи, большой поклонник таланта актрисы.
  • По фильму был поставлен мюзикл, премьера которого состоялась в 2011 году.
  • На показах в Монтеррее, Мексика, зрителям прямо на входе в кинозалы выдавались специальные конверты с носовыми платками внутри.
  • Патрик Суэйзи признавался, что роль в этой картине стала самой тяжелой в его карьере, поскольку большую часть фильма его герой может лишь наблюдать за событиями, никак не принимая в них участия.

Во время прогулки молодого банковского служащего  со своей возлюбленной на них нападает грабитель и парня убивают. Но дух его остается на земле. Когда же он узнает, что убийство было подстроено его лучшим другом, и теперь его возлюбленная находится в опасности, то он решает при помощи медиума  предупредить ее...

8.5 Оцените
101 голос Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1990
Премьера в России 13 июля 1990
Премьера в мире 12 июля 1990
Возраст 12+
Режиссер
Джерри Цукер
Джерри Цукер
В ролях
Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Деми Мур
Деми Мур
Вупи Голдберг
Вупи Голдберг
Тони Голдуин
Тони Голдуин
Армилия МакКуин
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
qwew 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отстой(2). Длина 60 минут. Насчет музыки - я эти звуки слышал кучу раз в других проектах. В том числе музыку. За красивую пятую точку главной… Читать дальше…
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Ппц КАК МОЖНО БЫЛО так испортить фильм , такой ДИБИЛЬНОЙ КОНЦОВКОЙ ????
Так всё хорошо начиналось. Еонцовка просто убила , вообще безсмысленная… Читать дальше…
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