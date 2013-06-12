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Man of Steel

Человек из стали, 2013

2013 / США
7.1 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Еще ребенком Кларк Кент узнает, что он обладает необычайными способностями, после чего родители раскрывают мальчику, что на самом деле он не с этой планеты. Будучи молодым человеком, он путешествует, чтобы узнать, откуда он пришел и для чего его послали сюда. Однако, когда на Землю устраивают вторжение могущественные инопланетные захватчики, Кларку придется спасти мир от уничтожения, стать героем и новой надеждой всего человечества… 

  • Генри Кавилл отказался принимать стероиды, чтобы набрать мышечную массу для этой роли. Он также отказался от цифровой ретуши или улучшений своего тела, так как посчитал, что было бы нечестно с его стороны использовать обман во время исполнения роли такого героя как Супермен. Кавилл проводил тяжелейшие тренировки, чтобы развить свое телосложение до уровня, достойного персонажа.
  • Идея о том, что буква S на груди Супермена означает «надежда», взята из комикса Марка Вейда «Superman: Birthright», где объясняется, что это криптонский символ. 
  • Во флешбеке, где над юным Кларком Кентом издеваются одноклассники, он читает «Республику» Платона, где тот описывает свое «идеальное общество», которое отражает структуру криптонского общества, представленную в фильме. 
     

Кларк Кент — молодой журналист, который чувствует себя чужаком из-за своей невероятной силы. Много лет назад он был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон, и теперь задается вопросом: зачем? Воспитанный приемными родителями Мартой и Джонатаном Кентами, Кларк знает: обладать сверхспособностями — значит принимать сложные решения. Но когда человечество более всего нуждается в стабильности, оно подвергается нападению. Сможет ли герой восстановить мир, или воспользуется своей силой для того, чтобы окончательно его разрушить? Кларк должен стать супергероем известным как «Супермен», чтобы вселять надежду в сердца людей и защищать тех, кого он любит.

7.1 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 20 июня 2013
Премьера онлайн 12 ноября 2013
Премьера в мире 12 июня 2013
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Зак Снайдер
Зак Снайдер
В ролях
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Эми Адамс
Эми Адамс
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Зак Снайдер, главный хранитель псевдоспартанского декаданса, и Кристофер Нолан, выступивший при перезагрузке похождений Супермена одним из продюсеров и соавтором сюжета, обещали воцарить глубокомысленный мрак на небосклоне DC Comics и сделать обновленного Сверхчеловека (а именно так переводится английское слово Superman) чуть ли не трагическим героем наподобие первого нолановского Бэтмена. Надеждам, как и положено, не суждено было сбыться. Снайдер соорудил почти такую же пафосно-зеленую тоску,…
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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 22/06/2013 - 02:02:06):
"файтинги с неубивашками" - это Эверест Американского идиотизма. А может это даже ДВЕРЬ на… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Всё, что касается Криптона, очень понравилось, просто классно. Фантастично и где-то даже жутко. Как придумано, снято, здорово. Всякие штуки… Читать дальше…
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саундтрек фильма Человек из стали
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Майкл Шеннон вернется к роли генерала Зода во «Флэше» Также ожидается появление еще одной звезды «Человека из стали».
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23 декабря 2021 10:58
«Нужно, чтобы было весело»: режиссер Мэттью Вон считает фильм «Бэтмен против Супермена» ошибкой Он не одобряет мрачный тон ленты. 
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22 декабря 2021 16:45
Генри Кавилл объяснил, почему он горит желанием вновь сыграть Супермена: «Это в какой-то степени личное» Его интересует персонаж в том виде, в каком он представлен в комиксах.
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