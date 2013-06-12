Человек из стали, 2013

Кларк Кент — молодой журналист, который чувствует себя чужаком из-за своей невероятной силы. Много лет назад он был отправлен на Землю с развитой планеты Криптон, и теперь задается вопросом: зачем? Воспитанный приемными родителями Мартой и Джонатаном Кентами, Кларк знает: обладать сверхспособностями — значит принимать сложные решения. Но когда человечество более всего нуждается в стабильности, оно подвергается нападению. Сможет ли герой восстановить мир, или воспользуется своей силой для того, чтобы окончательно его разрушить? Кларк должен стать супергероем известным как «Супермен», чтобы вселять надежду в сердца людей и защищать тех, кого он любит.