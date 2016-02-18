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Колыбельная печальной тайне
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Hele sa Hiwagang Hapis

Колыбельная печальной тайне, 2016

2016 / Филиппины
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 8 часов 5 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 18 февраля 2016
Режиссер
Лав Диас
Лав Диас
В ролях
Асель Оренсио
Алессандра де Росси
Сьюзан Африка
Жоэль Сарачо
Бернардо Бернардо
Все актеры и съемочная группа
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