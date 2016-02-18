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Колыбельная печальной тайне
Hele sa Hiwagang Hapis
Колыбельная печальной тайне, 2016
2016 / Филиппины
7.4
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10
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Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
приключения
фэнтези
драма
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7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
8 часов 5 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
18 февраля 2016
Режиссер
Лав Диас
В ролях
Асель Оренсио
Алессандра де Росси
Сьюзан Африка
Жоэль Сарачо
Бернардо Бернардо
Все актеры и съемочная группа
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