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Закрой глаза

Zakroy glaza 18+
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О фильме

Малыш Фока живет в красивом доме со множеством игрушек и книг. Его окружают любящие родственники – родители и сестра Фекла. Правда, отец регулярно засиживается на работе, а мама частенько упрекает его, а Фекла по уши погрузилась в жизнь модного тинейджера. Главный герой обожает сказки, и по ночам предпочитает проводить время в таинственном мире, где его выслушивает всадник на вороной лошади. Загадочный персонаж никогда не отмахивается от наивных рассказов и вопросов Фоки, и не ленится вести с ним серьезные разговоры. Фильм рассказывает о семи встречах ребенка с его сказочным приятелем.

  • Музыкальное оформление киноленты создано с участием Джони Ли Майкла, финского композитора. Он написал три композиции специально для этого фильма, которые были записаны в Финляндии.
  • Сюжет фильма базируется на сказке «Оле-Луйойе» пера Андерсена. Фамилия персонажа переводится как «Закрой глазки». Он усыплял детей, подобно Морфею, используя теплое молоко, и показывал им сказочный мир сновидений.
  • Рабочее название киноленты, которым пользовались участники съемочной группы – «Ночник».
  • Ольга Субботина, режиссер фильма, раньше работала над сериалами «Бежать» и «Фотограф».

Загадочный ночной гость-призрак, рожденный фантазией маленького мальчика, умеет превратить каждую ночь в захватывающее приключение и стать мальчику другом, учителем и проводником в новые миры.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2016
Премьера в мире 18 ноября 2015
Дата выхода
3 декабря 2015 Россия 12+
18 ноября 2015 Казахстан
18 ноября 2015 Украина
Бюджет €700 000
Производство Proline Film
Другие названия
Zakroy glaza, Close Your Eyes, Nightlight, Закрой глаза, Ночник
Режиссер
Ольга Субботина
В ролях
Георгий Бондарев
Софья Хилькова
Софья Хилькова
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.5
Оцените 10 голосов
4 IMDb
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Закрой глаза

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