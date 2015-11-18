Малыш Фока живет в красивом доме со множеством игрушек и книг. Его окружают любящие родственники – родители и сестра Фекла. Правда, отец регулярно засиживается на работе, а мама частенько упрекает его, а Фекла по уши погрузилась в жизнь модного тинейджера. Главный герой обожает сказки, и по ночам предпочитает проводить время в таинственном мире, где его выслушивает всадник на вороной лошади. Загадочный персонаж никогда не отмахивается от наивных рассказов и вопросов Фоки, и не ленится вести с ним серьезные разговоры. Фильм рассказывает о семи встречах ребенка с его сказочным приятелем.