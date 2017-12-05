Джуманджи: Зов джунглей, 2017

В 1995 году на экраны вышла приключенческая комедия «Джуманджи», которая была высоко оценена зрителями, а с 1996 по 1999 года даже выходил целый анимационный сериал по его мотивам. Перед вами новая версия известной истории, режиссёром которого назначили Джейка Кэздана, автора картин «Очень плохая училка», «Домашнее видео» и постановщика сериалов «Хулиганы и ботаны», а также «Новенькая». Главные роли в перезапуске «Джуманджи» исполнили известные комедийные актёры, среди которых Джек Блэк («Школа рока», «Отпуск по обмену») и Кевин Харт («Совместная поездка», «Миссия в Майами»). Также в ленте снялись Дуэйн Джонсон («Форсаж 5») и Ник Джонас («Королевы крика»).

В центре сюжета фильма «Джуманджи» подросток Алан Пэрриш, который находит таинственную игру, отправившую его в джунгли. Спустя много лет, он возвращается в наш мир, благодаря двум подросткам, отыскавшим ту же самую игру. Начав в неё играть, они становятся заложниками безумных ловушек, которые им уготованы небольшой коробкой. Единственный способ закончить всё это и освободить Алана – пройти игру до конца. Но это не так уж просто.