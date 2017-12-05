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Джуманджи: Зов джунглей Джуманджи: Зов джунглей
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Джуманджи: Зов джунглей, 2017

2017 / США
8.1 Оцените
181 голос Рейтинг IMDb: 6.9
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Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи»
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1995 году на экраны вышла приключенческая комедия «Джуманджи», которая была высоко оценена зрителями, а с 1996 по 1999 года даже выходил целый анимационный сериал по его мотивам. Перед вами новая версия известной истории, режиссёром которого назначили Джейка Кэздана, автора картин «Очень плохая училка», «Домашнее видео» и постановщика сериалов «Хулиганы и ботаны», а также «Новенькая». Главные роли в перезапуске «Джуманджи» исполнили известные комедийные актёры, среди которых Джек Блэк («Школа рока», «Отпуск по обмену») и Кевин Харт («Совместная поездка», «Миссия в Майами»). Также в ленте снялись Дуэйн Джонсон («Форсаж 5») и Ник Джонас («Королевы крика»).

В центре сюжета фильма «Джуманджи» подросток Алан Пэрриш, который находит таинственную игру, отправившую его в джунгли. Спустя много лет, он возвращается в наш мир, благодаря двум подросткам, отыскавшим ту же самую игру. Начав в неё играть, они становятся заложниками безумных ловушек, которые им уготованы небольшой коробкой. Единственный способ закончить всё это и освободить Алана – пройти игру до конца. Но это не так уж просто.

- Фильм «Джуманджи» выходит на экраны спустя 22 года после релиза оригинала

- Кевин Харт и Дуэйн Джонсон играли вместе в картине «Полтора шпиона»

- Продюсеры Тед Филд и Уильям Тейтлер, причастные к новой картине, были также продюсерами «Джуманджи» 1995 года

- Дуэйн Джонсон подтвердил, что фильм является более сиквелом, чем перезапуском

- Изначально в картине должен был сыграть Том Холланд, однако он покинул проект, а заменил его Ник Джонас

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж – в коротышку,  модница и красавица Беттани – в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

8.1 Оцените
181 голос Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 декабря 2017
Премьера онлайн 6 марта 2018
Премьера в мире 5 декабря 2017
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джейк Кэздан
Джейк Кэздан
В ролях
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Джек Блэк
Джек Блэк
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Мисси Пайл
Мисси Пайл
Кевин Харт
Кевин Харт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джуманджи: Зов джунглей 14 постеров
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«В мире полно опасностей, бойся всего на свете», – в шутку сказала Спенсеру его мама… и оказалась права. Как выяснилось, бояться надо даже компьютерного монитора. И видеоигр, особенно устаревших. Потому что именно такая игра Спенсера чуть не угробила: он оказался внутри нее. А там, знаете ли, разъяренные мотоциклисты да крокодилы с носорогами – и все жаждут его мальчишечьей крови. Впрочем, угодив в игру, Спенсер превратился в свою аватарку: наш кучерявый…
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goxi 3 января 2018, 23:47
Антон "хАчу" пишется через "О" хоть тебе и 12 лет школу не надо прогуливать....
....Мата и секса там нет...Хотя одна героиня… Читать дальше…
ilzirakasimova 3 января 2018, 15:25
Просто суперский фильм. Отличный набор актёров. Трогательные сцены. Смешные моменты. Всё для идеального кино. Всё это здесь присутствует. Карен… Читать дальше…
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1 ноября 2021 10:53
Продюсер «Джуманджи» рассказал, как продвигается работа над третьей частью Зрителей ждет нечто грандиозное.
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9 августа 2021 13:08
У создателей «Джуманджи» есть «большие планы» на четвертую часть Продюсеры не сомневаются в успехе.
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