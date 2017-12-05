Джуманджи: Зов джунглей, 2017

В 1995 году на экраны вышла приключенческая комедия «Джуманджи», которая была высоко оценена зрителями, а с 1996 по 1999 года даже выходил целый анимационный сериал по его мотивам. Перед вами новая версия известной истории, режиссёром которого назначили Джейка Кэздана, автора картин «Очень плохая училка», «Домашнее видео» и постановщика сериалов «Хулиганы и ботаны», а также «Новенькая». Главные роли в перезапуске «Джуманджи» исполнили известные комедийные актёры, среди которых Джек Блэк («Школа рока», «Отпуск по обмену») и Кевин Харт («Совместная поездка», «Миссия в Майами»). Также в ленте снялись Дуэйн Джонсон («Форсаж 5») и Ник Джонас («Королевы крика»).
В центре сюжета фильма «Джуманджи» подросток Алан Пэрриш, который находит таинственную игру, отправившую его в джунгли. Спустя много лет, он возвращается в наш мир, благодаря двум подросткам, отыскавшим ту же самую игру. Начав в неё играть, они становятся заложниками безумных ловушек, которые им уготованы небольшой коробкой. Единственный способ закончить всё это и освободить Алана – пройти игру до конца. Но это не так уж просто.
- Фильм «Джуманджи» выходит на экраны спустя 22 года после релиза оригинала
- Кевин Харт и Дуэйн Джонсон играли вместе в картине «Полтора шпиона»
- Продюсеры Тед Филд и Уильям Тейтлер, причастные к новой картине, были также продюсерами «Джуманджи» 1995 года
- Дуэйн Джонсон подтвердил, что фильм является более сиквелом, чем перезапуском
- Изначально в картине должен был сыграть Том Холланд, однако он покинул проект, а заменил его Ник Джонас
Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж – в коротышку, модница и красавица Беттани – в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.
....Мата и секса там нет...Хотя одна героиня… Читать дальше…