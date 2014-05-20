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Гнездо Дракона Гнездо Дракона
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Dragon Nest: Warriors' Dawn

Гнездо Дракона, 2014

2014 / США / Китай / Франция
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Кто бы мог подумать, что всегда неуклюжий, но несомненно талантливый парень станет великим героем, который спасет свою красивейшую планету от пробудившегося зла?

Много лет, пока легендарный Черный дракон спал, земля Алтера хранила хрупкий мир между расами людей, эльфов и неведомых нашему миру животных. Когда же он пробудился, охваченные ужасом жители были вынуждены бежать сквозь остров в попытке найти спасение…

Наш герой Ламберт в компании своих пушистых компаньонов отправляется в путь полный веселых развлечений и приключений, встречая настоящих друзей и любовь в лице прекрасной эльфийской девочки. Объединившись, они находят тайную дорогу к пещере дракона, а юный воин выполняет возложенную на него важнейшую миссию: он входит в доверие к Черному Дракону, чтобы с честью и юмором выйти победителем.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 9 апреля 2015
Премьера в мире 20 мая 2014
Возраст 6+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Юфенг Сонг
В ролях
Бьянка Коллинз
Блайт Оффарт
Цзяо Сюй
Давей Шен
Йе Сунь
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гнездо Дракона 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Дима 9 октября 2015, 16:49
Хороший мультик будет ли вторая часть его?
григорий 15 октября 2015, 00:21
взято из игры а так нечего✊ ✊ ✊
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