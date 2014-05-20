Гнездо Дракона, 2014

Кто бы мог подумать, что всегда неуклюжий, но несомненно талантливый парень станет великим героем, который спасет свою красивейшую планету от пробудившегося зла?

Много лет, пока легендарный Черный дракон спал, земля Алтера хранила хрупкий мир между расами людей, эльфов и неведомых нашему миру животных. Когда же он пробудился, охваченные ужасом жители были вынуждены бежать сквозь остров в попытке найти спасение…

Наш герой Ламберт в компании своих пушистых компаньонов отправляется в путь полный веселых развлечений и приключений, встречая настоящих друзей и любовь в лице прекрасной эльфийской девочки. Объединившись, они находят тайную дорогу к пещере дракона, а юный воин выполняет возложенную на него важнейшую миссию: он входит в доверие к Черному Дракону, чтобы с честью и юмором выйти победителем.