Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ловушка для привидения Ловушка для привидения
Киноафиша Фильмы Ловушка для привидения
Ghosthunters

Ловушка для привидения, 2015

2015 / Германия / Австрия / Ирландия
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Картина совместного производства Австрии, Ирландии и Германии, выпущенная немецким режиссёром Тоби Бауманном – это не очередной ремейк «Охотников за привидениями». Пока весь мир ждёт женскую версию культового кино от Пола Фига, вы можете оценить похожую историю, но только созданную для детей. Хотя фильм прекрасно подойдёт и для семейного просмотра. В основу его сюжета легла книга Корнелии Функе. В главных ролях снялись: канадская актриса Анке Энгельке, малыш Майло Паркер, которого недавно можно было видеть в «Мистере Холмсе» и Каролина Херфурт из «Зачётного препода».

 

Это история о том, как очень одинокий мальчик Том встречает друга. Но проблема в том, что им становится самое настоящее привидение. Эта встреча меняет жизнь обоих кардинальным образом. Герой узнаёт, что существует целый замок, населённый людьми и призраками, в котором работают также и те, кто отлавливает последних по всему миру. Тому также удаётся подружиться с очень чудаковатой женщиной, жизнь которой полна множества секретов и удивительных вещей. Втроём они должны отыскать ужасного злодея, который может заморозить всё вокруг. Но для этого им придётся справиться с массой препятствий и довериться друг другу.

Фильм снят по книге культовой детской писательницы Корнелии Функе «Охотники за привидениями»

Пять из романов Корнелии Функе в настоящий момент экранизированы. Особый успех имел фильм «Чернильное сердце» с Бренданом Фрейзером в главной роли

Мило Паркер – номинант премии British Independent Film Awards (BIFA) 2015 за роль в фильме «Мистер Холмс»

«Ловушка для привидения»  - участник и номинант крупнейшего кино-фестиваля  детского кино в Европе -  The Giffoni Film Festival 2015

Обнаружив привидение в подвале своего дома, 11- летний Том испытывает только одно желание – бежать со всех ног! Опытная охотница за привидениями Хэтти предлагает Тому свою помощь. Оказывается, есть целая секретная служба, которая занимается поиском и поимкой призраков. Однако, познакомившись с очаровательным упитанным привидением по имени Хьюго поближе и узнав его историю, мальчик проникается к нему симпатией. Милый зелёный призрак готов напугать кого угодно… если, конечно, сам не испугается. Отныне Том, Хэтти и Хьюго - отличная команда охотников за привидениями! Но удастся ли им справиться с древним духом льда, который грозится заморозить всё живое?..

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 28 апреля 2016
Премьера онлайн 4 сентября 2019
Премьера в мире 2 апреля 2015
Возраст 0+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Тоби Бауманн
Тоби Бауманн
В ролях
Майло Паркер
Майло Паркер
Анке Энгельке
Анке Энгельке
Бастиан Пастевка
Бастиан Пастевка
Кристиан Трамиц
Кристиан Трамиц
Каролина Херфурт
Каролина Херфурт
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Каспер
Каспер (1995)
6.75
Фильм находится в подборках
Фильмы про детей Фильмы про детей
Фильмы для всей семьи Фильмы для всей семьи
Постер фильма Ловушка для привидения 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Ловушка для привидения смотреть онлайн

Ловушка для привидения
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Каспер
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Тепло наших душ На экраны выходит «Ловушка для привидения» – фэнтези немецкого режиссера Тоби Баумана. Несмотря на явную адресованность детской аудитории, вероятно, что фильм увлечет и взрослых. Анке Энгельке и Майло Паркер. Кадр из фильма «Ловушка для привидения» 11-летнего Тома считают странным: мальчик упрямо верит в волшебство и не особенно дружен с другими детьми. И вот однажды, спускаясь в подвал за укатившимся мячом, Том встречает там настоящее…
Читать
Елена Федоровская 15 июня 2016, 16:44
Очень милый, семейный фильм. Стоит посмотреть: интересный сюжет, слово о дружбе и многое другое. Именно тот фильм, куда однозначно стоит сходить с детьми 5+ =)
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 29 На этой неделе наш обзор киноновинок порадует вас совершенно новым форматом! Мы надеемся, что вам придется по вкусу новый вариант традиционного обзора, ведь мы постарались сохранить его основные
Написать
27 апреля 2016 17:31
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Приложение киноафиши