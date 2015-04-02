Ловушка для привидения, 2015

Картина совместного производства Австрии, Ирландии и Германии, выпущенная немецким режиссёром Тоби Бауманном – это не очередной ремейк «Охотников за привидениями». Пока весь мир ждёт женскую версию культового кино от Пола Фига, вы можете оценить похожую историю, но только созданную для детей. Хотя фильм прекрасно подойдёт и для семейного просмотра. В основу его сюжета легла книга Корнелии Функе. В главных ролях снялись: канадская актриса Анке Энгельке, малыш Майло Паркер, которого недавно можно было видеть в «Мистере Холмсе» и Каролина Херфурт из «Зачётного препода».

Это история о том, как очень одинокий мальчик Том встречает друга. Но проблема в том, что им становится самое настоящее привидение. Эта встреча меняет жизнь обоих кардинальным образом. Герой узнаёт, что существует целый замок, населённый людьми и призраками, в котором работают также и те, кто отлавливает последних по всему миру. Тому также удаётся подружиться с очень чудаковатой женщиной, жизнь которой полна множества секретов и удивительных вещей. Втроём они должны отыскать ужасного злодея, который может заморозить всё вокруг. Но для этого им придётся справиться с массой препятствий и довериться друг другу.