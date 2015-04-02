Ловушка для привидения, 2015

Картина совместного производства Австрии, Ирландии и Германии, выпущенная немецким режиссёром Тоби Бауманном – это не очередной ремейк «Охотников за привидениями». Пока весь мир ждёт женскую версию культового кино от Пола Фига, вы можете оценить похожую историю, но только созданную для детей. Хотя фильм прекрасно подойдёт и для семейного просмотра. В основу его сюжета легла книга Корнелии Функе. В главных ролях снялись: канадская актриса Анке Энгельке, малыш Майло Паркер, которого недавно можно было видеть в «Мистере Холмсе» и Каролина Херфурт из «Зачётного препода».
Это история о том, как очень одинокий мальчик Том встречает друга. Но проблема в том, что им становится самое настоящее привидение. Эта встреча меняет жизнь обоих кардинальным образом. Герой узнаёт, что существует целый замок, населённый людьми и призраками, в котором работают также и те, кто отлавливает последних по всему миру. Тому также удаётся подружиться с очень чудаковатой женщиной, жизнь которой полна множества секретов и удивительных вещей. Втроём они должны отыскать ужасного злодея, который может заморозить всё вокруг. Но для этого им придётся справиться с массой препятствий и довериться друг другу.
Фильм снят по книге культовой детской писательницы Корнелии Функе «Охотники за привидениями»
Пять из романов Корнелии Функе в настоящий момент экранизированы. Особый успех имел фильм «Чернильное сердце» с Бренданом Фрейзером в главной роли
Мило Паркер – номинант премии British Independent Film Awards (BIFA) 2015 за роль в фильме «Мистер Холмс»
«Ловушка для привидения» - участник и номинант крупнейшего кино-фестиваля детского кино в Европе - The Giffoni Film Festival 2015
Обнаружив привидение в подвале своего дома, 11- летний Том испытывает только одно желание – бежать со всех ног! Опытная охотница за привидениями Хэтти предлагает Тому свою помощь. Оказывается, есть целая секретная служба, которая занимается поиском и поимкой призраков. Однако, познакомившись с очаровательным упитанным привидением по имени Хьюго поближе и узнав его историю, мальчик проникается к нему симпатией. Милый зелёный призрак готов напугать кого угодно… если, конечно, сам не испугается. Отныне Том, Хэтти и Хьюго - отличная команда охотников за привидениями! Но удастся ли им справиться с древним духом льда, который грозится заморозить всё живое?..