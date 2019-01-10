Однажды в Риме, 2019

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о выходе в прокат О фильме Рим, наши дни. Трое друзей решают подзаработать и придумывают гениальный план: организовать для туристов «Преступный тур» по местам действий легендарной мафиозной Банды-делла-Мальяна. Друзья в предвкушении больших денег, но из-за непредсказуемого поворота судьбы они катапультируются прямо в 1980-е годы – в дни расцвета банды… Суперзвездный актерский состав – Марко Джаллини, Алессандро Гассманн, Эдоардо Лео, Джанмарко Тоньяцци (сын классика итальянского кино Уго Тоньяцци) – такого на экранах еще не было. Развернуть 5.7 Оцените 15 голосов Продолжительность 1 час 42 минуты Год выпуска 2019 Премьера в мире 10 января 2019 Возраст 16+ Режиссер Массимилиано Бруно В ролях Алессандро Гассман Марко Джаллини Эдоардо Лео Джанмарко Тоньяцци Все актеры и съемочная группа 1 постер

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