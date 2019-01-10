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Однажды в Риме Однажды в Риме
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Non ci resta che il crimine

Однажды в Риме, 2019

2019 / Италия
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О фильме

Рим, наши дни. Трое друзей решают подзаработать и придумывают гениальный план: организовать для туристов «Преступный тур» по местам действий легендарной мафиозной Банды-делла-Мальяна. Друзья в предвкушении больших денег, но из-за непредсказуемого поворота судьбы они катапультируются прямо в 1980-е годы – в дни расцвета банды… Суперзвездный актерский состав – Марко Джаллини, Алессандро Гассманн, Эдоардо Лео, Джанмарко Тоньяцци (сын классика итальянского кино Уго Тоньяцци) – такого на экранах еще не было.

5.7 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 10 января 2019
Возраст 16+
Режиссер
Массимилиано Бруно
В ролях
Алессандро Гассман
Алессандро Гассман
Марко Джаллини
Марко Джаллини
Эдоардо Лео
Эдоардо Лео
Джанмарко Тоньяцци
Джанмарко Тоньяцци
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Однажды в Риме 1 постер
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Однажды в Риме
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