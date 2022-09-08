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Пиноккио Пиноккио
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Pinocchio

Пиноккио, 2022

2022 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 8 сентября 2022
Премьера в мире 8 сентября 2022
Стрим-сервис Disney+
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Люк Эванс
Люк Эванс
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Кигэн-Майкл Ки
Кигэн-Майкл Ки
Синтиа Эриво
Синтиа Эриво
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пиноккио 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Марина Федоренко 18 марта 2020, 17:53
Категоричное нет. Фильм хуже некуда сердобольная занудная скука, мелодрама на детскую тему. Сердобольность круче чем в России развели (ослом стал,… Читать дальше…
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Сказочные ремейки и продолжения: 5 фильмов, которые выйдут в следующем году на Disney+ Стремительно растущий стриминговый сервис делает ставку на перерождение и продолжение своих культовых картин.
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17 ноября 2021 16:17
Гильермо дель Торо потратил «примерно 16 лет» на написание сценариев, которые так и не были реализованы «Тихоокеанский рубеж 2», экранизация «Хребтов безумия», «Темная Лига Справедливости» и другие проекты, которым не суждено было увидеть свет.
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22 сентября 2021 12:06
Синтия Эриво и Джозеф Гордон-Левитт получили роли в игровом ремейке «Пиноккио» Режиссер Роберт Земекис укомплектовал основной каст.
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4 марта 2021 09:58
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