Пиноккио, 2022

Гильермо дель Торо потратил «примерно 16 лет» на написание сценариев, которые так и не были реализованы

«Тихоокеанский рубеж 2», экранизация «Хребтов безумия», «Темная Лига Справедливости» и другие проекты, которым не суждено было увидеть свет.