Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Пиноккио
Pinocchio
Пиноккио, 2022
2022 / США
Трейлер
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Жанр:
фэнтези
музыка
приключения
Пойду
2
Не пойду
1
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
8 сентября 2022
Премьера в мире
8 сентября 2022
Стрим-сервис
Disney+
Режиссер
Роберт Земекис
В ролях
Том Хэнкс
Люк Эванс
Джозеф Гордон-Левитт
Кигэн-Майкл Ки
Синтиа Эриво
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Марина Федоренко
18 марта 2020, 17:53
Категоричное нет. Фильм хуже некуда сердобольная занудная скука, мелодрама на детскую тему. Сердобольность круче чем в России развели (ослом стал,…
Читать дальше…
Отзывы
Написать
Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сказочные ремейки и продолжения: 5 фильмов, которые выйдут в следующем году на Disney+
Стремительно растущий стриминговый сервис делает ставку на перерождение и продолжение своих культовых картин.
Написать
17 ноября 2021 16:17
Гильермо дель Торо потратил «примерно 16 лет» на написание сценариев, которые так и не были реализованы
«Тихоокеанский рубеж 2», экранизация «Хребтов безумия», «Темная Лига Справедливости» и другие проекты, которым не суждено было увидеть свет.
Написать
22 сентября 2021 12:06
Синтия Эриво и Джозеф Гордон-Левитт получили роли в игровом ремейке «Пиноккио»
Режиссер Роберт Земекис укомплектовал основной каст.
Написать
4 марта 2021 09:58
Все новости фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР