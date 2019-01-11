Белая змея, 2019

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о выходе в прокат О фильме Мультфильм основан на одной из самых популярных легенд китайского фольклора. Развернуть 7.0 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 35 минут Год выпуска 2019 Премьера онлайн 17 февраля 2023 Премьера в мире 11 января 2019 Возраст 12+ Режиссер Амп Вон В ролях Чжан Чжэ Ян Тяньсян Все актеры и съемочная группа 2 постера

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