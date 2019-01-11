Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бешенство" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Белая змея Белая змея
Киноафиша Фильмы Белая змея
Bai she: yuan qi

Белая змея, 2019

2019 / Китай / США
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Мультфильм основан на одной из самых популярных легенд китайского фольклора.  

7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 17 февраля 2023
Премьера в мире 11 января 2019
Возраст 12+
Режиссер
Амп Вон
В ролях
Чжан Чжэ
Ян Тяньсян
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Белая змея 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Белая змея смотреть онлайн

Белая змея
Смотрите за 1
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши