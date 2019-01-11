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Белая змея
Bai she: yuan qi
Белая змея, 2019
2019 / Китай / США
7.0
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11
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Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
анимация
мелодрама
фэнтези
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О фильме
Мультфильм основан на одной из самых популярных легенд китайского фольклора.
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7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
17 февраля 2023
Премьера в мире
11 января 2019
Возраст
12+
Режиссер
Амп Вон
В ролях
Чжан Чжэ
Ян Тяньсян
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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