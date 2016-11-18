Секс-Трип, 2016

Фильм «Секс-Трип» является режиссёрским дебютом для Энтони Дж. Коэна, который также выступил в качестве продюсера, сценариста и монтажёра. В его первой ленте снялись такие актёры, как Джейд Рэмси («Обитель Анубиса»), Луис Мэндилор («Моя большая греческая свадьба»), Марк Крамптон («Жажда скорости») и другие малоизвестные актёры второстепенных ролей и телевидения.

В центре сюжета картины «Секс-Трип» окажется дамский угодник Эдди, который не может пройти мимо симпатичной девушки. Однажды на улице к нему пристаёт бездомная леди, которая просит героя её поцеловать. Парень отказывается, в результате чего на следующее утра просыпается и обнаруживает, что превратился в женщину!