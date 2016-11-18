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Секс-Трип Секс-Трип
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The sex trip

Секс-Трип, 2016

2016 / США
4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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История о ловеласе, который просыпается утром в теле привлекательной женщины.
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Фильм «Секс-Трип» является режиссёрским дебютом для Энтони Дж. Коэна, который также выступил в качестве продюсера, сценариста и монтажёра. В его первой ленте снялись такие актёры, как Джейд Рэмси («Обитель Анубиса»), Луис Мэндилор («Моя большая греческая свадьба»), Марк Крамптон («Жажда скорости») и другие малоизвестные актёры второстепенных ролей и телевидения.

В центре сюжета картины «Секс-Трип» окажется дамский угодник Эдди, который не может пройти мимо симпатичной девушки. Однажды на улице к нему пристаёт бездомная леди, которая просит героя её поцеловать. Парень отказывается, в результате чего на следующее утра просыпается и обнаруживает, что превратился в женщину!

- Большинство саундтреков к фильму написаны и исполнены Мартином Бласиком

- Слоган фильма звучит как «Приготовьтесь к путешествию своей жизни!»

- Луис Мэндилор и Марк Крамптон уже работали вместе над проектом «Жажда скорости»

- До этого Ребекка Грант и Луис Мэндилор снимались вместе в фильмах «Мафиози» и «Резня женщин»

Всего себя красавчик Эдди Гринлиф посвятил искусству соблазнения женщин. Эдди ведёт тренинги, пишет книги, раздаёт интервью и каждый божий день применяет свои теории на практике, укладывая в свою постель самых привлекательных представительниц прекрасного пола. Однако такая озабоченная-беззаботная жизнь просто не могла длиться вечно и сама судьба в виде уродливой ведьмы наказала Эдди. Как-то раз, направляясь на вечерику, Эдди повстречал старуху, которая потребовала его поцелуй.

«Бабуля, тебе со мной не светит» - отшутился Эдди и отправился на очередные подвиги. Однако утром он к своему тотальному удивлению обнаружил, что превратился в привлекательную брюнетку Эдну! Что же делать? Как вернуть свое тело?

4.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 сентября 2017
Премьера в мире 18 ноября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Прокатчик CD Land
Режиссер
Энтони Дж. Коэн
Энтони Дж. Коэн
В ролях
Джейд Рэмси
Джейд Рэмси
Луис Мэндилор
Луис Мэндилор
Марк Крамптон
Марк Крамптон
Шарлотта Эллен Прайс
Шарлотта Эллен Прайс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Секс-Трип 3 постера
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Секс-Трип
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Судьба к Эдди Гринлифу (Марк Крамптон) была беспощадна. Когда ему было десять лет, он влюбился в одноклассницу. Красавица выбрала другого и ушла с парнем, обижавшим скромнягу Эдди. Мальчик вырос и возмужал, но обиды не простил. Женщин мачо рассматривает только в качестве любовницы на одну ночь и проповедует такое отношение к ним со страниц своих книг. У профессионального пикапера немало последователей, жадно скупающих его пособия по соблазнению и практикующих советы «гуру». Так бы и…
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