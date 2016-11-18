Секс-Трип, 2016

Фильм «Секс-Трип» является режиссёрским дебютом для Энтони Дж. Коэна, который также выступил в качестве продюсера, сценариста и монтажёра. В его первой ленте снялись такие актёры, как Джейд Рэмси («Обитель Анубиса»), Луис Мэндилор («Моя большая греческая свадьба»), Марк Крамптон («Жажда скорости») и другие малоизвестные актёры второстепенных ролей и телевидения.
В центре сюжета картины «Секс-Трип» окажется дамский угодник Эдди, который не может пройти мимо симпатичной девушки. Однажды на улице к нему пристаёт бездомная леди, которая просит героя её поцеловать. Парень отказывается, в результате чего на следующее утра просыпается и обнаруживает, что превратился в женщину!
- Большинство саундтреков к фильму написаны и исполнены Мартином Бласиком
- Слоган фильма звучит как «Приготовьтесь к путешествию своей жизни!»
- Луис Мэндилор и Марк Крамптон уже работали вместе над проектом «Жажда скорости»
- До этого Ребекка Грант и Луис Мэндилор снимались вместе в фильмах «Мафиози» и «Резня женщин»
Всего себя красавчик Эдди Гринлиф посвятил искусству соблазнения женщин. Эдди ведёт тренинги, пишет книги, раздаёт интервью и каждый божий день применяет свои теории на практике, укладывая в свою постель самых привлекательных представительниц прекрасного пола. Однако такая озабоченная-беззаботная жизнь просто не могла длиться вечно и сама судьба в виде уродливой ведьмы наказала Эдди. Как-то раз, направляясь на вечерику, Эдди повстречал старуху, которая потребовала его поцелуй.
«Бабуля, тебе со мной не светит» - отшутился Эдди и отправился на очередные подвиги. Однако утром он к своему тотальному удивлению обнаружил, что превратился в привлекательную брюнетку Эдну! Что же делать? Как вернуть свое тело?