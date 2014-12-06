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Наруто: Последний фильм Наруто: Последний фильм
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The Last: Naruto the Movie

Наруто: Последний фильм, 2014

2014 / Япония
7.3 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сестра девушки, в которую беззаветно влюблен Наруто, похищена коварным злодеем с далекой планеты. Вдобавок к этому преступлению он хочет уничтожить все человечество. Главный герой должен спасти малышку Ханаби, но под силу ли победа над могущественным врагом легендарному ниндзя, если перед боем он лишится своих суперспособностей?

  • Это первая кинолента о Наруто, которую можно считать каноном – фильм вышел после последних частей манги.
  • Масаси Кисимото, создатель манги, руководил отрисовкой персонажей фильма и написанием сценария.
  • После титров зрителей ждет сюрприз в виде небольшого семейного эпизода.
  • Этот фильм стал первым из франшизы, который выпустили в мировой прокат через два месяца после показа в Японии.
  • В киноленте появляются все Хокаге Конохи, кроме Третьего.
  • Картина основана на манге, но порядок рассказов Хинаты создатели взяли из аниме-адаптации. От оригинала она отличается воспоминаниями.
  • Несмотря на слово «Последний» в названии фильма, это не последняя кинолента о Наруто. Через год после нее появился «Боруто: Наруто. Фильм».
  • Многие мелкие события из жизни Наруто создатель манги брал из собственного детства.

Маленькая Ханаби похищена инопланетным злодеем, который вдобавок хочет уничтожить Землю. Наруто просто обязан спасти младшую сестру Хинаты – девушки, в которую он влюблён. Но сможет ли легендарный ниндзя победить самого мощного врага, если перед битвой он потеряет свои суперспособности?

7.3 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 4 июня 2015
Премьера онлайн 4 апреля 2019
Премьера в мире 6 декабря 2014
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет 120 000 000 JPY
Режиссер
Цунэо Кобаяси
В ролях
Дзюнко Такэути
Нана Мидзуки
Дзюн Фукуяма
Дзюн Фукуяма
Сатоси Хино
Сатоси Хино
Хисао Егава
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Наруто: Последний фильм 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Саша 11 октября 2015, 23:38
Сходили с друзьями в кино на Наруто, не смотря на то, что уже видели его по интернету с сабами (+корейская озвучка, это было нечто). И да, соглашусь,… Читать дальше…
Миралин 13 октября 2015, 00:25
Это просто жесть. Вначеле предыстория, потом над мелкими поугорять, потом за Наруто толпа девчёнок. Потом Экшен и в конце романтика... .Я ещё раз… Читать дальше…
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