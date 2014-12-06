Наруто: Последний фильм, 2014

Сестра девушки, в которую беззаветно влюблен Наруто, похищена коварным злодеем с далекой планеты. Вдобавок к этому преступлению он хочет уничтожить все человечество. Главный герой должен спасти малышку Ханаби, но под силу ли победа над могущественным врагом легендарному ниндзя, если перед боем он лишится своих суперспособностей?
Маленькая Ханаби похищена инопланетным злодеем, который вдобавок хочет уничтожить Землю. Наруто просто обязан спасти младшую сестру Хинаты – девушки, в которую он влюблён. Но сможет ли легендарный ниндзя победить самого мощного врага, если перед битвой он потеряет свои суперспособности?