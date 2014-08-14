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Тайна четырех принцесс Тайна четырех принцесс
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Тайна четырех принцесс, 2014

2014 / Россия
5.3 Оцените
10 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, бедный портняжка по имени Ганс, получает от короля своего государства приказ раскрыть тайну его дочерей, четырех принцесс, чудесным образом исчезающих куда-то каждую ночь. Вскоре он узнает, что в этом повинны четверо принцев враждебного его стране королевства, безнадежно влюбленные в принцесс… 

  • Фильм создан по мотивам сразу трех сказок братьев Гримм, «Стоптанные башмачки», «Храбрый портняжка» и «Семь принцев-воронов». Объединил в одно эти произведения Геннадий Гладков, знаменитый советский композитор, работавший над «Бременскими музыкантами». Его пьесу «Гримм, Гримм, Гримм» было решено перенести на экран. 
  • Поскольку фильм по сути представляет собой мюзикл, создатели стремились собрать вместе актеров, которые обладали бы не только внешними, но и вокальными данными. По этой причине одной из первых принятых на проект актрис стала Кристина Орбакайте. Кроме того, одну из ведущих ролей в фильме исполнила Юлия Паршута, не имеющая актерского образования, но когда-то прошедшая через «Фабрику звезд». 
  • Фильм должен был сниматься в Чехии, в древней крепости Кршивоклат близ Праги, однако из-за сезона наводнений основные съемки пришлось перенести в Россию. 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был весёлый и добрый портной по имени Ганс. Он был молод и не очень богат, а если точнее практически беден, и жители царства-государства звали его просто портняжка Ганс. По воле судьбы он оказывается во дворце короля, который поручает Гансу раскрыть тайну своих дочерей – молодых принцесс, которые каждую ночь куда-то исчезают. А в это время в другом царстве королева Гурунда решила женить своих принцев-сыновей на дочерях соседних сказочно богатых королей. Но беда в том, что сами сыновья уже выбрали себе невест. Отказ сыновей повиноваться вызвал у Гурунды ярость. Она в сердцах проклинает их и превращает в воронов, оставив им только несколько часов на пребывание в человеческом облике – с полночи до трех утра.

5.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 14 августа 2014
Премьера в мире 14 августа 2014
Возраст 0+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Олег Штром
Олег Штром
В ролях
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Александр Стриженов
Александр Стриженов
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Юлия Паршута
Все актеры и съемочная группа
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