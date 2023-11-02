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Вурдалак
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Le Vourdalak

Вурдалак, 2023

2023 / Франция
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Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2023
Премьера в России 2 ноября 2023
Премьера в мире 2 ноября 2023
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Адриен Бо
В ролях
Адриен Бо
Грегуар Колен
Грегуар Колен
Клэр Дюбюрк
Ариана Лабед
Ариана Лабед
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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5.2 IMDb
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