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Вурдалак
Le Vourdalak
Вурдалак, 2023
2023 / Франция
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Жанр:
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Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2023
Премьера в России
2 ноября 2023
Премьера в мире
2 ноября 2023
Прокатчик
КароПрокат
Режиссер
Адриен Бо
В ролях
Адриен Бо
Грегуар Колен
Клэр Дюбюрк
Ариана Лабед
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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0
голосов
5.2
IMDb
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Барби
Рецензия
Отзывы
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