Ежедневно сайт Киноафиша посещают несколько десятков (а иногда и сотен) тысяч человек. Над его активным развитием постоянно трудится более 20 человек, и мы постоянно ищем новых профессионалов, которым нравится кино и которые хотят сделать мир лучше. :)
Мы не занимаемся изготовлением сайтов и лендингов на заказ, мы разрабатываем и поддерживаем крупные информационные порталы и спецпроекты внутри нашего издательства. Большинство из того, что мы делаем, будет востребовано тысячами людей на протяжении многих лет.
Наше издательство – это молодой дружный коллектив, мы регулярно вместе отдыхаем и посещаем интересные мероприятия. Все сотрудники оформляются официально, чай-кофе, печеньки – без ограничений, компенсация такси, отпуск по расписанию. :)
Офис расположен в Санкт-Петербурге, в БЦ Толстой Сквер, ул Льва Толстого 9, у метро Петроградская.
Мы ждем ваши резюме на:
E-mail: hr@kinoafisha.info
Skype: comonspb
Telegram: https://t.me/SKYspb
Напишите нам о себе максимально подробно.
Важно!
Мы ищем ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА - профессионала в области онлайн сми.
Опыт работы на позиции главного редактора/выпускающего редактора - от 2х лет.
Не стоит писать нам, если вы ищите работу корректором/копирайтером - оценивайте свой опыт и силы. Вы не подойдете, если не возглавляли команду или не искали и не подбирали персонал.
Понимание что такое трафик, сео, знание аналитики и умение работать с ней на бытовом уровне - необходимы.
Недостаточно просто уметь писать и редактировать тексты.
При этом грамотная устная и письменная речь, способность лопатить (читать/писать/корректировать одновременно) тонны информации в многозадачном режиме - это необходимый минимум.
Про то, что вы должны любить кино и разбираться в нем - должно быть понятно сразу :)
Работа в офисе в СПб, полный рабочий день.
Не стоит присылать нам банальное резюме. Обязательно расскажите, с какими онлайн проектами вы работали и чего достигли. Расскажите, что самое важное в работе главреда, какие цели вы хотите достичь. Чему вы сможете научить нас и что привнести на сайте?
Необходим сильный backend разработчик, для разработки новых модулей на сайте Киноафиша. Работа в связке с front-end разработчиком. Опыт работы от 3х лет. Сверхурочные оплачиваются дополнительно.
Необходим frontend разработчик для поддержки и развития существующих проектов. Работа в связке с back-end разработчиком. Опыт работы от 2х лет. Сверхурочные оплачиваются дополнительно.
Интернет-издательство kinoafisha.info ищет менеджера по продажам рекламы. Холдинг включает в себя 5 разноплановых интернет-ресурсов локального и федерального уровней. Больше информации при встрече.
Ваше резюме ждем по адресу: sale@kinoafisha.info
Уважаемые студенты и все желающие освоить новую профессию!
Киноафиша предоставляет возможность пройти летнюю практику или стажировку у нас в издании по направлениям:
Навыки взятия интервью, умение общаться с людьми, талант письменно излагать свои мысли, коммуникабельность, желание узнавать новое, развиваться, время и желание работать, а также горящие глаза и энтузиазм.