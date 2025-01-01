Меню
Общая информация по всем вакансиям интернет-издательства Киноафиша:

Ежедневно сайт Киноафиша посещают несколько десятков (а иногда и сотен) тысяч человек. Над его активным развитием постоянно трудится более 20 человек, и мы постоянно ищем новых профессионалов, которым нравится кино и которые хотят сделать мир лучше. :)

Мы не занимаемся изготовлением сайтов и лендингов на заказ, мы разрабатываем и поддерживаем крупные информационные порталы и спецпроекты внутри нашего издательства. Большинство из того, что мы делаем, будет востребовано тысячами людей на протяжении многих лет.

Наше издательство – это молодой дружный коллектив, мы регулярно вместе отдыхаем и посещаем интересные мероприятия. Все сотрудники оформляются официально, чай-кофе, печеньки – без ограничений, компенсация такси, отпуск по расписанию. :)

Офис расположен в Санкт-Петербурге, в БЦ Толстой Сквер, ул Льва Толстого 9, у метро Петроградская. Мы ждем ваши резюме на:
E-mail: hr@kinoafisha.info
Skype: comonspb
Telegram: https://t.me/SKYspb
Напишите нам о себе максимально подробно.

Главный редактор/редактор сайта Санкт-Петербург

Важно!
Мы ищем ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА - профессионала в области онлайн сми.
Опыт работы на позиции главного редактора/выпускающего редактора - от 2х лет.

Не стоит писать нам, если вы ищите работу корректором/копирайтером - оценивайте свой опыт и силы. Вы не подойдете, если не возглавляли команду или не искали и не подбирали персонал.

Понимание что такое трафик, сео, знание аналитики и умение работать с ней на бытовом уровне - необходимы. Недостаточно просто уметь писать и редактировать тексты.
При этом грамотная устная и письменная речь, способность лопатить (читать/писать/корректировать одновременно) тонны информации в многозадачном режиме - это необходимый минимум.

Про то, что вы должны любить кино и разбираться в нем - должно быть понятно сразу :)

Задачи:
  • поиск и работа с копирайтерами;
  • составление контент-плана и генерация качественных материалов;
  • поиск и работа с журналистами;
  • работа с прокатчиками;
  • написание собственных авторских материалов;
  • генерация идей.
Требования:
  • опыт работы на должности редактор сайта или схожей;
  • опыт работы в команде, опыт руководящей работы;
  • идеальный русский, умение правильно составлять тексты;
  • английский выше среднего;
  • понимание и интерес к киноиндустрии.

Работа в офисе в СПб, полный рабочий день.
Ваше резюме ждем по адресу: hr@kinoafisha.info.

Не стоит присылать нам банальное резюме. Обязательно расскажите, с какими онлайн проектами вы работали и чего достигли. Расскажите, что самое важное в работе главреда, какие цели вы хотите достичь. Чему вы сможете научить нас и что привнести на сайте?

PHP-программист Санкт-Петербург
Требования
  • Хорошее знание PHP (5 и 7);
  • Знание Redis и PostgreSQL, MySQL;
  • Приветствуются знания HTML, CSS, JS;
  • Опыт использования GIT, SVN;
  • Работы в консоли UNIX.
Условия
  • Работа в офисе в СПб полный рабочий день;
  • Удаленные варианты также рассматриваются;
  • Зарплата обсуждается на собеседовании.
Подробнее

Необходим сильный backend разработчик, для разработки новых модулей на сайте Киноафиша. Работа в связке с front-end разработчиком. Опыт работы от 3х лет. Сверхурочные оплачиваются дополнительно.

Front-end разработчик Санкт-Петербург
Требования
  • HTML5 + CSS3 (адаптивная, кроссбраузерная вёрстка);
  • Хорошее знание JavaScript 6;
  • Автоматизация процессов(Gulp, Grunt), CSS-препроцессоры(Less, Sass);
  • Базовые знания PHP;
  • Опыт использования GIT, SVN, работы в консоли UNIX
  • Умение разбираться в чужом коде
Условия
  • Работа в офисе в СПб полный рабочий день;
  • Зарплата обсуждается на собеседовании.
Подробнее

Необходим frontend разработчик для поддержки и развития существующих проектов. Работа в связке с back-end разработчиком. Опыт работы от 2х лет. Сверхурочные оплачиваются дополнительно.

Менеджер по продажам Санкт-Петербург

Интернет-издательство kinoafisha.info ищет менеджера по продажам рекламы. Холдинг включает в себя 5 разноплановых интернет-ресурсов локального и федерального уровней. Больше информации при встрече.

Обязанности:
  • Ведение клиентской базы и привлечение новых клиентов
  • Холодные звонки, встречи
  • Заключение сделок и документооборот
  • Отчетность
Требования:
  • Грамотная речь;
  • Активность, нацеленность на результат, ответственность, коммуникабельность, порядочность, системность;
  • Опыт работы в продажах будет плюсом.
Условия:
  • Часы работы с 09:30 – 18:00‚ 5/2
  • Оклад + хороший % + квартальные и годовые бонусы;
  • Рабочее место в офисе, связь, интернет
  • Обучение
  • Оформление по ТК РФ.

Ваше резюме ждем по адресу: sale@kinoafisha.info

Стажировка для студентов

Уважаемые студенты и все желающие освоить новую профессию!
Киноафиша предоставляет возможность пройти летнюю практику или стажировку у нас в издании по направлениям:

  • PR-менеджер
  • Журналист/Корреспондент
  • Фотожурналист
  • Редактор
Стажироваться можно удаленно (все города России) или в редакции (только студенты из Санкт-Петербурга).
Мы предлагаем:
  • Официальное оформление всех документов по практике/стажировке;
  • Гибкий график;
  • Размещение ваших материалов с ФИО или псевдонимом;
  • Возможно предоставление рекомендаций.
Что требуется от вас:

Навыки взятия интервью, умение общаться с людьми, талант письменно излагать свои мысли, коммуникабельность, желание узнавать новое, развиваться, время и желание работать, а также горящие глаза и энтузиазм.

Разработчик мобильных кросс-платформенных приложений iOS/Android Санкт-Петербург
Требования:
  • Опыт разработки мобильных приложений от 3х лет;
  • Опыт разработки кросс-платформенных приложений под React Native или Xamarin;
Условия:
  • Работа в офисе в СПб полный рабочий день;
  • Удаленные варианты также рассматриваются;
  • Зарплата обсуждается на собеседовании;
  • Сверхурочные оплачиваются дополнительно;
Подробнее:
  • Разрабатывать и поддерживать несколько кросс-платформенных приложений издательства под iOS и Android с использованием React Native или Xamarin;
Если у вас есть опыт и знания, которые вы сможете применить на пользу сайту Киноафиша - пришлите нам рассказ о себе на hr@kinoafisha.info.
