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Постер фильма Мио, мой Мио
Постер фильма Мио, мой Мио
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Мио, мой Мио

Мио, мой Мио

Mio min Mio 18+
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О фильме

Девятилетний Боссе воспитывался в приюте. Своих настоящих родителей мальчик никогда не знал, а пожилая семейная пара, которая его усыновила, относилась к приемышу не слишком-то ласково. Однажды владелица фруктовой лавки угощает Боссе спелым яблоком. Лакомство оказывается не простым, а волшебным - с его помощью герой переносится в волшебную страну Желанную. Здесь мальчик узнает, что на самом деле его зовут принц Мио, а управляет Желанной его отец-король. Когда чудесная страна оказывается в опасности, юный принц готов лицом к лицу встретиться с врагом...

  • Фильм снят по одноименной книге шведской писательницы Астрид Линдгрен. 
  • Режиссером картины стал Владимир Грамматиков. Помимо советских деятелей кино, участие в съемках принимали представители Великобритании и Швеции. 
  • Астрид Линдгрен лично одобрила кандидатуру режиссера. Перед началом съемок писательница встретилась с Грамматиковым и попросила его рассказать о себе и своей жизни. После беседы Линдгрен заметила, что этот режиссер снимет хороший фильм. 
  • В работе над саундтреком фильма приняли участие музыканты группы ABBA Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус.  
  • В некоторых сценах дублером Ника Пиккарда (Боссе/Мио) была советская школьница Елена Ступакова, занимавшаяся скалолазанием.

Фильм-сказка по книге Астрид Линдгрен. Не очень сладко живется мальчику-сироте Боссе в доме его сварливой тетки. Но однажды все волшебным образом меняется: Боссе попадает в волшебную страну Желанную, встречается со своим отцом и становится принцем Мио…

Страна Швеция / СССР / Норвегия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 1 июля 1987
Дата выхода
1 июля 1987 Россия 12+
10 марта 1988 Германия
18 августа 1987 Норвегия
20 декабря 1987 США
MPAA PG
Бюджет 55 000 000 SEK
Производство Nordisk Tonefilm International, Киностудия имени М. Горького, Norway Film Development
Другие названия
Mio min Mio, Mio in the Land of Faraway, Мио, мой Мио, El príncipe de la tierra de Más allá, En la tierra del más allá, Kato, a sötétség fejedelme, Mio au royaume de nulle part, Mio en la tierra del Más allá, Mio în regatul de nicăieri, Mio Messzeországban, Mio na Terra da Magia, Mio poikani Mio, Mio, mano Mio, Mio, mein Mio, Mio, min Mio, Mio, mój Mio, Mio, moy Mio, Mio, mu Mio, Mio, muj Mio!, Mój Mio, The Land of Faraway, Мили мой Мио, ミオとミラミス　勇者の剣, 超時空戰士
Режиссер
Владимир Грамматиков
Владимир Грамматиков
В ролях
Ник Пиккард
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Сюзанна Йорк
Кристофер Ли
Кристофер Ли
Сверре Анкер Оусдаль
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb
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Мио, мой Мио

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