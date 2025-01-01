Девятилетний Боссе воспитывался в приюте. Своих настоящих родителей мальчик никогда не знал, а пожилая семейная пара, которая его усыновила, относилась к приемышу не слишком-то ласково. Однажды владелица фруктовой лавки угощает Боссе спелым яблоком. Лакомство оказывается не простым, а волшебным - с его помощью герой переносится в волшебную страну Желанную. Здесь мальчик узнает, что на самом деле его зовут принц Мио, а управляет Желанной его отец-король. Когда чудесная страна оказывается в опасности, юный принц готов лицом к лицу встретиться с врагом...
Фильм-сказка по книге Астрид Линдгрен. Не очень сладко живется мальчику-сироте Боссе в доме его сварливой тетки. Но однажды все волшебным образом меняется: Боссе попадает в волшебную страну Желанную, встречается со своим отцом и становится принцем Мио…
|1 июля 1987
|Россия
|12+
|10 марта 1988
|Германия
|18 августа 1987
|Норвегия
|20 декабря 1987
|США