Даже мыши попадают в рай, 2021

5 причин посмотреть фильм «Даже мыши попадают в рай»
Завораживающий визуальный ряд, исполненный в лучших традициях таких хитов прошлого, как «Бесподобный мистер Фокс» Уэса Андерсона и «Побег из курятника». В проекте задействовано свыше сотни рукотворных кукол, помещенных в одиннадцать декораций, продуманных до мельчайших подробностей.
Редкая возможность насладиться европейской анимацией, уже давно отброшенной американскими корпорациями Disney и Pixar на задворки проката. Однако «Даже мыши попадают в рай» — наглядный пример того, что мультфильмы, созданные за пределами США, ничуть не уступают высокобюджетным аналогам.
«Даже мыши попадают в рай» — это милая сказка, посвященная силе дружбы. Она поразит не только детей, но и их родителей, соскучившихся по классическим мультфильмам, создававшимся без использования компьютерной графики.
Чешская анимация — одна из наиболее самобытных. В отличие от большинства стран, местные мультипликаторы не подражали западным хитам, выработав уникальный национальный стиль еще в 50-е годы. Напротив, работы таких мастеров, как Иржи Трнка и Ян Шванкмайер оказали существенное влияние на художников из США. Ян Бубеничек и Дениза Гриммова чтят традиции своих предшественников, предлагая нешаблонную историю, подкрепленную сюрреалистическими образами.
Красивое музыкальное сопровождение Кшиштофа А. Янчака.
Полнометражный дебют Гриммовой и Бубеничека.
Мультфильм создавался с помощью покадровой кукольной анимации, тогда как CGI применялся лишь в особых случаях.
В основу сюжета легла детская книга писателя Ивы Прохазковой, изданная в 2006 году. Это далеко не единственная экранизация ее произведений: в 1992 году вышла семейная картина «По городу ходит Микулаш», после чего чешские кинематографисты обращались к творчеству Прохазковой еще шесть раз.
Онджей Ветхи и Марта Иссова, озвучившие двух главных персонажей, ранее пересекались на съемочной площадке драмеди «Девушка», вышедшей в 2002 году.
«Даже мыши попадают в рай» — редкий представитель чешской анимации, а также первый за долгие годы, добравшийся до российского проката. Так, в 2009 году состоялась премьера «На чердаке», в 2011 году вышел «Алоис Небель и его призраки», а в 2016 году — не сыскавшие особой славы «Похитители носков».
Саундтрек написал Кшиштоф А. Янчак, ранее сочинивший музыку к российской драме «Китобой» Филиппа Юрьева. В послужной список молодого композитора также входит картина «Жар-птица» совместного производства Эстонии и Великобритании, посвященная событиям времен холодной войны, произошедшим на территории Советского Союза.
История о двух смертельных врагах — маленьком мышонке и лисе, которые после несчастного случая оказываются в раю для зверей. Расставшись со своими инстинктами, они становятся лучшими друзьями. Их мечта не разлучаться после возвращения в земной мир сбывается, но мышонок и лис меняются ролями. Кажется, что природа возьмет свое, но благодаря силе дружбы им удается осуществить то, что казалось невозможным.