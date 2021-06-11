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Даже мыши попадают в рай Даже мыши попадают в рай
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I mysi patrí do nebe

Даже мыши попадают в рай, 2021

2021 / Чехия / Франция / Словакия / Польша
8.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Мультфильм о необычной дружбе между лисой и мышонком
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Даже мыши попадают в рай»

Завораживающий визуальный ряд, исполненный в лучших традициях таких хитов прошлого, как «Бесподобный мистер Фокс» Уэса Андерсона и «Побег из курятника». В проекте задействовано свыше сотни рукотворных кукол, помещенных в одиннадцать декораций, продуманных до мельчайших подробностей.

Редкая возможность насладиться европейской анимацией, уже давно отброшенной американскими корпорациями Disney и Pixar на задворки проката. Однако «Даже мыши попадают в рай» — наглядный пример того, что мультфильмы, созданные за пределами США, ничуть не уступают высокобюджетным аналогам.

«Даже мыши попадают в рай» — это милая сказка, посвященная силе дружбы. Она поразит не только детей, но и их родителей, соскучившихся по классическим мультфильмам, создававшимся без использования компьютерной графики.

Чешская анимация — одна из наиболее самобытных. В отличие от большинства стран, местные мультипликаторы не подражали западным хитам, выработав уникальный национальный стиль еще в 50-е годы. Напротив, работы таких мастеров, как Иржи Трнка и Ян Шванкмайер оказали существенное влияние на художников из США. Ян Бубеничек и Дениза Гриммова чтят традиции своих предшественников, предлагая нешаблонную историю, подкрепленную сюрреалистическими образами.

Красивое музыкальное сопровождение Кшиштофа А. Янчака.

Полнометражный дебют Гриммовой и Бубеничека.

Мультфильм создавался с помощью покадровой кукольной анимации, тогда как CGI применялся лишь в особых случаях.

В основу сюжета легла детская книга писателя Ивы Прохазковой, изданная в 2006 году. Это далеко не единственная экранизация ее произведений: в 1992 году вышла семейная картина «По городу ходит Микулаш», после чего чешские кинематографисты обращались к творчеству Прохазковой еще шесть раз.

Онджей Ветхи и Марта Иссова, озвучившие двух главных персонажей, ранее пересекались на съемочной площадке драмеди «Девушка», вышедшей в 2002 году.

«Даже мыши попадают в рай» — редкий представитель чешской анимации, а также первый за долгие годы, добравшийся до российского проката. Так, в 2009 году состоялась премьера «На чердаке», в 2011 году вышел «Алоис Небель и его призраки», а в 2016 году — не сыскавшие особой славы «Похитители носков».

Саундтрек написал Кшиштоф А. Янчак, ранее сочинивший музыку к российской драме «Китобой» Филиппа Юрьева. В послужной список молодого композитора также входит картина «Жар-птица» совместного производства Эстонии и Великобритании, посвященная событиям времен холодной войны, произошедшим на территории Советского Союза.

История о двух смертельных врагах — маленьком мышонке и лисе, которые после несчастного случая оказываются в раю для зверей. Расставшись со своими инстинктами, они становятся лучшими друзьями. Их мечта не разлучаться после возвращения в земной мир сбывается, но мышонок и лис меняются ролями. Кажется, что природа возьмет свое, но благодаря силе дружбы им удается осуществить то, что казалось невозможным.

8.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 13 января 2022
Премьера онлайн 10 декабря 2021
Премьера в мире 11 июня 2021
Возраст 6+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Ян Бубеничек
Ян Бубеничек
В ролях
Тайлер Банч
Тайлер Банч
Эрика Шредер
Эрика Шредер
Уэйн Грэйсон
Уэйн Грэйсон
Марк Томпсон
Марк Томпсон
Том Уэйлэнд
Том Уэйлэнд
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Даже мыши попадают в рай 3 постера
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Даже мыши попадают в рай смотреть онлайн

Даже мыши попадают в рай
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за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
На этой неделе российский прокат пополнился настоящей жемчужиной, неочевидной среди таких мастодонтов массовой анимации, как Disney и Pixar. Нет, сейчас в кинотеатрах показывают только «Энканто», и то, наверно, разово или вообще никак. Зато у родителей будет возможности сводить своих детей на любопытную аудиовизуальную историю «Даже мыши попадают в рай» от чешских мультипликаторов. В центре сюжета – неугомонная, вездесущая мышка Лиззи, которая стесняется…
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cool.igor-1969 15 января 2022, 08:45
Сюжет обыденный, но прикольный! И мультик по моему кукольный, чего давненько не встречал! Уверен, детям будет интересно!😀
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17 голосов
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