Даже мыши попадают в рай, 2021

5 причин посмотреть фильм «Даже мыши попадают в рай»

Завораживающий визуальный ряд, исполненный в лучших традициях таких хитов прошлого, как «Бесподобный мистер Фокс» Уэса Андерсона и «Побег из курятника». В проекте задействовано свыше сотни рукотворных кукол, помещенных в одиннадцать декораций, продуманных до мельчайших подробностей.

Редкая возможность насладиться европейской анимацией, уже давно отброшенной американскими корпорациями Disney и Pixar на задворки проката. Однако «Даже мыши попадают в рай» — наглядный пример того, что мультфильмы, созданные за пределами США, ничуть не уступают высокобюджетным аналогам.

«Даже мыши попадают в рай» — это милая сказка, посвященная силе дружбы. Она поразит не только детей, но и их родителей, соскучившихся по классическим мультфильмам, создававшимся без использования компьютерной графики.

Чешская анимация — одна из наиболее самобытных. В отличие от большинства стран, местные мультипликаторы не подражали западным хитам, выработав уникальный национальный стиль еще в 50-е годы. Напротив, работы таких мастеров, как Иржи Трнка и Ян Шванкмайер оказали существенное влияние на художников из США. Ян Бубеничек и Дениза Гриммова чтят традиции своих предшественников, предлагая нешаблонную историю, подкрепленную сюрреалистическими образами.

Красивое музыкальное сопровождение Кшиштофа А. Янчака.