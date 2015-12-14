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Звездные войны: Пробуждение силы Звездные войны: Пробуждение силы
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Звездные войны: Пробуждение силы, 2015

2015 / США
6.9 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит спустя 30 лет после поражения Дарта Вейдера и Империи. Главная героиня Рей, мусорщик с планеты Джакку, находит дроида BB-8, который знает местонахождение давно пропавшего Люка Скайуокера. Рей, а также разбойник-штурмовик и два контрабандиста оказываются в эпицентре битвы между Сопротивлением и грозными легионами Первого Ордена, последними остатками Империи, стремящимися восстановить господство ситхов над вселенной. Смогут ли они отыскать последнего джедая и дать миру новую надежду? 

  • На роль режиссера новой трилогии рассматривались Дэвид Финчер, Бен Аффлек и Гильермо дель Торо, но в итоге был выбран Джей Джей Абрамс, знаменитый голливудский постановщик боевиков и давний фанат саги. 
  • Для съемок возвращения космического корабля «Тысячелетний сокол» была полностью воссоздана оригинальная полноразмерная декорация из первой трилогии, в том числе ее внутренние интерьеры. 
  • Для максимальной реалистичности фильма Джей Джей Абрамс решил использовать в качестве основной локации пустынную планету Джакку, напоминающую Татуин из оригинальной трилогии. Кроме того, в качестве реквизита для лазерного оружия штурмовиков были использованы пневматические винтовки, чтобы у них была отдача. 

Через тридцать лет после гибели Дарта Вейдера и Императора галактика по-прежнему в опасности. Государственное образование Новый Порядок во главе с их таинственным верховным лидером Сноуком и его правой рукой Кайло Реном идёт по стопам Империи, пытаясь захватить всю власть. В это нелёгкое время судьба сводит юную девушку Рей и бывшего штурмовика Нового Порядка Финна с героями времён войны с Империей — Ханом Соло, Чубаккой и Королевой Леей. Вместе они должны дать бой Новому Порядку, однако настаёт тот момент, когда становится очевидно, что лишь джедаи могут остановить Сноука и Кайло Рена. И в галактике в живых остаётся только один…

6.9 Оцените
89 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 17 декабря 2015
Премьера онлайн 1 апреля 2016
Премьера в мире 14 декабря 2015
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джей Джей Абрамс
Джей Джей Абрамс
В ролях
Джон Бойега
Джон Бойега
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Энтони Дэниелс
Энтони Дэниелс
Все актеры и съемочная группа
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Старый новый фильм  Очень сложно подобрать слова, чтобы описать фундаментальное значение космической саги Джорджа Лукаса для каждого отдельного фаната и для всей киноиндустрии в целом. Поклонники «Звёздных войн» на протяжении десяти лет ждали выхода в свет новой трилогии, и, наконец, это знаменательное событие состоялось. Правда, в этот раз руководил проектом Джей Джей Абрамс, известный тем, что воплотил на большом экране не менее популярную эпопею о космосе «Звёздный…
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Flico 1 февраля 2016, 12:26
Мда...

Из интересных идей в фильме только новый дроид, достойный преемник р2д2 и то, как очередная звезда смерти заряжает свое оружие.

Из новых… Читать дальше…
Dokki_Pada 1 февраля 2016, 12:26
Фильм-разочарование года.. Очень, НЕТ - ОЧЕНЬ ждал.. И что в результате ?

Абсолютно картонные герои, довольно посредственная игра, злодей ГГ вообще… Читать дальше…
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