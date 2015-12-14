Звездные войны: Пробуждение силы, 2015

Через тридцать лет после гибели Дарта Вейдера и Императора галактика по-прежнему в опасности. Государственное образование Новый Порядок во главе с их таинственным верховным лидером Сноуком и его правой рукой Кайло Реном идёт по стопам Империи, пытаясь захватить всю власть. В это нелёгкое время судьба сводит юную девушку Рей и бывшего штурмовика Нового Порядка Финна с героями времён войны с Империей — Ханом Соло, Чубаккой и Королевой Леей. Вместе они должны дать бой Новому Порядку, однако настаёт тот момент, когда становится очевидно, что лишь джедаи могут остановить Сноука и Кайло Рена. И в галактике в живых остаётся только один…