Звездные войны: Пробуждение силы, 2015

Действие фильма происходит спустя 30 лет после поражения Дарта Вейдера и Империи. Главная героиня Рей, мусорщик с планеты Джакку, находит дроида BB-8, который знает местонахождение давно пропавшего Люка Скайуокера. Рей, а также разбойник-штурмовик и два контрабандиста оказываются в эпицентре битвы между Сопротивлением и грозными легионами Первого Ордена, последними остатками Империи, стремящимися восстановить господство ситхов над вселенной. Смогут ли они отыскать последнего джедая и дать миру новую надежду?
Через тридцать лет после гибели Дарта Вейдера и Императора галактика по-прежнему в опасности. Государственное образование Новый Порядок во главе с их таинственным верховным лидером Сноуком и его правой рукой Кайло Реном идёт по стопам Империи, пытаясь захватить всю власть. В это нелёгкое время судьба сводит юную девушку Рей и бывшего штурмовика Нового Порядка Финна с героями времён войны с Империей — Ханом Соло, Чубаккой и Королевой Леей. Вместе они должны дать бой Новому Порядку, однако настаёт тот момент, когда становится очевидно, что лишь джедаи могут остановить Сноука и Кайло Рена. И в галактике в живых остаётся только один…
Из интересных идей в фильме только новый дроид, достойный преемник р2д2 и то, как очередная звезда смерти заряжает свое оружие.
Из новых… Читать дальше…
Абсолютно картонные герои, довольно посредственная игра, злодей ГГ вообще… Читать дальше…