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Капитан Крюк Капитан Крюк
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Hook

Капитан Крюк, 1991

1991 / США
8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Со времен веселых приключений в Нетландии проходит без малого четыре десятка лет. Повзрослевший Питер теперь уважаемый и ответственный член общества, адвокат, который из-за вечной занятости не может уделять своей семье столько времени, сколько хотелось бы. Этим фактом спешит воспользоваться его старый заклятый враг капитан Крюк: злодей похищает детей Питера, и герою приходится вернуться в волшебную страну детства, чтобы расплатиться с Крюком по счетам.

  • Роль юного Питера Пэна исполнил сын актера Дастина Хофмана, который сыграл в фильме капитана Крюка.
  • По слухам, с Джулией Робертс (Тинкербелл) было настолько трудно работать, что коллеги наградили ее прозвищем Tinkerhell (от слова hell – “адская”).
  • Когда пожилая Венди рассказывает детям историю о Питере Пэне, в ее руках можно заметить самое первое печатное издание повести Джеймса Барри, выпущенное в 1911 году.
  • Компания PanAm, на авиалайнере которой семья Питера прилетает в Лондон, прекратила свое существование ровно за неделю до выхода фильма в прокат.
  • Изначально Стивен Спилберг планировал снять эту картину в 1983 году и даже собирался пригласить на главную роль Майкла Джексона. Несмотря на то, что музыкант согласился на участие в проекте и даже выразил желание написать композиции для саундтрека, режиссер приостановил работу над запуском ленты в производство ради “Индианы Джонса и Храма судьбы”.

Питер Пэн стал взрослым и перестал быть Питером Пэном. Теперь ему сорок лет, у него другое имя, семья и серьезная работа. Не осталось и следа от чудесного ребенка, который когда-то умел летать... Но старые враги не забыли мальчика. Капитан с острым стальным крюком вместо руки снова бросает вызов своему противнику, похитив его детей. Питер отправляется вслед за ним в волшебную страну, но чтобы победить там, где живут русалки, феи и однорукие пираты, ему придется снова научиться летать.

8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в России 8 декабря 1991
Премьера в мире 10 апреля 1991
Возраст 6+
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Капитан Крюк 3 постера
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саундтрек фильма Капитан Крюк
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