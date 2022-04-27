Капитан Крюк, 1991

Со времен веселых приключений в Нетландии проходит без малого четыре десятка лет. Повзрослевший Питер теперь уважаемый и ответственный член общества, адвокат, который из-за вечной занятости не может уделять своей семье столько времени, сколько хотелось бы. Этим фактом спешит воспользоваться его старый заклятый враг капитан Крюк: злодей похищает детей Питера, и герою приходится вернуться в волшебную страну детства, чтобы расплатиться с Крюком по счетам.
Питер Пэн стал взрослым и перестал быть Питером Пэном. Теперь ему сорок лет, у него другое имя, семья и серьезная работа. Не осталось и следа от чудесного ребенка, который когда-то умел летать... Но старые враги не забыли мальчика. Капитан с острым стальным крюком вместо руки снова бросает вызов своему противнику, похитив его детей. Питер отправляется вслед за ним в волшебную страну, но чтобы победить там, где живут русалки, феи и однорукие пираты, ему придется снова научиться летать.