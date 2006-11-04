Война динозавров, 2007

Легенды не умирают.

Когда-то люди верили, что во мраке спят вечным сном воинственные чудовища, жаждущие пробудиться и разрушить Землю. И нет силы, способной противостоять им, кроме мифического защитника, обладающего таинственным амулетом.

По прошествии веков на Лос-Анджелес обрушивается страшное землетрясение, которое возвращает к жизни динозавров. Древние чудовища приходят в мир людей, чтобы уничтожить его навсегда. Но дух защитника возрождается в репортере Итане, который становится единственным, кто способен предотвратить гибель цивилизации. Но прежде, ему нужно отыскать главную надежду на спасение человечества - юную девушку Сару.