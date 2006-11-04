Война динозавров, 2007

Журналиста Итана Кендрика нанимают защищать девушку Сару, которая способна превращаться в Небесного Дракона. Ему противостоит злой дракон Бураки, который командует огромными динозавроподобными существами. Когда Бураки входят в город и вступают в бой с армией и ВВС США, человеческим войскам удается потеснить чудовищ. Посреди боя Итан и Сара сбегают из города, но впоследствии попадают в плен Бураки. Сможет ли Итан одолеть чудовищ и спасти Сару?
Легенды не умирают.
Когда-то люди верили, что во мраке спят вечным сном воинственные чудовища, жаждущие пробудиться и разрушить Землю. И нет силы, способной противостоять им, кроме мифического защитника, обладающего таинственным амулетом.
По прошествии веков на Лос-Анджелес обрушивается страшное землетрясение, которое возвращает к жизни динозавров. Древние чудовища приходят в мир людей, чтобы уничтожить его навсегда. Но дух защитника возрождается в репортере Итане, который становится единственным, кто способен предотвратить гибель цивилизации. Но прежде, ему нужно отыскать главную надежду на спасение человечества - юную девушку Сару.
красивый но бредовый..
вначале интрига потом минут 20 бредовый рассказ про древнею легенду потом 20 минут затупа… Читать дальше…
После слов о том, что фильм получился… Читать дальше…