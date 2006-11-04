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Война динозавров Война динозавров
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D-War

Война динозавров, 2007

2007 / Корея / США
5.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 3.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Журналиста Итана Кендрика нанимают защищать девушку Сару, которая способна превращаться в Небесного Дракона. Ему противостоит злой дракон Бураки, который командует огромными динозавроподобными существами. Когда Бураки входят в город и вступают в бой с армией и ВВС США, человеческим войскам удается потеснить чудовищ. Посреди боя Итан и Сара сбегают из города, но впоследствии попадают в плен Бураки. Сможет ли Итан одолеть чудовищ и спасти Сару?

  • Это первая южнокорейская постановка почти за три десятилетия истории торговых отношений с США, получившая там широкий прокат.
  • Музыка, связанная с Мураки и его армией, широко использует в своей основе мелодию «Dies irae», средневекового песнопения, традиционно используемого в церемониях заупокойных церковных служб. С девятнадцатого века она часто использовалась в контекстах, вызывающих мрачное и сверхъестественное ощущение у зрителя. 
  • Когда дракон переступает через крестьянина в флэшбэках, тот издает крик Вильгельма. Позже он звучит, когда дракон швыряет полицейского в лобовое стекло машины.
  • Лидер «Армии Артокса» на самом деле говорит по-английски, о чем свидетельствуют движения его губ. На постпродакшене его реплики были переозвучены.

Легенды не умирают.

Когда-то люди верили, что во мраке спят вечным сном воинственные чудовища, жаждущие пробудиться и разрушить Землю. И нет силы, способной противостоять им, кроме мифического защитника, обладающего таинственным амулетом.

По прошествии веков на Лос-Анджелес обрушивается страшное землетрясение, которое возвращает к жизни динозавров. Древние чудовища приходят в мир людей, чтобы уничтожить его навсегда. Но дух защитника возрождается в репортере Итане, который становится единственным, кто способен предотвратить гибель цивилизации. Но прежде, ему нужно отыскать главную надежду на спасение человечества - юную девушку Сару.

5.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 27 декабря 2007
Премьера в мире 4 ноября 2006
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Шим Хюн-рэ
В ролях
Джейсон Бер
Аманда Брукс
Роберт Форстер
Роберт Форстер
Крэйг Робинсон
Крэйг Робинсон
Крис Малки
Крис Малки
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Война динозавров 2 постера
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Война динозавров

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
рыба 2 апреля 2015, 12:51
посмотрел фильм..

красивый но бредовый..

вначале интрига потом минут 20 бредовый рассказ про древнею легенду потом 20 минут затупа… Читать дальше…
George LookAss 2 апреля 2015, 12:51
Складывается впечатление, что peacefrog'у прокатчики заплатили за рекламу, вот он вон из кожи и лезет
После слов о том, что фильм получился… Читать дальше…
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