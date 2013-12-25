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Нимфоманка: Часть 2 Нимфоманка: Часть 2
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Nymphomaniac: Part Two

Нимфоманка: Часть 2, 2014

2014 / Дания / Бельгия / Франция / Германия / Великобритания
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Сюжет фильма начинается там же, где заканчивается первая часть. Джо продолжает рассказывать Селигману историю ее жизни. Теперь она живет счастливой жизнью с Жеромом и их сыном Марселем, но неожиданно теряет возможность испытывать сексуальные ощущения во время полового акта. Джо ищет извращенного секса, извращений и садомазохизма, надеясь вернуть себе половое влечение. Из-за этого Жером уезжает из дома с Марселем, а позже отдает сына в приемную семью. Увлеченная историей, Джо не замечает, что Селигман ей совсем не друг… 

  • Шарлотта Генсбур заявила в интервью Washington Post, что Ларс фон Триер лично попросил ее записать кавер-версию песни «Hey Joe» для финальных титров, потому что не смог получить права на версию Джими Хендрикса. Актриса сразу согласилась. 
  • Икона Андрея Рублева, висящая на стене в комнате Марселя, как и сцена левитация Джо – это дань уважения Андрею Тарковскому, любимому режиссеру фон Триера. 
  • Все три литературных источника, на которые Селигман ссылается как на свое единственное столкновение с эротикой, были экранизированы другим фаворитом фон Триера, Пьером Паоло Пазолини: фильмы «Декамерон», «Кентерберийские рассказы» и «Цветок тысяча и одной ночи» вместе составляют его «Трилогию жизни», в которой итальянский мастер исследует сексуальность во всех ее проявлениях. 
     

Продолжение истории нимфоманки по имени Джо, чья жизнь была полна множества эротических переживаний, впечатлений и опытов. Она рассказывает о себе немолодому одинокому холостяку Селигману, который наткнулся на нее, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии, в переулке, доставил к себе домой и выходил…

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 6 марта 2014
Премьера онлайн 20 марта 2014
Премьера в мире 25 декабря 2013
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
В ролях
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Ума Турман
Ума Турман
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Нимфоманка: Часть 2 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Кинотеатр на «Стрелке»
21:20 от 400 ₽
Салют
21:35 от 350 ₽
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Нимфоманка: Часть 2
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 13/03/2014 - 00:15:09):Значит угадал режиссер. У каждого кино, свой зритель... Хотя соглашусь, это не для большинства снято
В… Читать дальше…
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 12/03/2014 - 10:29:47): А вот Триер врядли кого то возбудил своим фильмом, скорее наоборот. В том то и суть, он не эротику снимал.… Читать дальше…
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13 февраля 2015 00:00
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«Нимфоманка: Часть 2» в кинотеатрах

чт 28 вт 2
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