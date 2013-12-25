Нимфоманка: Часть 2, 2014

Сюжет фильма начинается там же, где заканчивается первая часть. Джо продолжает рассказывать Селигману историю ее жизни. Теперь она живет счастливой жизнью с Жеромом и их сыном Марселем, но неожиданно теряет возможность испытывать сексуальные ощущения во время полового акта. Джо ищет извращенного секса, извращений и садомазохизма, надеясь вернуть себе половое влечение. Из-за этого Жером уезжает из дома с Марселем, а позже отдает сына в приемную семью. Увлеченная историей, Джо не замечает, что Селигман ей совсем не друг…
Продолжение истории нимфоманки по имени Джо, чья жизнь была полна множества эротических переживаний, впечатлений и опытов. Она рассказывает о себе немолодому одинокому холостяку Селигману, который наткнулся на нее, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии, в переулке, доставил к себе домой и выходил…
В… Читать дальше…