Нимфоманка: Часть 2, 2014

Сюжет фильма начинается там же, где заканчивается первая часть. Джо продолжает рассказывать Селигману историю ее жизни. Теперь она живет счастливой жизнью с Жеромом и их сыном Марселем, но неожиданно теряет возможность испытывать сексуальные ощущения во время полового акта. Джо ищет извращенного секса, извращений и садомазохизма, надеясь вернуть себе половое влечение. Из-за этого Жером уезжает из дома с Марселем, а позже отдает сына в приемную семью. Увлеченная историей, Джо не замечает, что Селигман ей совсем не друг…