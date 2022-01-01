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Лестница в небо Лестница в небо
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A Matter of Life and Death

Лестница в небо, 1946

1946 / Великобритания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Конец Второй Мировой. Самолет Питера Картера горит, парашют разорван в клочья, и летчик выходит в эфир, чтобы в последний раз перед смертью услышать человеческий голос. Он открывает душу услышавшей его девушке по имени Джун и выпрыгивает из падающего самолета, однако не погибает.

На Небесах произошла ошибка — Ангел — проводник не смог найти его в тумане. Когда же он отыскивает Питера, тот уже встретился с Джун, и они полюбили друг друга. Питер просит Ангела — проводника, чтобы ему дали еще один шанс, и собирается Суд, который должен решить его судьбу.

8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1946
Премьера в мире 1 ноября 1946
Возраст 12+
Режиссер
Майкл Пауэлл
Майкл Пауэлл
В ролях
Дэвид Нивен
Ким Хантер
Роберт Кут
Кэтлин Байрон
Ричард Аттенборо
Ричард Аттенборо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лестница в небо 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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