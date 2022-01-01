Лестница в небо, 1946

Конец Второй Мировой. Самолет Питера Картера горит, парашют разорван в клочья, и летчик выходит в эфир, чтобы в последний раз перед смертью услышать человеческий голос. Он открывает душу услышавшей его девушке по имени Джун и выпрыгивает из падающего самолета, однако не погибает.



На Небесах произошла ошибка — Ангел — проводник не смог найти его в тумане. Когда же он отыскивает Питера, тот уже встретился с Джун, и они полюбили друг друга. Питер просит Ангела — проводника, чтобы ему дали еще один шанс, и собирается Суд, который должен решить его судьбу.