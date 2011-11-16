Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2, 2012

“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2” снималась одновременно с первой частью с ноября 2010 года по апрель 2011 года. Спустя год с момента окончания съемок команде пришлось вернуться в павильоны, чтобы переснять ряд сцен, в том числе с каскадерами.

Бюджет фильма составил 120 миллионов долларов, что сделало его самой дорогой частью “Сумерек”

Сцена финальной схватки на заснеженном поле на самом деле снималась в студии: снегом стала измельченная в пыль бумага, а сам пейзаж “дорисовывали” позже.

Перед съемками обеих частей “Рассвета” режиссер Билл Кондон вручил юной Маккензи Фой (Ренесми) “ругательную банку”: если кто-то из съемочной группы выражался нецензурно в присутствии девочки, то обязан был положить в банку деньги. Все собранные средства были переданы детской больнице святого Иуды.

Помимо Маккензи Фой, быстро растущую Ренесми Каллен играли десять актрис, а также аниматронная кукла-ребенок. Кристен Стюарт предпочитала играть вместе с настоящими детьми: по признанию актрисы, так она могла лучше войти в образ.

Надпись внутри медальона, который Белла дарит Ренесми, гласит “Plus que ma propre vie”, что по-французски означает “Больше, чем моя собственная жизнь”.

Финальные титры включают упоминания всех, кто работал над пятью фильмами саги “Сумерки”.

Основной сюжетной линией первой и второй частей “Рассвета” является становление Беллы и Эдварда как родителей. В реальной жизни Джексон Рэтбоун (Джаспер) стал отцом между премьерами этих двух фильмов: в июле 2012 года у актера и Шейлы Хафсади родился сын Монро Джексон Рэтбоун VI. Никки Рид (Розали) является крестной матерью Монро.

В сценах с монтажом, показывающим быстрый рост Ренесми, на полке позади девочки можно увидеть бейсбольную перчатку. Это отсылка к первому фильму франшизы “Сумерки” (2008), в котором семья Калленов играет в бейсбол в грозу.

Задолго до официального объявления о запуске обеих частей “Рассвета”, Маккензи Фой уже считалась фавориткой на роль Ренесми среди фанатов. Юную актрису часто включали в списки “кастинга мечты” и упоминали на форумах, посвященных саге.

В сети можно найти фанфик под названием “Сто лет спустя”: действие в книге разворачивается спустя столетие после событий, описанных в “Рассвете”.

Картина “Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2” была номинирована на 11 антипремий “Золотая малина” и в итоге получила семь, в том числе за “Худший фильм” и “Худший актерский ансамбль”.

В 2020 году была издана еще одна книга саги – роман “Полуночное солнце” Стефани Майер. Описываемые события – те же, что и в романе “Сумерки”, но повествование ведется от лица Эдварда Каллена.