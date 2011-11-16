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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
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The Twilight Saga: Breaking Dawn

Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2, 2012

2012 / США
8.0 Оцените
219 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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После своего обращения Белла пытается привыкнуть к своему существованию в качестве новорожденного вампира, к невероятной силе и к новому для нее миру, полному самых немыслимых красок, запахов и звуков.

Вместе с Эдвардом она воспитывает дочку, которая растет невероятно быстро и с самого раннего возраста проявляет необычные способности. О Ренесми заботится и Джейкоб, который запечатлелся с ней в первые минуты ее жизни.

Тем не менее, вскоре семейство Калленов начинает подозревать, что необычной девочке и ее близким грозит опасность. Итальянский клан бессмертных Вольтури узнает о Ренесми и начинает собирать приспешников для суда на Беллой и Эдвардом: по мнению Аро и его собратьев, пара несет вину за страшный грех обращения в маленького ребенка в вампира. Элис и Джаспер отправляются на поиски тех, кто смог бы свидетельствовать в пользу Калленов. Приближается час грандиозной битвы, которая определит судьбу каждого из героев.

Режиссером финальной части саги, как и предыдущего фильма, стал Билл Кондон. Фильм собрал практически рекордное количество персонажей, включая как уже знакомых Калленов, Вольтури и оборотней, так и новых, ранее неизвестных зрителю героев – Гаррета (Ли Пейс), Бенджамина (Рами Малек), Алистера (Джо Андерсон) и многих других.

“Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2” снималась одновременно с первой частью с ноября 2010 года по апрель 2011 года. Спустя год с момента окончания съемок команде пришлось вернуться в павильоны, чтобы переснять ряд сцен, в том числе с каскадерами.

Бюджет фильма составил 120 миллионов долларов, что сделало его самой дорогой частью “Сумерек”

Сцена финальной схватки на заснеженном поле на самом деле снималась в студии: снегом стала измельченная в пыль бумага, а сам пейзаж “дорисовывали” позже.

Перед съемками обеих частей “Рассвета” режиссер Билл Кондон вручил юной Маккензи Фой (Ренесми) “ругательную банку”: если кто-то из съемочной группы выражался нецензурно в присутствии девочки, то обязан был положить в банку деньги. Все собранные средства были переданы детской больнице святого Иуды.

Помимо Маккензи Фой, быстро растущую Ренесми Каллен играли десять актрис, а также аниматронная кукла-ребенок. Кристен Стюарт предпочитала играть вместе с настоящими детьми: по признанию актрисы, так она могла лучше войти в образ.

Надпись внутри медальона, который Белла дарит Ренесми, гласит “Plus que ma propre vie”, что по-французски означает “Больше, чем моя собственная жизнь”.

Финальные титры включают упоминания всех, кто работал над пятью фильмами саги “Сумерки”.

Основной сюжетной линией первой и второй частей “Рассвета” является становление Беллы и Эдварда как родителей. В реальной жизни Джексон Рэтбоун (Джаспер) стал отцом между премьерами этих двух фильмов: в июле 2012 года у актера и Шейлы Хафсади родился сын Монро Джексон Рэтбоун VI. Никки Рид (Розали) является крестной матерью Монро.

В сценах с монтажом, показывающим быстрый рост Ренесми, на полке позади девочки можно увидеть бейсбольную перчатку. Это отсылка к первому фильму франшизы “Сумерки” (2008), в котором семья Калленов играет в бейсбол в грозу.

Задолго до официального объявления о запуске обеих частей “Рассвета”, Маккензи Фой уже считалась фавориткой на роль Ренесми среди фанатов. Юную актрису часто включали в списки “кастинга мечты” и упоминали на форумах, посвященных саге.

В сети можно найти фанфик под названием “Сто лет спустя”: действие в книге разворачивается спустя столетие после событий, описанных в “Рассвете”.

Картина “Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2” была номинирована на 11 антипремий “Золотая малина” и в итоге получила семь, в том числе за “Худший фильм” и “Худший актерский ансамбль”.

В 2020 году была издана еще одна книга саги – роман “Полуночное солнце” Стефани Майер. Описываемые события – те же, что и в романе “Сумерки”, но повествование ведется от лица Эдварда Каллена.

Белла, став вампиром, постепенно свыкается со своей новой природой. В этом ей помогают Эдвард и остальные члены семьи Калленов. К тому же теперь у Беллы есть дочь Ренесми и вечность впереди. Джейкоб, запечатленный с Ренесми, становится для девочки другом и наставником. Ненадолго для героев наступают спокойные, счастливые дни.

Все заканчивается, когда вести о Ренесми доходят до Вольтури. «Обращение» детей строго запрещено в мире вампиров. Не зная о необычном происхождении Ренесми, Вольтури собирают армию и направляются в Форкс, чтобы уничтожить Калленов.
8.0 Оцените
219 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 15 ноября 2012
Премьера в мире 16 ноября 2011
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Билл Кондон
Билл Кондон
В ролях
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Тэйлор Лотнер
Тэйлор Лотнер
Эшли Грин
Эшли Грин
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Все актеры и съемочная группа
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Mavrodi 2 апреля 2015, 12:51
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alesyaLis 2 апреля 2015, 12:51
Вообщем впечатлений море , было масса смешных и нелепых сцен и моментов ( ну лично для меня) над которыми я с удовольствием поглумилась. Веселили… Читать дальше…
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