Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодние приключения Маши и Вити Новогодние приключения Маши и Вити
Киноафиша Фильмы Новогодние приключения Маши и Вити

Новогодние приключения Маши и Вити, 1975

1975 / СССР
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Маша — романтичная натура, верящая в волшебство. Витя — поклонник науки и технического прогресса. В их школе полным ходом идет подготовка к Новому году, и девочке удается с помощью заклинания оживить скульптурного Деда Мороза. Тот немедленно рассказывает детям, что Снегурочка в беде — она похищена Кощеем Бессмертным, чтобы развлекать на праздник подчиненную ему нечисть. Ребята отправляются спасать внучку сказочного Деда, вооруженные лишь его советами: не ожидать помощи, но самим помогать всем, кому требуется помочь, не бояться сложных обстоятельств, держаться друг за дружку. Но Кощей, узнав о спасителях, посылает своих прислужников — Лешего, Бабу Ягу и Кота (Дикого, понятное дело) — им навстречу…

  • Изначально предполагалась режиссура Геннадия Казанского, постановщика мега-успешных «Человека-амфибии», «Снежной королевы» и «Старика Хоттабыча», но он не вовремя заболел, и режиссерское кресло перешло к Игорю Усову.
  • В первоначальном варианте пьесы Павла Финна вместо Деда Мороза действовал Волшебник, а похищали Белоснежку. Сценарий был переделан по заказу Гостелерадио, чтобы получился новогодний вариант.
  • Усов, создатель «Табачного капитана», был склонен к жанру музыкального кино и пригласил Геннадия Гладкова, композитора. Кастинг проводился с соответствующими требованиями к актерам — от них требовалось пение или хотя бы органичное поведение в рамках музыкальных номеров.
  • У Юры Нахратова было нормальное зрение, и в его очках простые стекла. Но ближе к завершению съемок оказалось, что у ребенка близорукость (возможно, на зрение повлиял свет киношных осветительных приборов). Мальчик оказался схож с персонажем — увлекался чтением журнала «Наука и жизнь», интересовался технологией спецэффектов на площадке, подружился с пиротехником любопытным образом: подобрал код к хитрому замочку на его рабочем чемоданчике. Специалист по огням удивился и зауважал малолетнего взломщика: доверял ему фальшфейер, разрешал устраивать маленькие взрывчики.
  • Наташа Смирнова попала на роль, поразив Усова непосредственностью: на просьбу спеть дитя, приведенное вполне интеллигентной мамой, исполнило «народный хит»: «Стою на остановочке, в кармане поллитровочка».
  • Бюджет ленты был крошечный, но повезло с декорациями: в то же время Ленфильм снимал роскошную совместную (СССР-США) ленту «Синяя птица» с голливудскими звездами Эвой Гарднер, Элизабет Тэйлор, Джейн Фондой. Для нее в павильонах выстроили фантастический лес — и когда работа над советско-американским кино прекращалась, в тех же декорациях начинались съемки чисто советского.
  • Кандидатуру Боярского на кошачью роль предложил Георгий Штиль. Планировался другой исполнитель, но отказался, а Михаил оказался «младшим братом друга, музыкантом и на кота похожим — черные усы!».
  • Название ансамбля нечисти «Дикие гитары» — насмешка над популярными в то время «Поющими гитарами» и «Голубыми гитарами». Рок, музыка загнивающего Запада…
  • На репетиции Кот Матвей играл на бас-гитаре, похожей на инструмент битла Пола Маккартни — и даже держит его аналогично (Маккартни — левша).
  • Роль Кощея исполнил Николай Боярский, дядюшка Михаила, и тот в паре сцен так и обратился к нему: «дядя». Режиссер счел это удачной находкой — мало ли в каком родстве может быть всякая волшебная пакость…
  • Валентина Кособуцкая сыграла не Бабу, а скорее Девицу-Ягу: мини-юбочка, бигуди. Молодой артистке ее героиня казалась «скорее хорошей», но съемочная группа была иного мнения — при появлении ее в павильоне начиналась какая-то мистическая дрянь: например, внезапно вырубался свет, однажды прямо на актрису рухнула лампа, едва не убив ее.
  • Боярский, стреляя в Витю яблоком из рогатки, получил указание от оператора делать это «в сторону камеры». И выполнил инструкцию, вдрызг расколотив дорогущую японскую оптику. Возмещать ущерб не заставили, но попросили в других дублях целиться в сторону.

Они такие разные — младшеклассники Витя, верящий только в технику, и Маша, верящая в чудеса. Вместе с другими ребятами они украшают ёлку, но Дед Мороз поведал им, что Снегурочку похитил Кащей, чтобы устроить Новый год для своей нечисти. Маша и Витя с помощью Дед-Мороза отправляются в сказку на помощь Снегурочке. Кащей, узнав об этом, посылает им навстречу нечистую силу — вокально-инструментальную троицу «Дикие гитары»: Бабу-Ягу, Лешего и Дикого Кота Матвея.

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1975
Премьера в России 1 января 1975
Премьера в мире 1 января 1975
Возраст 6+
Режиссер
Геннадий Казанский
Геннадий Казанский
В ролях
Ирина Борисова
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Николай Боярский
Валентина Кособуцкая
Юрий Нахратов
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про детей Фильмы про детей
Фильмы про магию Фильмы про магию
Советские сказки для детей Советские сказки для детей
Советские фильмы семидесятых годов Советские фильмы семидесятых годов
Фильмы 70-х годов Фильмы 70-х годов
Советские сказки про Новый год Советские сказки про Новый год
Советские мультфильмы про Новый год Советские мультфильмы про Новый год
Постер фильма Новогодние приключения Маши и Вити 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новогодние приключения Маши и Вити смотреть онлайн

Новогодние приключения Маши и Вити
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Советские новогодние фильмы, которые проверены временем Нарезать салаты под «Иронию судьбы» уже стало традицией во многих семьях. Однако в Союзе  снималось немало и других праздничных картин. Мы предлагаем вам список лучших советских новогодних фильмов для семейного просмотра в канун праздников. Создайте себе новогоднее настроение с помощью нашей праздничной подборки кино.
Написать
3 декабря 2021 18:52
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши