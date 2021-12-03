Новогодние приключения Маши и Вити, 1975

Маша — романтичная натура, верящая в волшебство. Витя — поклонник науки и технического прогресса. В их школе полным ходом идет подготовка к Новому году, и девочке удается с помощью заклинания оживить скульптурного Деда Мороза. Тот немедленно рассказывает детям, что Снегурочка в беде — она похищена Кощеем Бессмертным, чтобы развлекать на праздник подчиненную ему нечисть. Ребята отправляются спасать внучку сказочного Деда, вооруженные лишь его советами: не ожидать помощи, но самим помогать всем, кому требуется помочь, не бояться сложных обстоятельств, держаться друг за дружку. Но Кощей, узнав о спасителях, посылает своих прислужников — Лешего, Бабу Ягу и Кота (Дикого, понятное дело) — им навстречу…