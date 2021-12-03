Новогодние приключения Маши и Вити, 1975

Маша — романтичная натура, верящая в волшебство. Витя — поклонник науки и технического прогресса. В их школе полным ходом идет подготовка к Новому году, и девочке удается с помощью заклинания оживить скульптурного Деда Мороза. Тот немедленно рассказывает детям, что Снегурочка в беде — она похищена Кощеем Бессмертным, чтобы развлекать на праздник подчиненную ему нечисть. Ребята отправляются спасать внучку сказочного Деда, вооруженные лишь его советами: не ожидать помощи, но самим помогать всем, кому требуется помочь, не бояться сложных обстоятельств, держаться друг за дружку. Но Кощей, узнав о спасителях, посылает своих прислужников — Лешего, Бабу Ягу и Кота (Дикого, понятное дело) — им навстречу…
Они такие разные — младшеклассники Витя, верящий только в технику, и Маша, верящая в чудеса. Вместе с другими ребятами они украшают ёлку, но Дед Мороз поведал им, что Снегурочку похитил Кащей, чтобы устроить Новый год для своей нечисти. Маша и Витя с помощью Дед-Мороза отправляются в сказку на помощь Снегурочке. Кащей, узнав об этом, посылает им навстречу нечистую силу — вокально-инструментальную троицу «Дикие гитары»: Бабу-Ягу, Лешего и Дикого Кота Матвея.