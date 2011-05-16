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Древо жизни Древо жизни
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The Tree of Life

Древо жизни, 2010

2010 / США
6.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

При всей внешней успешности и благополучии Джек О’Брайен чувствует себя лишним в этом мире. Ответы на мучающие его вопросы герой пытается найти в своих воспоминаниях о детстве, об отце и матери, пытающихся донести до мальчика и его братьев свое понимание жизни.
 

  • Съемки проходили на территории трех штатов – в Калифорнии, Юте и Техасе.
  • Всего Терренс Малик отснял 364 часа 30 минут материала, который занял 370 миль кинопленки.
  • Впервые Терренс Малик выразил идею снять подобную картину еще в 1978 году. Тогда проект был заброшен, но ряд идей вошел в фильм 2010 года.
  • Картина – обладатель “Золотой пальмовой ветви” Каннского кинофестиваля 2011.
  • Для постановки спецэффектов Терренс Малик привлек к проекту “ветерана” киноиндустрии Дугласуа Трамбалла, в свое время работавшего над “Космической одиссеей” Стэнли Кубрика.
  • В сцене с летучими мышами в вечернем небе не использовались компьютерные эффекты. Этот эпизод снимался в Остине, где под мостом Конгресса обитает многочисленная популяция летучих мышей.
  • Кодовое название, под которым фильм развозили по кинотеатрам, – “Дуб”. “Древо жизни”, показанное в ряде сцен, – это реально существующий в техасском городе Смитвилль дуб.
  • Фильм стал второй совместной работой Терренса Малика и Шона Пенна после военной драмы “Тонкая красная линия” (1998).
     

Мы наблюдаем за развитием 11-летнего Джека, одного из трех братьев. Поначалу ребенку все кажется чудесным. Глазами своей души он наблюдает за поступками мамы. Она представляет собой любовь и милосердие, в то время как отец пытается научить сына, что в реальном мире на первое место необходимо всегда ставить себя. Каждый родитель старается переманить Джека на свою сторону, и он должен примириться с их притязаниями. Действительность становится мрачнее, когда главному герою в первый раз приходится столкнуться с болью, страданиями и смертью. Некогда абсолютно ясный мир превращается в лабиринт.

6.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 9 июня 2011
Премьера в мире 16 мая 2011
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Терренс Малик
Терренс Малик
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Шон Пенн
Шон Пенн
Том Таунсенд
Джексон Херст
Джексон Херст
Кристал Мантекон
Все актеры и съемочная группа
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Древо жизни
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Наша рецензия
В сущности, «Древо жизни» Терренса Малика – это ответ Бога Иову, визуальная и драматургическая развертка того ответа, который Бог дает начиная с 38-й главы Книги Иова. Собственно, эпиграфом к фильму и служат первые слова Господнего монолога: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, При общем ликовании утренних…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Все понятно и просто, даже порой черезчур "в лоб".

Рефлексирующий стареющий интеллигент в годовщину смерти брата занимается… Читать дальше…
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Произведения такого типа изначально наводят на мысль о собственной неполноценности,поскольку обычный обыватель часто не в состоянии оценить излишне… Читать дальше…
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