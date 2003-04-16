Легче верблюду..., 2003

Федерика — не слишком юная, не слишком талантливая и не слишком счастливая в личной жизни итальянка, много лет живущая в Париже. С детства неисправимая фантазерка, она сама осознает свою непохожесть на окружающих, но изо всех сил стремится к обычному человеческому счастью. В тщетных попытках обрести душевное равновесие она бросается то к Богу, то к бывшему любовнику.



На этом непростом пути женщине очень мешает ее главный недостаток — Федерика неприлично богата. И станет еще богаче после смерти любимого и любящего отца. Но, похоже, лишь она одна из всей семьи испытывает угрызения совести по этому поводу.