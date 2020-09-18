Вайолет Эвергарден. Фильм, 2020

Второй полнометражный сиквел одного из самых популярных аниме последних пяти лет. Режиссером вновь выступил Таити Исидатэ, также известный по сериалам «Кэйон!», «Меланхолия Харухи Судзумии» и «Чудачество любви не помеха!». Сотрудница почты Вайолет продолжает оказывать гражданам бескорыстную поддержку. Но кто поможет молодой девушке разобраться в собственных чувствах? Впереди героиню ждут знакомства, которые позволят ей узнать о человеческих эмоциях немало нового.
Действие разворачивается в альтернативном мире начала XX века, разделенном многолетней войной на две части. В далеком прошлом стареющий профессор разработал самопишущую печатную машинку. Достаточно быстро прибор обрел популярность по всей стране. В наши дни «пишущие куклы» работают на почте, помогая малограмотным излагать мысли на бумаге.
Вайолет Эвергарден — одна из самых трудолюбивых сотрудниц почтового отделения, открытого несколько лет назад. Она посвящает местным жителям все свободное время, используя для набора текста механические протезы. В годы кровопролитной войны девушка потеряла не только руки, но и возлюбленного, с которым мечтала провести остаток жизни.
С тех пор утекло немало воды. Сражения, разделившие континент на Север и Юг, остались позади. Наступило перемирие, давшее шанс восстановить разрушенные города и наладить инфраструктуру. Гражданам необходимо заново учиться жить в согласии друг с другом. Вайолет помогает людям выражать эмоции через письмо, но сама не способна проявлять чувства. Появится ли у нее шанс на личное счастье?
Аниме создано легендарной японской студией Kyoto Animation, функционирующей с 1981 года. Она произвела такие телевизионные хиты, как «Стальная тревога», «Кэйон!» и «Кланнад». В 2019 году на территории здания произошло возгорание, в результате которого погибли тридцать пять сотрудников. Также пожар уничтожил все материалы для будущих проектов, однако работа над «Вайолет Эвергарден 2» к тому моменту уже была завершена.
Это уже второе полнометражное аниме по мотивам одноименного мультсериала. Предыдущая часть также вышла в российский прокат в сентябре 2019 года.
Именитый режиссер Таити Исидатэ занимался созданием первого мультфильма, а также приложил руку к оригинальному сериалу.
Авторы сценария — Рэйко Есида («Форма голоса», «Президент — горничная!», «Возвращение кота») и Кана Акацуки, вместе трудившиеся над каждой частью приключений Вайолет Эвергарден.
К озвучке Вайолет вернулась Юи Исикава, известная по работе над аниме «Атака титанов», «Последний серафим» и «Линия дьявола». Актер Даисукэ Намикава («Наруто», «Ванпанчмен») вновь подарил голос персонажу Гилберту. Также в работе приняли участие Такэхито Коясу и Харука Томацу.
Премьера была намечена на весну 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 релиз состоялся лишь осенью. Это не помешало сиквелу стать одним из главных кассовых хитов в японском прокате, а итоговые сборы оцениваются специалистами в 20 млн долларов.
Предполагается, что второй сезон аниме-сериала выйдет на экраны в конце 2021 года.
Сюжет основан на серии произведений, автор которых – Кана Акацуки.
Психически и физически искалеченная войной девушка продолжает с завидным упорством и невозмутимостью помогать людям писать выразительные письма близким и сама при этом пытается научиться понимать эмоции и смириться с потерей любимого.