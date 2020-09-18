Вайолет Эвергарден. Фильм, 2020

Второй полнометражный сиквел одного из самых популярных аниме последних пяти лет. Режиссером вновь выступил Таити Исидатэ, также известный по сериалам «Кэйон!», «Меланхолия Харухи Судзумии» и «Чудачество любви не помеха!». Сотрудница почты Вайолет продолжает оказывать гражданам бескорыстную поддержку. Но кто поможет молодой девушке разобраться в собственных чувствах? Впереди героиню ждут знакомства, которые позволят ей узнать о человеческих эмоциях немало нового.

Действие разворачивается в альтернативном мире начала XX века, разделенном многолетней войной на две части. В далеком прошлом стареющий профессор разработал самопишущую печатную машинку. Достаточно быстро прибор обрел популярность по всей стране. В наши дни «пишущие куклы» работают на почте, помогая малограмотным излагать мысли на бумаге.

Вайолет Эвергарден — одна из самых трудолюбивых сотрудниц почтового отделения, открытого несколько лет назад. Она посвящает местным жителям все свободное время, используя для набора текста механические протезы. В годы кровопролитной войны девушка потеряла не только руки, но и возлюбленного, с которым мечтала провести остаток жизни.

С тех пор утекло немало воды. Сражения, разделившие континент на Север и Юг, остались позади. Наступило перемирие, давшее шанс восстановить разрушенные города и наладить инфраструктуру. Гражданам необходимо заново учиться жить в согласии друг с другом. Вайолет помогает людям выражать эмоции через письмо, но сама не способна проявлять чувства. Появится ли у нее шанс на личное счастье?