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Вайолет Эвергарден. Фильм, 2020

2020 / Япония
8.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Пронзительное аниме по мотивам одноименного мультсериала
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Причины посмотреть Факты О фильме

Второй полнометражный сиквел одного из самых популярных аниме последних пяти лет. Режиссером вновь выступил Таити Исидатэ, также известный по сериалам «Кэйон!», «Меланхолия Харухи Судзумии» и «Чудачество любви не помеха!». Сотрудница почты Вайолет продолжает оказывать гражданам бескорыстную поддержку. Но кто поможет молодой девушке разобраться в собственных чувствах? Впереди героиню ждут знакомства, которые позволят ей узнать о человеческих эмоциях немало нового.

Действие разворачивается в альтернативном мире начала XX века, разделенном многолетней войной на две части. В далеком прошлом стареющий профессор разработал самопишущую печатную машинку. Достаточно быстро прибор обрел популярность по всей стране. В наши дни «пишущие куклы» работают на почте, помогая малограмотным излагать мысли на бумаге.

Вайолет Эвергарден — одна из самых трудолюбивых сотрудниц почтового отделения, открытого несколько лет назад. Она посвящает местным жителям все свободное время, используя для набора текста механические протезы. В годы кровопролитной войны девушка потеряла не только руки, но и возлюбленного, с которым мечтала провести остаток жизни.

С тех пор утекло немало воды. Сражения, разделившие континент на Север и Юг, остались позади. Наступило перемирие, давшее шанс восстановить разрушенные города и наладить инфраструктуру. Гражданам необходимо заново учиться жить в согласии друг с другом. Вайолет помогает людям выражать эмоции через письмо, но сама не способна проявлять чувства. Появится ли у нее шанс на личное счастье?

 

 

Аниме создано легендарной японской студией Kyoto Animation, функционирующей с 1981 года. Она произвела такие телевизионные хиты, как «Стальная тревога», «Кэйон!» и «Кланнад». В 2019 году на территории здания произошло возгорание, в результате которого погибли тридцать пять сотрудников. Также пожар уничтожил все материалы для будущих проектов, однако работа над «Вайолет Эвергарден 2» к тому моменту уже была завершена.

Это уже второе полнометражное аниме по мотивам одноименного мультсериала. Предыдущая часть также вышла в российский прокат в сентябре 2019 года.

Именитый режиссер Таити Исидатэ занимался созданием первого мультфильма, а также приложил руку к оригинальному сериалу.

Авторы сценария — Рэйко Есида («Форма голоса», «Президент — горничная!», «Возвращение кота») и Кана Акацуки, вместе трудившиеся над каждой частью приключений Вайолет Эвергарден.

К озвучке Вайолет вернулась Юи Исикава, известная по работе над аниме «Атака титанов», «Последний серафим» и «Линия дьявола». Актер Даисукэ Намикава («Наруто», «Ванпанчмен») вновь подарил голос персонажу Гилберту. Также в работе приняли участие Такэхито Коясу и Харука Томацу.

Премьера была намечена на весну 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 релиз состоялся лишь осенью. Это не помешало сиквелу стать одним из главных кассовых хитов в японском прокате, а итоговые сборы оцениваются специалистами в 20 млн долларов.

Предполагается, что второй сезон аниме-сериала выйдет на экраны в конце 2021 года.

Сюжет основан на серии произведений, автор которых – Кана Акацуки.

Психически и физически искалеченная войной девушка продолжает с завидным упорством и невозмутимостью помогать людям писать выразительные письма близким и сама при этом пытается научиться понимать эмоции и смириться с потерей любимого.

8.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 марта 2022
Премьера онлайн 13 октября 2021
Премьера в мире 18 сентября 2020
Возраст 12+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Таити Исидатэ
Таити Исидатэ
В ролях
Юи Исикава
Коки Утияма
Коки Утияма
Такэхито Коясу
Сумирэ Морохоси
Минори Тихара
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Вайолет Эвергарден. Фильм 2 постера
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Вайолет Эвергарден. Фильм смотреть онлайн

Вайолет Эвергарден. Фильм
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
После трагедии в студии Kyoto Animation, в которой неизвестный мужчина в порыве ярости устроил пожар, унесший жизни более 30 сотрудников компании, было непонятно, как аниматоры, режиссеры и вся остальная команда вернутся к работе над своими проектами. Продолжение «Вайолет Эвергарден», успешного аниме сериала, дистрибьютером по миру которого является сам Netflix, могло и не произойти после страшного пожара в 2019 году. А тут еще и коронавирус добавился. Несмотря на такой…
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Дазай Тян 15 апреля 2021, 15:57
Я жду с нетерпением веть это моё любимое аниме 😄 😄 😄
insiely2001 15 апреля 2021, 22:57
я так долго ждала это аниме и теперь смогла наконец то его посмотреть ура
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27 голосов
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