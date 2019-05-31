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Райские холмы Райские холмы
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Paradise Hills

Райские холмы, 2019

2019 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Фэнтези-драма о новом совершенном мире с Эммой Робертс и Миллой Йовович в главных ролях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Райские холмы» сняла дебютантка в режиссуре Элис Вэддингтон.  В ролях же, напротив, снялись настоящие звезды: Эмма Робертс, Милла Йовович, Эйса Гонсалес и стремительно набирающая популярность Аквафина. До сих пор фильм получал неоднозначные отзывы: его хвалят за костюмы, феминистский подход и дизайн, но критикуют сценарий .

Сюжет фильма расскажет о футуристическом острове под названием «Райские холмы». Там находятся дочери богатых людей, которых те отправили на «улучшайзинг». Девочек учат покорности и правилам высшего общества. Но что, если не все хотят подчиняться правилам?

- Его мировая премьера состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 26 января 2019 года.

- Это режиссерский дебют Алис Ваддингтон.

Добро пожаловать в дивный новый мир… Здесь создан высокотехнологичный остров, имя которому «Райские холмы». Богатые семьи отправляют сюда «несовершенных» дочерей, чтобы преобразить их по своему подобию. Ведь если ты принадлежишь к высшему обществу, даже в далеком будущем брак по любви непозволительная роскошь. Красота, покорность и непорочность – вот путь к новой жизни. И тебя ждет прекрасное будущее, но только если ты готова подчиняться правилам…

5.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 ноября 2019
Премьера онлайн 22 ноября 2019
Премьера в мире 31 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Элис Вэддингтон
Элис Вэддингтон
В ролях
Эмма Робертс
Эмма Робертс
Эйса Гонсалес
Эйса Гонсалес
Милла Йовович
Милла Йовович
Аквафина
Аквафина
Джереми Ирвин
Джереми Ирвин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Райские холмы 3 постера
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Райские холмы смотреть онлайн

Райские холмы
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Молодая девушка из высшего общества Ума (Эмма Робертс) ведет себя неподобающим образом. Она не просто отказывается выходить замуж за статного красавца, но и влюблена в парня из низов. Дело происходит в будущем, где классовый барьер стал еще более непроницаемым (при этом сеттинг попахивает скорее веком XVIII). Непокорную Уму ссылают на отдаленный остров Райские холмы, где «неправильных» аристократок ставят на путь истинный. Он отдаленно похож на роскошный санаторий, но, по сути,…
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