Райские холмы, 2019

Фильм «Райские холмы» сняла дебютантка в режиссуре Элис Вэддингтон. В ролях же, напротив, снялись настоящие звезды: Эмма Робертс, Милла Йовович, Эйса Гонсалес и стремительно набирающая популярность Аквафина. До сих пор фильм получал неоднозначные отзывы: его хвалят за костюмы, феминистский подход и дизайн, но критикуют сценарий .

Сюжет фильма расскажет о футуристическом острове под названием «Райские холмы». Там находятся дочери богатых людей, которых те отправили на «улучшайзинг». Девочек учат покорности и правилам высшего общества. Но что, если не все хотят подчиняться правилам?