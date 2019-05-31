Райские холмы, 2019

Фильм «Райские холмы» сняла дебютантка в режиссуре Элис Вэддингтон. В ролях же, напротив, снялись настоящие звезды: Эмма Робертс, Милла Йовович, Эйса Гонсалес и стремительно набирающая популярность Аквафина. До сих пор фильм получал неоднозначные отзывы: его хвалят за костюмы, феминистский подход и дизайн, но критикуют сценарий .
Сюжет фильма расскажет о футуристическом острове под названием «Райские холмы». Там находятся дочери богатых людей, которых те отправили на «улучшайзинг». Девочек учат покорности и правилам высшего общества. Но что, если не все хотят подчиняться правилам?
- Его мировая премьера состоялась на кинофестивале «Сандэнс» 26 января 2019 года.
- Это режиссерский дебют Алис Ваддингтон.
Добро пожаловать в дивный новый мир… Здесь создан высокотехнологичный остров, имя которому «Райские холмы». Богатые семьи отправляют сюда «несовершенных» дочерей, чтобы преобразить их по своему подобию. Ведь если ты принадлежишь к высшему обществу, даже в далеком будущем брак по любви непозволительная роскошь. Красота, покорность и непорочность – вот путь к новой жизни. И тебя ждет прекрасное будущее, но только если ты готова подчиняться правилам…