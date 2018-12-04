Говард Лавкрафт и Королевство хаоса, 2018

Анимационный фильм «Говард и Королевство хаоса» поставлен режиссером и продюсером Шоном Патриком О'Рейли.

Режиссер картины Шон Патрик О'Рейли сам озвучил персонажей Спота и Ктулху.

Серия «Говард Лавкрафт» – это трилогия графических романов, написанных Брюсом Брауном и проиллюстрированных Ренцо Подеста. Серия романов начала публиковаться в 2009 году, когда вышла первая часть трилогии под названием «Говард и Замерзшее королевство». Сиквел увидел свет в 2011 году и назывался «Говард и Подводное королевство», а третья часть – «Говард и Королевство хаоса» – была опубликована в 2013 году. В 2014 году вышла книга «Говард и Три королевства», в которой три серии были напечатаны в одной книге в твердом переплете.

Режиссер Шон Патрик О'Рейли выступил также и сценаристом фильма.

В озвучке участвовали такие актеры, как Марк Хэмилл, Джеффри Комбс, Кристофер Пламмер, Финн Вулфхард и Даг Брэдли.

Автор трилогии не раз говорил о том, что его вдохновили сочинения американского автора Говарда Филлипса Лавкрафта, у которого он позаимствовал вселенную и многие имена персонажей.

Фильм является третьей и последней частью трилогии.

Фильм стал последней работой актера Кристофера Пламмера, который успел озвучить персонажа доктора Джеффри Уэста до своей смерти в феврале 2021 года.

«Говард и Королевство хаоса» был выпущен на DVD и Blu-ray в декабре 2018 года.

Режиссер картины Шон Патрик О'Рейли является владельцем и основателем анимационной студии Arcana Studio – крупнейшей канадской компании по производству комиксов.