Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Говард Лавкрафт и Королевство хаоса Говард Лавкрафт и Королевство хаоса
Киноафиша Фильмы Говард Лавкрафт и Королевство хаоса
Howard Lovecraft and the Kingdom of Madness

Говард Лавкрафт и Королевство хаоса, 2018

2018 / Канада
5.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Мультфильм о приключениях юного Лавкрафта на секретной базе в Антарктиде
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой Говард Лавкрафт возвращается после своих удивительных приключений в предыдущих частях. Напомним, что в первой части франшизы, после того как он посетил своего отца в санатории Аркхэм, он случайным образом находит и использует легендарную книгу-гримуар под названием «Некрономикон». Согласно легендам, в этой книге можно найти описание абсолютно всех магических ритуалов, поэтому Говард с ее помощью случайно открывает портал в уникальный замороженный мир, наполненный ужасающими существами. Выбравшись из этого незапланированного приключения и наконец вернувшись домой, в следующем фильме франшизы Говард с ужасом обнаруживает, что на его близких наложено страшное проклятие. Теперь, чтобы освободить свою мать, захваченную старым врагом, он вынужден отправиться в Подводное Королевство, но для начала ему еще предстоит его найти. В этих поисках ему помогает доктор Армитаж, его отец Уинфилд и верный друг Спот.

После всех событий, произошедших в двух предыдущих фильмах франшизы, молодой Говард вновь оказывается втянут в необъяснимые приключения. Стены реальности истончаются, что делает наш мир уязвимым для опасностей, приходящих извне. Когда отца Говарда внезапно ранит инопланетная сущность, юный Лавкрафт вместе со своим отцом, дядей Рэндольфом, доктором Генри Армитажем и Спотом отправляются на поиски секретной правительственной базы в Антарктиде, где они смогут найти единственного человека, способного им помочь, – доктора Джеффри Уэста. Однако доктор в это время случайно пробудил разрушителя миров – огромное морское чудовище Ктулху. 

 

 

 

Анимационный фильм «Говард и Королевство хаоса» поставлен режиссером и продюсером Шоном Патриком О'Рейли. 

Режиссер картины Шон Патрик О'Рейли сам озвучил персонажей Спота и Ктулху.

Серия «Говард Лавкрафт» – это трилогия графических романов, написанных Брюсом Брауном и проиллюстрированных Ренцо Подеста. Серия романов начала публиковаться в 2009 году, когда вышла первая часть трилогии под названием «Говард и Замерзшее королевство». Сиквел увидел свет в 2011 году и назывался «Говард и Подводное королевство», а третья часть – «Говард и Королевство хаоса» – была опубликована в 2013 году. В 2014 году вышла книга «Говард и Три королевства», в которой три серии были напечатаны в одной книге в твердом переплете.

Режиссер Шон Патрик О'Рейли выступил также и сценаристом фильма.

В озвучке участвовали такие актеры, как Марк Хэмилл, Джеффри Комбс, Кристофер Пламмер, Финн Вулфхард и Даг Брэдли.

Автор трилогии не раз говорил о том, что его вдохновили сочинения американского автора Говарда Филлипса Лавкрафта, у которого он позаимствовал вселенную и многие имена персонажей.

Фильм является третьей и последней частью трилогии.

Фильм стал последней работой актера Кристофера Пламмера, который успел озвучить персонажа доктора Джеффри Уэста до своей смерти в феврале 2021 года.

«Говард и Королевство хаоса» был выпущен на DVD и Blu-ray в декабре 2018 года. 

Режиссер картины Шон Патрик О'Рейли является владельцем и основателем анимационной студии Arcana Studio – крупнейшей канадской компании по производству комиксов.

Вернувшись домой из своего предыдущего приключения, молодой Говард Лавкрафт отправляется в Антарктиду, что бы предотвратить пробуждение Ктулху.

5.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 октября 2020
Премьера онлайн 23 сентября 2021
Премьера в мире 4 декабря 2018
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Шон Патрик О’Рейли
В ролях
Кифер О’Рейли
Джеффри Комбс
Тайлер Николь
Мишель О’Рейли
Шон Патрик О’Рейли
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Говард Лавкрафт и Королевство хаоса 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Вызволив мать из Подводного Королевства, Говард возвращается домой, предвкушая очередной день рождения. Однако праздник срывают крылатые монстры, проникшие в нашу реальность через портал, образовавшийся на заднем дворе. Тому виной безрассудство юноши, слишком уж часто использующего заклинания из Некрономикона. Теперь человечество уязвимо для опасностей извне, включая вновь пробудившихся Древних богов. Рассчитывая предотвратить апокалипсис, Говард объединяется со своим отцом Уинфилдом и…
Читать
Пока нет отзывов Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Приложение киноафиши