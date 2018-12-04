Говард Лавкрафт и Королевство хаоса, 2018

Молодой Говард Лавкрафт возвращается после своих удивительных приключений в предыдущих частях. Напомним, что в первой части франшизы, после того как он посетил своего отца в санатории Аркхэм, он случайным образом находит и использует легендарную книгу-гримуар под названием «Некрономикон». Согласно легендам, в этой книге можно найти описание абсолютно всех магических ритуалов, поэтому Говард с ее помощью случайно открывает портал в уникальный замороженный мир, наполненный ужасающими существами. Выбравшись из этого незапланированного приключения и наконец вернувшись домой, в следующем фильме франшизы Говард с ужасом обнаруживает, что на его близких наложено страшное проклятие. Теперь, чтобы освободить свою мать, захваченную старым врагом, он вынужден отправиться в Подводное Королевство, но для начала ему еще предстоит его найти. В этих поисках ему помогает доктор Армитаж, его отец Уинфилд и верный друг Спот.
После всех событий, произошедших в двух предыдущих фильмах франшизы, молодой Говард вновь оказывается втянут в необъяснимые приключения. Стены реальности истончаются, что делает наш мир уязвимым для опасностей, приходящих извне. Когда отца Говарда внезапно ранит инопланетная сущность, юный Лавкрафт вместе со своим отцом, дядей Рэндольфом, доктором Генри Армитажем и Спотом отправляются на поиски секретной правительственной базы в Антарктиде, где они смогут найти единственного человека, способного им помочь, – доктора Джеффри Уэста. Однако доктор в это время случайно пробудил разрушителя миров – огромное морское чудовище Ктулху.
Анимационный фильм «Говард и Королевство хаоса» поставлен режиссером и продюсером Шоном Патриком О'Рейли.
Режиссер картины Шон Патрик О'Рейли сам озвучил персонажей Спота и Ктулху.
Серия «Говард Лавкрафт» – это трилогия графических романов, написанных Брюсом Брауном и проиллюстрированных Ренцо Подеста. Серия романов начала публиковаться в 2009 году, когда вышла первая часть трилогии под названием «Говард и Замерзшее королевство». Сиквел увидел свет в 2011 году и назывался «Говард и Подводное королевство», а третья часть – «Говард и Королевство хаоса» – была опубликована в 2013 году. В 2014 году вышла книга «Говард и Три королевства», в которой три серии были напечатаны в одной книге в твердом переплете.
Режиссер Шон Патрик О'Рейли выступил также и сценаристом фильма.
В озвучке участвовали такие актеры, как Марк Хэмилл, Джеффри Комбс, Кристофер Пламмер, Финн Вулфхард и Даг Брэдли.
Автор трилогии не раз говорил о том, что его вдохновили сочинения американского автора Говарда Филлипса Лавкрафта, у которого он позаимствовал вселенную и многие имена персонажей.
Фильм является третьей и последней частью трилогии.
Фильм стал последней работой актера Кристофера Пламмера, который успел озвучить персонажа доктора Джеффри Уэста до своей смерти в феврале 2021 года.
«Говард и Королевство хаоса» был выпущен на DVD и Blu-ray в декабре 2018 года.
Режиссер картины Шон Патрик О'Рейли является владельцем и основателем анимационной студии Arcana Studio – крупнейшей канадской компании по производству комиксов.
Вернувшись домой из своего предыдущего приключения, молодой Говард Лавкрафт отправляется в Антарктиду, что бы предотвратить пробуждение Ктулху.