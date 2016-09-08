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Планетариум, 2016

2016 / США / Франция
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Фильм «Планетариум» стал третьим в карьере Ребекки Злотовски. Её первая картина называлась «Прекрасная заноза», и главную роль в ней исполнила Леа Сейду. А за вторую, «Гранд Централ. Любовь на атомы» она получила премию Каннского кинофестиваля. Лента «Планетариум» является продуктом совместного производства Франции и США. В ней снялись известные актёры из обеих стран: Натали Портман («Леон», «Чёрный лебедь»), активно набирающая обороты Лили-Роуз Мелоди Депп («Йоганутые») и любимец женской аудитории Луи Гаррель («Друзья», «Мечтатели»).

Картина «Плантеариум» перенесёт вас в послевоенную эпоху Парижа. В центре сюжета окажутся две сестры, склонные к мистицизму и занимающиеся спиритизмом. Они начинают давать представления, в ходе которых связываются с мёртвыми. Тут их и замечает продюсер, который желает нажиться на способностях девушек.

- Фильм включён в программу двух известных киносмотров: Венецианского фестиваля и Международного кинофестиваля в Торонто

- Картина «Плантеариум» снималась в Париже

- Натали Портман и Лили-Роуз Депп играют сестёр. В реальной жизни Портман старше Депп на 18 лет

- «Плантеариум» станет третьим фильмом с Лили-Роуз Депп, выходящим в прокат в 2016 году, и четвёртым в её актёрской карьере

Париж 30-х годов. История двух сестер, Лауры и Кейт Барлоу, обладающих, по слухам, сверхъестественными способностями и умеющих общаться с призраками. Во время выступления в Париже они встречают французского продюсера, желающего извлечь для себя выгоду с помощью способностей девушек. Однако на профессиональный интерес накладывается и настигшая его внезапная страсть к обеим сестрам…

5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 декабря 2016
Премьера в мире 8 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Ребекка Злотовски
Ребекка Злотовски
В ролях
Натали Портман
Натали Портман
Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп
Луи Гаррель
Луи Гаррель
Эммануэль Салинжер
Эммануэль Салинжер
Амира Касар
Амира Касар
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Планетариум 4 постера
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Планетариум
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Засветившаяся в 2013 году на Каннском кинофестивале с фильмом «Гранд Централ. Любовь на атомы» Ребекка Злотовски выпускает свою шестую картину, которая примечательна в первую очередь актрисами Натали Портман и активно идущей по стопам отца Лили-Роуз Депп. «Планетариум» своими открывающими титрами буквально на несколько секунд заставляет подумать, что перед вами внезапно вышедший в прокат фильм Тарантино. К счастью, это быстро проходит и лента обойдётся без отсекания…
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Валентин 30 ноября 2016, 13:57
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