Планетариум, 2016

Фильм «Планетариум» стал третьим в карьере Ребекки Злотовски. Её первая картина называлась «Прекрасная заноза», и главную роль в ней исполнила Леа Сейду. А за вторую, «Гранд Централ. Любовь на атомы» она получила премию Каннского кинофестиваля. Лента «Планетариум» является продуктом совместного производства Франции и США. В ней снялись известные актёры из обеих стран: Натали Портман («Леон», «Чёрный лебедь»), активно набирающая обороты Лили-Роуз Мелоди Депп («Йоганутые») и любимец женской аудитории Луи Гаррель («Друзья», «Мечтатели»).

Картина «Плантеариум» перенесёт вас в послевоенную эпоху Парижа. В центре сюжета окажутся две сестры, склонные к мистицизму и занимающиеся спиритизмом. Они начинают давать представления, в ходе которых связываются с мёртвыми. Тут их и замечает продюсер, который желает нажиться на способностях девушек.