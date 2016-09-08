Планетариум, 2016

Фильм «Планетариум» стал третьим в карьере Ребекки Злотовски. Её первая картина называлась «Прекрасная заноза», и главную роль в ней исполнила Леа Сейду. А за вторую, «Гранд Централ. Любовь на атомы» она получила премию Каннского кинофестиваля. Лента «Планетариум» является продуктом совместного производства Франции и США. В ней снялись известные актёры из обеих стран: Натали Портман («Леон», «Чёрный лебедь»), активно набирающая обороты Лили-Роуз Мелоди Депп («Йоганутые») и любимец женской аудитории Луи Гаррель («Друзья», «Мечтатели»).
Картина «Плантеариум» перенесёт вас в послевоенную эпоху Парижа. В центре сюжета окажутся две сестры, склонные к мистицизму и занимающиеся спиритизмом. Они начинают давать представления, в ходе которых связываются с мёртвыми. Тут их и замечает продюсер, который желает нажиться на способностях девушек.
- Фильм включён в программу двух известных киносмотров: Венецианского фестиваля и Международного кинофестиваля в Торонто
- Картина «Плантеариум» снималась в Париже
- Натали Портман и Лили-Роуз Депп играют сестёр. В реальной жизни Портман старше Депп на 18 лет
- «Плантеариум» станет третьим фильмом с Лили-Роуз Депп, выходящим в прокат в 2016 году, и четвёртым в её актёрской карьере
Париж 30-х годов. История двух сестер, Лауры и Кейт Барлоу, обладающих, по слухам, сверхъестественными способностями и умеющих общаться с призраками. Во время выступления в Париже они встречают французского продюсера, желающего извлечь для себя выгоду с помощью способностей девушек. Однако на профессиональный интерес накладывается и настигшая его внезапная страсть к обеим сестрам…
Но что-то подсказывает, что это не просто изящная форма без… Читать дальше…