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Снеговик
Киноафиша Фильмы Снеговик
Jack Frost

Снеговик, 1997

1997 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Тюремная машина перевозит к месту смертной казни маньяка — убийцу. Но по дороге происходит чудовищная автокатастрофа, и бронированный автомобиль сталкивается с правительственным фургоном, перевозящим секретный груз.

Новые экспериментальные химические соединения, способные при определенных условиях оживлять мертвые субстанции, в результате взрыва вступают в реакцию с генетическим кодом преступника и передают его снегу. Вскоре в близлежащем городке объявляется зловещий Снеговик, достойно продолжающий дело, казалось бы, навсегда сгинувшего в адской бездне маньяка.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 18 ноября 1997
В ролях
Кристофер Оллпорт
Ф. Уильям Паркер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Снеговик 2 постера
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