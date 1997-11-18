Снеговик, 1997

Тюремная машина перевозит к месту смертной казни маньяка — убийцу. Но по дороге происходит чудовищная автокатастрофа, и бронированный автомобиль сталкивается с правительственным фургоном, перевозящим секретный груз.
Новые экспериментальные химические соединения, способные при определенных условиях оживлять мертвые субстанции, в результате взрыва вступают в реакцию с генетическим кодом преступника и передают его снегу. Вскоре в близлежащем городке объявляется зловещий Снеговик, достойно продолжающий дело, казалось бы, навсегда сгинувшего в адской бездне маньяка.