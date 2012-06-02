Blood-C: Последний Темный, 2012

Новый век несет новые опасности. Цифровое рабство, еще недавно бывшее воспаленной фантазией темных сил, становится реальностью. Среди тех, кто борется с ним — группа Сурат, пытающаяся раскрыть подноготную человека по имени Фумито Нанахара, деятеля, подмявшего под себя Токио, чье политическое влияние не ограничивается рамками закона. И в момент, когда кажется, что кровавый кризис неминуем, на сцену выходит Сая — японская школьница с мечом, когда-то лишившаяся всего, что ей было дорого в жизни, и теперь желающая только одного: отомстить.