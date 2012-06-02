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Blood-C: Последний Темный Blood-C: Последний Темный
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Blood-C: The Last Dark

Blood-C: Последний Темный, 2012

2012 / Япония
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Новый век несет новые опасности. Цифровое рабство, еще недавно бывшее воспаленной фантазией темных сил, становится реальностью. Среди тех, кто борется с ним — группа Сурат, пытающаяся раскрыть подноготную человека по имени Фумито Нанахара, деятеля, подмявшего под себя Токио, чье политическое влияние не ограничивается рамками закона. И в момент, когда кажется, что кровавый кризис неминуем, на сцену выходит Сая — японская школьница с мечом, когда-то лишившаяся всего, что ей было дорого в жизни, и теперь желающая только одного: отомстить.

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 2 июня 2012
Возраст 18+
Прокатчик Reanimedia
Режиссер
Наоёси Сиотани
В ролях
Ацуши Абе
Мисато Фукуэн
Михо Миягава
Нана Мидзуки
Кенджи Нодзима
Все актеры и съемочная группа
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6.6
Постер мультфильма Blood-C: Последний Темный 2 постера
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