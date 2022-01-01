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Изумительный Морис
The Amazing Maurice
Изумительный Морис, 2023
2023 / США
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Жанр:
анимация
семейный
фэнтези
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О фильме
Экранизация одноименного произведения Терри Пратчетта.
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Год выпуска
2023
Режиссер
Тоби Генкель
В ролях
Эмилия Кларк
Джемма Артертон
Дэвид Тьюлис
Хью Лори
Химеш Патель
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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