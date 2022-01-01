Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Изумительный Морис Изумительный Морис
Киноафиша Фильмы Изумительный Морис
The Amazing Maurice

Изумительный Морис, 2023

2023 / США
Оценить мультфильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Экранизация одноименного произведения Терри Пратчетта. 

Год выпуска 2023
Режиссер
Тоби Генкель
Тоби Генкель
В ролях
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Хью Лори
Хью Лори
Химеш Патель
Химеш Патель
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Изумительный Морис 2 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Приложение киноафиши