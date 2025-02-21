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Человек-паук 4
Человек-паук 4
Spider-Man: Brand New Day
Напомним о выходе в прокат
боевик
приключения
фэнтези
Пойду
11
Не пойду
0
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера в мире
29 июля 2026
Дата выхода
31 июля 2026
Австралия
30 июля 2026
Бразилия
31 июля 2026
Великобритания
31 июля 2026
Германия
31 июля 2026
Индия
31 июля 2026
Испания
31 июля 2026
Литва
N
30 июля 2026
Мексика
31 июля 2026
США
29 июля 2026
Таиланд
29 июля 2026
Франция
30 июля 2026
Чехия
Производство
Marvel Studios, Columbia Pictures
Другие названия
Spider-Man: Brand New Day, Homem-Aranha: Um Novo Dia, Marvel Studios Spider-Man 4, Người Nhện: Một Ngày Mới, Spider-Man 4, Spider-Man: Nový deň, Spider-Man: Zbrusu nový den, Untitled Sony/Marvel Project, Человек Паук. Совершенно новый день, 蜘蛛人：重生日
Режиссер
Дестин Креттон
В ролях
Том Холланд
Сэди Синк
Зендея
Лиза Колон-Зайас
Джейкоб Баталон
Все актеры и съемочная группа
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User
21 февраля 2025, 21:04
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Отзывы
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Новости о фильме
Сэди Синк сыграет с Томом Холландом в «Человеке-пауке 4»
Премьера намечена на 31 июля 2026 года.
Написать
13 марта 2025 11:13
«Человек-паук 4» с Томом Холландом выйдет в июле 2026 года
Релиз состоится после выхода «Мстителей: Судный день».
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28 октября 2024 12:04
«Человек-паук 4» с Томом Холландом обрел режиссера
Студии Marvel и Sony решили положиться на проверенного человека.
Написать
10 сентября 2024 13:15
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