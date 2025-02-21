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Киноафиша Фильмы Человек-паук 4

Человек-паук 4

Spider-Man: Brand New Day
Напомним о выходе в прокат
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Страна США
Год выпуска 2026
Премьера в мире 29 июля 2026
Дата выхода
31 июля 2026 Австралия
30 июля 2026 Бразилия
31 июля 2026 Великобритания
31 июля 2026 Германия
31 июля 2026 Индия
31 июля 2026 Испания
31 июля 2026 Литва N
30 июля 2026 Мексика
31 июля 2026 США
29 июля 2026 Таиланд
29 июля 2026 Франция
30 июля 2026 Чехия
Производство Marvel Studios, Columbia Pictures
Другие названия
Spider-Man: Brand New Day, Homem-Aranha: Um Novo Dia, Marvel Studios Spider-Man 4, Người Nhện: Một Ngày Mới, Spider-Man 4, Spider-Man: Nový deň, Spider-Man: Zbrusu nový den, Untitled Sony/Marvel Project, Человек Паук. Совершенно новый день, 蜘蛛人：重生日
Режиссер
Дестин Креттон
Дестин Креттон
В ролях
Том Холланд
Том Холланд
Сэди Синк
Сэди Синк
Зендея
Зендея
Лиза Колон-Зайас
Джейкоб Баталон
Джейкоб Баталон
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User 21 февраля 2025, 21:04
Рвововововлвовоьвшбсщад
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Новости о фильме
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Сэди Синк сыграет с Томом Холландом в «Человеке-пауке 4» Премьера намечена на 31 июля 2026 года.
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