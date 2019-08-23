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Охотница: Руна мертвых Охотница: Руна мертвых
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The Huntress: Rune of the Dead

Охотница: Руна мертвых, 2019

2019 / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Шведское фэнтези о таинственных существах из глухого леса
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Факты О фильме

Фильм является малобюджетным и был снят всего за две недели.

Постановщиком картины является шведский режиссер Расмус Тирзитис. Основал продюсерскую компанию Tirzitis Entertainment. Наиболее известен как режиссер и продюсер картины «Звездные войны: Нити судьбы», которая является фанатским фильмом.

Несмотря на то что все актеры говорят по-английски, съемочный процесс проходил в Швеции неподалеку от знаменитого города викингов Бирка.

Монтажом картины занимался сам режиссер Расмус Тирзитис.

Музыку к фильму написал композитор Саймон Кёлле, а несколько отдельных композиций создал Пер Рунберг, известный музыкант на шведской фолк-сцене.

811 год. Руна живет с сестрой, матерью и дедом в доме посреди глухого леса. Семья переживает нелегкие времена, и надежда только на отца, который всё никак не вернется из морского похода. Когда они уже теряют надежду увидеть его вновь, он возвращается, но совсем другим. Руна пытается разобраться, что с ним произошло, и как с этим связаны странные существа, периодически появляющиеся в лесу.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 21 июля 2022
Премьера в мире 23 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Расмус Тирзитис
Расмус Тирзитис
В ролях
Моа Стефансдоттер
Моа Стефансдоттер
Йоханна Идха
Йоханна Идха
Вива Остервалл Лингбрант
Вива Остервалл Лингбрант
Ральф Бек
Ральф Бек
Андреас Рюландер
Андреас Рюландер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Охотница: Руна мертвых 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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