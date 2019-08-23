Охотница: Руна мертвых, 2019

Фильм является малобюджетным и был снят всего за две недели.

Постановщиком картины является шведский режиссер Расмус Тирзитис. Основал продюсерскую компанию Tirzitis Entertainment. Наиболее известен как режиссер и продюсер картины «Звездные войны: Нити судьбы», которая является фанатским фильмом.

Несмотря на то что все актеры говорят по-английски, съемочный процесс проходил в Швеции неподалеку от знаменитого города викингов Бирка.

Монтажом картины занимался сам режиссер Расмус Тирзитис.

Музыку к фильму написал композитор Саймон Кёлле, а несколько отдельных композиций создал Пер Рунберг, известный музыкант на шведской фолк-сцене.