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Постер фильма Охотница: Руна мертвых
4.9
Охотница: Руна мертвых - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Охотница: Руна мертвых
4.9

Охотница: Руна мертвых

, 2019
The Huntress: Rune of the Dead
Швеция / боевик, драма, фэнтези / 18+
Шведское фэнтези о таинственных существах из глухого леса
Трейлеры
Постер фильма Охотница: Руна мертвых
4.9
Охотница: Руна мертвых - Дублированный трейлер
Охотница: Руна мертвых  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Фильм является малобюджетным и был снят всего за две недели.

Постановщиком картины является шведский режиссер Расмус Тирзитис. Основал продюсерскую компанию Tirzitis Entertainment. Наиболее известен как режиссер и продюсер картины «Звездные войны: Нити судьбы», которая является фанатским фильмом.

Несмотря на то что все актеры говорят по-английски, съемочный процесс проходил в Швеции неподалеку от знаменитого города викингов Бирка.

Монтажом картины занимался сам режиссер Расмус Тирзитис.

Музыку к фильму написал композитор Саймон Кёлле, а несколько отдельных композиций создал Пер Рунберг, известный музыкант на шведской фолк-сцене.

811 год. Руна живет с сестрой, матерью и дедом в доме посреди глухого леса. Семья переживает нелегкие времена, и надежда только на отца, который всё никак не вернется из морского похода. Когда они уже теряют надежду увидеть его вновь, он возвращается, но совсем другим. Руна пытается разобраться, что с ним произошло, и как с этим связаны странные существа, периодически появляющиеся в лесу.

В ролях

Моа Стефансдоттер
Моа Стефансдоттер
Runa
Йоханна Идха
Йоханна Идха
Magnhild
Вива Остервалл Лингбрант
Вива Остервалл Лингбрант
Bothild
Ральф Бек
Ральф Бек
Ragnvald
Андреас Рюландер
Андреас Рюландер
Torulf
Peter Mörlin
Joar
Урбан Бергстен
Ketill the Blacksmith
Andrea Larsdotter
Sigrun
Tommi Korkeamäki
Torgisl the Warrior
Konstantin Aleksejev
Hakon
Режиссер Расмус Тирзитис
Сценарист Расмус Тирзитис, Faravid Af Ugglas
Композитор Саймон Кёлле
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 5 февраля 2020
Премьера в мире 23 августа 2019
Дата выхода
21 июля 2022 Россия СБ Фильм
21 июля 2022 Дания 15
Сборы в мире $15 524
Производство ITN Films, Tirzitis Entertainment
Другие названия
The Huntress: Rune of the Dead, A Caçadora: Ruína dos Mortos, Jahtijanna, Viking Huntress: Rune of the Dead, Viking Saga: Rune of the Dead, Охотница: Руна мертвых, ハントレス 女戦士ルーナ, La cazadora Runa de los muertos

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 11 голосов
4.4 IMDb
Обновлено 18 июля 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Охотница: Руна мертвых - Дублированный трейлер
Охотница: Руна мертвых Дублированный трейлер
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