Охотница: Руна мертвых, 2019

Фильм является малобюджетным и был снят всего за две недели.
Постановщиком картины является шведский режиссер Расмус Тирзитис. Основал продюсерскую компанию Tirzitis Entertainment. Наиболее известен как режиссер и продюсер картины «Звездные войны: Нити судьбы», которая является фанатским фильмом.
Несмотря на то что все актеры говорят по-английски, съемочный процесс проходил в Швеции неподалеку от знаменитого города викингов Бирка.
Монтажом картины занимался сам режиссер Расмус Тирзитис.
Музыку к фильму написал композитор Саймон Кёлле, а несколько отдельных композиций создал Пер Рунберг, известный музыкант на шведской фолк-сцене.
811 год. Руна живет с сестрой, матерью и дедом в доме посреди глухого леса. Семья переживает нелегкие времена, и надежда только на отца, который всё никак не вернется из морского похода. Когда они уже теряют надежду увидеть его вновь, он возвращается, но совсем другим. Руна пытается разобраться, что с ним произошло, и как с этим связаны странные существа, периодически появляющиеся в лесу.
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