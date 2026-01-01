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Постер фильма Туфелька и роза
7.2
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7.2

Туфелька и роза

, 1977
The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella
Великобритания / семейный, мюзикл, фэнтези, мелодрама, приключения / 18+
Постер фильма Туфелька и роза
7.2

О фильме

В крошечном королевстве Юфрания король и его двор очень хотят, чтобы принц Эдвард женился. Но красавчик намерен жениться только по любви. Тогда король затевает бал. На праздник приезжает прекрасная Золушка, но ее совсем не хотят видеть женой наследника. Королевству необходим брачный союз со знатной особой.

В ролях

Ричард Чемберлен
Ричард Чемберлен
Джемма Крэвен
Аннетт Кросби
Fairy Godmother
Эдит Эванс
Кристофер Гейбл
John
Майкл Хордерн
Маргарет Локвуд
Мачеха
Кеннет Мор
Джулиан Орхард
Montague
Лэлли Бауэрс
Шерри Хьюсон
Palatine
Джон Тернер
Major Domo
Режиссер Брайан Форбс
Сценарист Брайан Форбс, Роберт Б. Шерман, Ричард М. Шерман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 1977
Премьера онлайн 4 ноября 1976
Премьера в мире 24 марта 1976
Дата выхода
24 марта 1977 Россия 0+
24 марта 1976 Великобритания
24 марта 1977 Казахстан
4 ноября 1976 США
24 марта 1977 Украина
MPAA G
Производство Paradine Co-Productions
Другие названия
The Slipper and the Rose: The Story of Cinderella, The Slipper and the Rose, A História de Cinderela, Askepott og prinsen, Cenicienta, Cinderella, Cinderella og prinsen, Cinderella: La historia de Cenicienta, Cinderellas silberner Schuh, Glasskon och rosen, Hamu és Pipőke, I Stahtopouta kai to triandafyllo, La sandalia y la rosa, La scarpetta e la rosa, La zapatilla y la rosa, Lasikenkä ja ruusu - kertomus Tuhkimosta uudella tavalla, O Sapatinho e a Rosa: A História de Cinderela, Pantofelek i róża, Papucs és rózsa, Terlik ve gül, The Slipper & the Rose, Η Σταχτοπούτα και το τριαντάφυλλο, Туфелька и роза, シンデレラ

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb

Цитаты

Камергер [Объясняет Золушке, почему она и принц Эдвард не могут быть вместе] Твоя любовь к принцу и его любовь к тебе — это прекрасное и сокровенное чувство. Хотелось бы, чтобы так и осталось, но времена требуют иного. Принц должен заключить выгодный брак с принцессой из королевской крови. Вот почему я здесь, с этой тяжёлой и нелёгкой задачей. Видишь ли, дорогая, в жизни любовь не всегда может найти путь. Ты родилась здесь, и знаешь, что наше маленькое королевство, хоть и далеко от идеала, много веков жило в мире. Но теперь этот мир под угрозой извне, есть те, кто жадно смотрит на наши границы. Ты видишь лишь любовь и счастье перед собой, я же вижу только войну и разрушение; если не будет жертвы.
Золушка И эта жертва — я?
Камергер Да. Это многое требует, но я должен это попросить.

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