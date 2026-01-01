Камергер [Объясняет Золушке, почему она и принц Эдвард не могут быть вместе] Твоя любовь к принцу и его любовь к тебе — это прекрасное и сокровенное чувство. Хотелось бы, чтобы так и осталось, но времена требуют иного. Принц должен заключить выгодный брак с принцессой из королевской крови. Вот почему я здесь, с этой тяжёлой и нелёгкой задачей. Видишь ли, дорогая, в жизни любовь не всегда может найти путь. Ты родилась здесь, и знаешь, что наше маленькое королевство, хоть и далеко от идеала, много веков жило в мире. Но теперь этот мир под угрозой извне, есть те, кто жадно смотрит на наши границы. Ты видишь лишь любовь и счастье перед собой, я же вижу только войну и разрушение; если не будет жертвы.

Золушка И эта жертва — я?