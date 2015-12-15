SИSTEMA. Шоу братьев Запашных, 2016

«SиSтема» является киноверсией знаменитого шоу братьев Запашных. Теперь зрителям не надо покупать билеты в цирк, чтобы увидеть зрелищное шоу, а можно посмотреть его на большом экране.

У каждого желающего появится возможность отправиться в новый цифровой мир и быть вовлечённым в головокружительное и незабываемое приключение на цирковой арене в виртуальной реальности. Вас ждут трюки, номера и выступления в самых разных жанрах от звёзд с мировым именем, а также экстримальные виды спорта и милые артисты-животные во всей красе.