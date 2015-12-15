SИSTEMA. Шоу братьев Запашных, 2016

«SиSтема» является киноверсией знаменитого шоу братьев Запашных. Теперь зрителям не надо покупать билеты в цирк, чтобы увидеть зрелищное шоу, а можно посмотреть его на большом экране.
У каждого желающего появится возможность отправиться в новый цифровой мир и быть вовлечённым в головокружительное и незабываемое приключение на цирковой арене в виртуальной реальности. Вас ждут трюки, номера и выступления в самых разных жанрах от звёзд с мировым именем, а также экстримальные виды спорта и милые артисты-животные во всей красе.
- «SиSтема» - это новый проект творческой мастерской коллектива «Цирк братьев Запашных», под эгидой которого вышли также проекты «Камелот», «К.У.К.Л.А.», «Cадко», «Легенда» и «Страшная сила»
- Единственным аналогичным проектом является лишь «Cirque du Soleil» и его шоу «Сказочный мир»
- Существует также продолжение, которое называется «SиSтема-2: Человеческий фактор»
«SиSтема» – это настоящий философский спектакль с непредсказуемым сюжетом, щедро сдобренный спецэффектами и номерами на грани фантастики от кумиров российских зрителей, Аскольда и Эдгарда Запашных. Запустив компьютерную игру, главный герой попадает в «SиSтему», населенную роботизированными существами. Так начинается удивительное путешествие внутри игры, в которой все управляется бесконтактным методом – с помощью голосовых команд и силы мысли.
Погрузитесь в мир виртуальной реальности, перенесенной на цирковую арену. Захватывающий сюжет, фантастические трюки и удивительные номера различных цирковых жанров в исполнении звезд мирового уровня, экстремальные виды спорта и неподражаемые артисты-животные предстанут перед зрителем в необычном формате киноверсии.