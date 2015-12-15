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SИSTEMA. Шоу братьев Запашных SИSTEMA. Шоу братьев Запашных
Киноафиша Фильмы SИSTEMA. Шоу братьев Запашных

SИSTEMA. Шоу братьев Запашных, 2016

2016 / Россия
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Причины посмотреть Факты О фильме

«SиSтема» является киноверсией знаменитого шоу братьев Запашных. Теперь зрителям не надо покупать билеты в цирк, чтобы увидеть зрелищное шоу, а можно посмотреть его на большом экране.

У каждого желающего появится возможность отправиться в новый цифровой мир и быть вовлечённым в головокружительное и незабываемое приключение на цирковой арене в виртуальной реальности. Вас ждут трюки, номера и выступления в самых разных жанрах от звёзд с мировым именем, а также экстримальные виды спорта и милые артисты-животные во всей красе.

- «SиSтема» - это новый проект творческой мастерской коллектива «Цирк братьев Запашных», под эгидой которого вышли также проекты «Камелот», «К.У.К.Л.А.», «Cадко», «Легенда» и «Страшная сила» 

- Единственным аналогичным проектом является лишь «Cirque du Soleil» и его шоу «Сказочный мир»

- Существует также продолжение, которое называется «SиSтема-2: Человеческий фактор»

«SиSтема» – это настоящий философский спектакль с непредсказуемым сюжетом, щедро сдобренный спецэффектами и номерами на грани фантастики от кумиров российских зрителей, Аскольда и Эдгарда Запашных. Запустив компьютерную игру, главный герой попадает в «SиSтему», населенную роботизированными существами. Так начинается удивительное путешествие внутри игры, в которой все управляется бесконтактным методом – с помощью голосовых команд и силы мысли.

Погрузитесь в мир виртуальной реальности, перенесенной на цирковую арену. Захватывающий сюжет, фантастические трюки и удивительные номера различных цирковых жанров в исполнении звезд мирового уровня, экстремальные виды спорта и неподражаемые артисты-животные предстанут перед зрителем в необычном формате киноверсии.

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 15 декабря 2015
Премьера в мире 15 декабря 2015
Возраст 6+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Аскольд Запашный
В ролях
Аскольд Запашный
Эдгард Запашный
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма SИSTEMA. Шоу братьев Запашных 1 постер
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Российское ТВ еще с начала 2000-х пестрит именами братьев Запашных, известных дрессировщиков и цирковых артистов. На ТВ Аскольд и Эдгард сражаются в кулинарном поединке, острят в КВН и «Comedy Woman», катаются на коньках, в общем, занимаются всем, кроме своей основной профессии, но это совсем не совпадает с их закадровой действительностью. Так что, кажется, братья решили наконец прервать череду минутных развлекательных программ масштабным цирковым зрелищем, показав на большом экране…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзивное интервью с Эдгардом Запашным о фильме «SиSстема», первом Playstation и о сложностях съемок кино о цирке 18 декабря известный цирк братьев Запашных отправился в виртуальные гастроли по российским кинотеатрам со своим фильмом «SиSстема». Об этом уникальном и редком для индустрии
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20 декабря 2016 19:44
Показ фильма «SИSTEMA» братьев Запашных 15 декабря в прокат выходит киношоу братьев Запашных – уникальный проект «SиSтема». Фильм представляет собой целый философский спектакль с неожиданными поворотами сюжета, красочными
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12 декабря 2016 17:37
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