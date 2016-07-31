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Трон эльфов Трон эльфов
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Throne of Elves

Трон эльфов, 2017

2017 / Китай / США
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17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Юный воин Ламберт сразится с владычицей Темных Эльфов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером продолжения знаменитого мультфильма «Гнездо дракона»(2014) стали И Гэ и Сун Юэфэн. Над сценарием работали Кларк Чэн и Стефани Ше, которые ответственны за выход мультфильма «Твое имя».

В стране эльфов праздник – их принцесса собралась под венец. Юный Ламберт оказался в числе приглашенных на церемонию, однако их радужным планам хочет помешать злая колдунья Елена. Она хочет нарушить ход свадьбы, чтобы захватить древний кристалл Черного Дракона.

- Мультфильм «Трон эльфов» является продолжением эпического фентези «Гнездо Дракона»

- Первый мультфильм собрал в России 26 ,3 млн рублей

- «Трон эльфов» основан на популярной игре Dragon Nest.

 

Юный воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Страны Эльфов. Обрадованный возможностью вновь увидеться с молодой эльфийкой Лийей, он собирается в путь на воздушном корабле. В краю эльфов между тем не все спокойно — владычица Темных Эльфов Елена планирует нарушить свадебную церемонию, чтобы, застав врасплох придворных, захватить древний кристалл Черного Дракона.

5.5 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 февраля 2018
Премьера в мире 31 июля 2016
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
И Гэ
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Трон эльфов
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Сильно возмужавший Ламберт из «Гнезда Дракона» Юэфэна Сонга возвращается на экраны в сиквеле «Трон эльфов»: в этот раз он получает приглашение на свадьбу королевы эльфов. Поняв, что это прекрасная возможность увидеть возлюбленную, Ламберт в компании старых друзей отправляется в загадочный лес, попутно пытаясь заучить хоть что-то из эльфийского церемониала. Однако долгожданное торжество срывается появлением дроу Елены, стремящейся захватить Кристалл Жизни, объединить его…
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Резеда Бахитова 26 ноября 2017, 17:59
М-да, думала новую часть сняли, с любительским переводом всё видела. Не интересно, не пойду смотреть смотренное
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17 голосов
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