Трон эльфов, 2017

Режиссером продолжения знаменитого мультфильма «Гнездо дракона»(2014) стали И Гэ и Сун Юэфэн. Над сценарием работали Кларк Чэн и Стефани Ше, которые ответственны за выход мультфильма «Твое имя».
В стране эльфов праздник – их принцесса собралась под венец. Юный Ламберт оказался в числе приглашенных на церемонию, однако их радужным планам хочет помешать злая колдунья Елена. Она хочет нарушить ход свадьбы, чтобы захватить древний кристалл Черного Дракона.
- Мультфильм «Трон эльфов» является продолжением эпического фентези «Гнездо Дракона»
- Первый мультфильм собрал в России 26 ,3 млн рублей
- «Трон эльфов» основан на популярной игре Dragon Nest.
Юный воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Страны Эльфов. Обрадованный возможностью вновь увидеться с молодой эльфийкой Лийей, он собирается в путь на воздушном корабле. В краю эльфов между тем не все спокойно — владычица Темных Эльфов Елена планирует нарушить свадебную церемонию, чтобы, застав врасплох придворных, захватить древний кристалл Черного Дракона.