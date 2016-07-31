Трон эльфов, 2017

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Режиссером продолжения знаменитого мультфильма «Гнездо дракона»(2014) стали И Гэ и Сун Юэфэн. Над сценарием работали Кларк Чэн и Стефани Ше, которые ответственны за выход мультфильма «Твое имя».



В стране эльфов праздник – их принцесса собралась под венец. Юный Ламберт оказался в числе приглашенных на церемонию, однако их радужным планам хочет помешать злая колдунья Елена. Она хочет нарушить ход свадьбы, чтобы захватить древний кристалл Черного Дракона. Развернуть - Мультфильм «Трон эльфов» является продолжением эпического фентези «Гнездо Дракона» - Первый мультфильм собрал в России 26 ,3 млн рублей - «Трон эльфов» основан на популярной игре Dragon Nest. Развернуть Юный воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Страны Эльфов. Обрадованный возможностью вновь увидеться с молодой эльфийкой Лийей, он собирается в путь на воздушном корабле. В краю эльфов между тем не все спокойно — владычица Темных Эльфов Елена планирует нарушить свадебную церемонию, чтобы, застав врасплох придворных, захватить древний кристалл Черного Дракона. Развернуть 5.5 Оцените 17 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 42 минуты Год выпуска 2017 Премьера в России 8 февраля 2018 Премьера в мире 31 июля 2016 Возраст 6+ Прокатчик Кинологистика Режиссер И Гэ Все актеры и съемочная группа Похожие фильмы Гнездо Дракона (2014) 5.75 Мультфильм находится в подборках Фильмы про магию 4 постера

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