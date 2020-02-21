Вперёд, 2019

Американский режиссер Дэн Скэнлон возвращается на большой экран после семилетнего перерыва. В 2013 году состоялся его дебют с фильмом «Университет монстров» от студии Pixar. В 2020 году режиссер представит новый анимационный фильм «Вперед», на создание которого его вдохновила собственная история.

Дэн Скэнлон потерял отца в раннем детстве. Он рос в неполной семье, но поддержку ему всячески оказывал старший брат. Будучи взрослым, Скэнлон задался вопросом, каким бы человеком был его отец. Это послужило отправной точкой в написании сценария к картине «Вперед».

Действие фильма разворачивается в вымышленном мире — вместо людей его населяют волшебные существа: русалки, кентавры, эльфы, гномы, единороги, тролли и гоблины. Однако магия давно канула в Лету, а сами существа живут довольно приземленно. Единороги питаются помоями, гномы работают садовниками, русалки загорают на пляже и переписываются в социальных сетях.

Главные герои — братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты. Еще детьми они потеряли отца, поэтому все, что у них есть — это рассказы матери-эльфийки и фотография в рамочке. Когда одному из братьев исполняется шестнадцать лет, их мама рассказывает о наказе отца. Оказывается, отец завещал юношам посох и заклинание, которое поможет вернуть его к жизни на один день.

Магией давно никто не пользуется, поэтому братьям предстоит отправиться в приключение и найти магический источник ради заветной цели — увидеть своего папу.