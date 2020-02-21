Вперёд, 2019

Американский режиссер Дэн Скэнлон возвращается на большой экран после семилетнего перерыва. В 2013 году состоялся его дебют с фильмом «Университет монстров» от студии Pixar. В 2020 году режиссер представит новый анимационный фильм «Вперед», на создание которого его вдохновила собственная история.
Дэн Скэнлон потерял отца в раннем детстве. Он рос в неполной семье, но поддержку ему всячески оказывал старший брат. Будучи взрослым, Скэнлон задался вопросом, каким бы человеком был его отец. Это послужило отправной точкой в написании сценария к картине «Вперед».
Действие фильма разворачивается в вымышленном мире — вместо людей его населяют волшебные существа: русалки, кентавры, эльфы, гномы, единороги, тролли и гоблины. Однако магия давно канула в Лету, а сами существа живут довольно приземленно. Единороги питаются помоями, гномы работают садовниками, русалки загорают на пляже и переписываются в социальных сетях.
Главные герои — братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты. Еще детьми они потеряли отца, поэтому все, что у них есть — это рассказы матери-эльфийки и фотография в рамочке. Когда одному из братьев исполняется шестнадцать лет, их мама рассказывает о наказе отца. Оказывается, отец завещал юношам посох и заклинание, которое поможет вернуть его к жизни на один день.
Магией давно никто не пользуется, поэтому братьям предстоит отправиться в приключение и найти магический источник ради заветной цели — увидеть своего папу.
Свои голоса главным героям фильма «Вперед» подарили Крис Пратт и Том Холланд. У обоих актеров уже есть опыт работы над анимационными проектами. Пратт говорил за главного героя в «Лего Фильме», а Холланд озвучивал персонажей в мультфильме «Камуфляж и шпионаж» и фильме «Невероятное приключение Доктора Дулиттла».
В тизере-трейлера фильма «Вперед» играет песня Magic американской рок-группы «новой волны» The Cars.
В последний раз актриса Джулия Луис-Дрейфус озвучивала персонажей для фильма студии Pixar 22 года назад. Это был анимационный мультфильм про муравья «Приключения Флика» в 1998 году.
Прототипом младшего брата-эльфа Иэна Лайтфута стал другой персонаж Pixar — Альфредо Лингвини из мультфильма «Рататуй» 2007 года. Истории этих двух героев перекликаются — они оба никогда не видели своего отца.
Для актеров Криса Пратта и Тома Холланда это третий совместный проект. Сначала они вместе снимались в «Мстителях: Война бесконечности», затем в продолжении супергеройской саги «Мстители: Финал».
Совместно с младшими братьями актер Том Холланд организовал благотворительный фонд для поддержки молодых дарований в области искусства в Великобритании.
Крис Пратт стал актером случайно. Он учился в колледже актерского мастерства, но его отчислили. Друг подарил Крису путевку на Гавайи, где актер работал официантом и жил в фургоне с изображением анимационного персонажа Скуби-Ду. Именно там его заметила режиссер и актриса Рэй Дон Чонг — она предложила сняться в короткометражке «Проклятые: Часть 3».
Крис Пратт украл со съемочной площадки «Стражей Галактики» костюм Звездного Лорда. Он хотел навещать больных детей в клиниках в образе самого известного персонажа в его исполнении.
Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями, и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.