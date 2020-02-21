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Onward

Вперёд, 2019

2019 / США
8.2 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Братья-эльфы отправляются на поиски древнего волшебства!
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Американский режиссер Дэн Скэнлон возвращается на большой экран после семилетнего перерыва. В 2013 году состоялся его дебют с фильмом «Университет монстров» от студии Pixar. В 2020 году режиссер представит новый анимационный фильм «Вперед», на создание которого его вдохновила собственная история. 

Дэн Скэнлон потерял отца в раннем детстве. Он рос в неполной семье, но поддержку ему всячески оказывал старший брат. Будучи взрослым, Скэнлон задался вопросом, каким бы человеком был его отец. Это послужило отправной точкой в написании сценария к картине «Вперед».

Действие фильма разворачивается в вымышленном мире — вместо людей его населяют волшебные существа: русалки, кентавры, эльфы, гномы, единороги, тролли и гоблины. Однако магия давно канула в Лету, а сами существа живут довольно приземленно. Единороги питаются помоями, гномы работают садовниками, русалки загорают на пляже и переписываются в социальных сетях.

Главные герои — братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты. Еще детьми они потеряли отца, поэтому все, что у них есть — это рассказы матери-эльфийки и фотография в рамочке. Когда одному из братьев исполняется шестнадцать лет, их мама рассказывает о наказе отца. Оказывается, отец завещал юношам посох и заклинание, которое поможет вернуть его к жизни на один день.

Магией давно никто не пользуется, поэтому братьям предстоит отправиться в приключение и найти магический источник ради заветной цели — увидеть своего папу. 

Свои голоса главным героям фильма «Вперед» подарили Крис Пратт и Том Холланд. У обоих актеров уже есть опыт работы над анимационными проектами. Пратт говорил за главного героя в «Лего Фильме», а Холланд озвучивал персонажей в мультфильме «Камуфляж и шпионаж» и фильме «Невероятное приключение Доктора Дулиттла».   

В тизере-трейлера фильма «Вперед» играет песня Magic американской рок-группы «новой волны» The Cars.

В последний раз актриса Джулия Луис-Дрейфус озвучивала персонажей для фильма студии Pixar 22 года назад. Это был анимационный мультфильм про муравья «Приключения Флика» в 1998 году.

Прототипом младшего брата-эльфа Иэна Лайтфута стал другой персонаж Pixar — Альфредо Лингвини из мультфильма «Рататуй» 2007 года. Истории этих двух героев перекликаются — они оба никогда не видели своего отца. 

Для актеров Криса Пратта и Тома Холланда это третий совместный проект. Сначала они вместе снимались в «Мстителях: Война бесконечности», затем в продолжении супергеройской саги «Мстители: Финал».  

Совместно с младшими братьями актер Том Холланд организовал благотворительный фонд для поддержки молодых дарований в области искусства в Великобритании.

Крис Пратт стал актером случайно. Он учился в колледже актерского мастерства, но его отчислили. Друг подарил Крису путевку на Гавайи, где актер работал официантом и жил в фургоне с изображением анимационного персонажа Скуби-Ду. Именно там его заметила режиссер и актриса Рэй Дон Чонг — она предложила сняться в короткометражке «Проклятые: Часть 3».

Крис Пратт украл со съемочной площадки «Стражей Галактики» костюм Звездного Лорда. Он хотел навещать больных детей в клиниках в образе самого известного персонажа в его исполнении.

Братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями, и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий.

8.2 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 5 марта 2020
Премьера онлайн 20 марта 2020
Премьера в мире 21 февраля 2020
Возраст 6+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Дэн Скэнлон
Дэн Скэнлон
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
На Берлинском кинофестивале в рамках спецпоказов представили новый мультфильм студии Pixar — «Вперед» (Onward), который написал и срежиссировал Дэн Скэнлон («Университет монстров»). Действие происходит в сказочном мире, населенном единорогами, эльфами, циклопами и прочими кентаврами. Когда-то здесь все решала магия, но позже она сдалась под натиском местных Эдисонов, и колдовские примочки заменила наука. Вперед В современности единороги роются в мусорных…
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jgelskaja 7 марта 2020, 08:14
Хороший, можно идти!
Машка-Черепашка Кураченко 8 марта 2020, 20:41
этот фильм на столько захватывает душу и в нём настолько хорошо передана суть и идея, что можно НАСТОЛЬКО поверить в чудо, что просто дух захватывает!!!!!!!!
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