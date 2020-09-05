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Жвалы Жвалы
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Mandibules

Жвалы, 2020

2020 / Франция
5.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Французская сюрреалистическая комедия Квентина Дюпьё
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Причины посмотреть Факты О фильме

Два приятеля-неудачника пытаются срубить большой куш на гигантской мухе. Давид Марсе, Грегуар Людиг и Адель Экзаркопулос в новой сюрреалистической комедии Квентина Дюпьё.

Жан-Габ и Ману — друзья, знакомые с раннего детства. Несмотря на 30-летний возраст, они продолжают бесцельно путешествовать по стране на своем стареньком автомобиле, попадая во всевозможные неприятности. Они живут одним днем, выпивая, покуривая травку и валяясь на пляже. Неожиданно двум маргиналам выпадает шанс подзаработать: требуется перевезти ценный груз из одного города в другой. За работу курьеры получат 500 евро. Но халтура оборачивается для бездельников серьёзными неприятностями.

Из багажника доносится странный стук. Остановив машину посреди пустынного шоссе, Жан-Габ и Ману обнаруживают в салоне огромную муху, достигающую размеров бульдога. Поборов страх, приятели осознают, что на невесть откуда взявшейся твари можно неплохо заработать. Привязав существо к собачьему ошейнику, герои продолжают путь, предвкушая всемирную известность.

Но судьба вынуждает французов остановиться в глухом селе, где проживает эксцентричная Аньес вместе со своей семейкой чудаков. Как только правда о секретном грузе гостей всплывает на поверхность, ситуация выходит из-под контроля. Обычное застолье превращается в театр абсурда. Люди, по воле случая оказавшиеся под одной крышей, вступают в неравную схватку за ценный экспонат. В ход идут не только кулаки, но и револьвер. Однако главная угроза исходит от мухи, успевшей вырваться из заточения.

— Квентин Дюпьё — режиссёр-сюрреалист, известный своими комедиями абсурда в духе Бертрана Блие («Холодные закуски») и Луиса Бунюэля («Скромное обаяние буржуазии»). В его послужном списке фильмы «Шина», «Оленья кожа» и «Неправильные копы».

— Помимо кино Дюпьё занимается музыкой. Под псевдонимом Mr. Oizo он выпустил шесть студийных альбомов.

— Производство стартовало в сентябре 2019 года. Через месяц было объявлено, что главные роли исполнят Давид Марсе («Короче»), Грегуар Людиг («На посту!», «Анонимные романтики»), Адель Экзаркопулос («Соблазн», «Роковое влечение», «Жизнь Адель»), Индия Хэйр («Десять процентов») и Ромео Элвис.

— Дюпьё не только занял пост режиссёра, но и выступил оператором, написал оригинальный сценарий и сочинил саундтрек.

— Марсе и Людиг много импровизировали. Источником вдохновения для образов двух придурковатых друзей послужили герои комедии «Тупой и ещё тупее» братьев Фарелли.

— Для роли девушки с дефектом мозга актриса Адель Экзаркопулос говорила на несколько октав выше обычного.

— Художником-постановщиком выступила Жоан Ле Бору. Прежде она уже работала с Дюпьё над фильмами «Неправильные копы», «Реальность», «На посту!» и «Оленья кожа».

— Гигантская муха создавалась без использования компьютерной графики.

— Фильм «Жвалы» получил название в честь верхних челюстей насекомых. С их помощью членистоногие разделывают пищу и вьют гнёзда.

— Премьера прошла 5 сентября 2020 года на Венецианском кинофестивале.

— В российский прокат кинокомедия выйдет 28 января 2021 года.

Новый виток вселенной абсурда Квентина Дюпьё, в которой гигантская муха может научиться мелкому воровству, золотая молодёжь может спасти дураков, а дуракам - неизменно везёт!

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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 24 июня 2021
Премьера онлайн 23 июля 2021
Премьера в мире 5 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Квентин Дюпьё
Квентин Дюпьё
В ролях
Адель Экзаркопулос
Адель Экзаркопулос
Грегуар Людиг
Грегуар Людиг
Давид Марсе
Давид Марсе
Бруно Лоше
Бруно Лоше
Корали Руссье
Корали Руссье
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Жвалы 3 постера
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Наша рецензия
Джо и Джерри из «В джазе только девушки», Ллойд и Гарри из «Тупой и еще тупее», наконец, Холмс и Ватсон из множества киноадаптаций. Объединяет эти, казалось бы, ни в чем друг на друга не похожие дуэты то, что все они прямиком из так называемых бадди-муви. Формула этого поджанра довольно проста: два (реже больше) славных парня, которые дружат не благодаря, а вопреки своим различиям, либо ввязываются в дикую авантюру, либо борются с преступностью, либо ни много ни мало…
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саундтрек фильма Жвалы
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Как приручить огромную муху: Вышел новый трейлер французской комедии «Жвалы» За режиссуру отвечает создатель «Оленьей кожи», а среди актеров звезда «Жизни Адель».
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30 июня 2021 15:51
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