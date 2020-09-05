Жвалы, 2020

Два приятеля-неудачника пытаются срубить большой куш на гигантской мухе. Давид Марсе, Грегуар Людиг и Адель Экзаркопулос в новой сюрреалистической комедии Квентина Дюпьё.

Жан-Габ и Ману — друзья, знакомые с раннего детства. Несмотря на 30-летний возраст, они продолжают бесцельно путешествовать по стране на своем стареньком автомобиле, попадая во всевозможные неприятности. Они живут одним днем, выпивая, покуривая травку и валяясь на пляже. Неожиданно двум маргиналам выпадает шанс подзаработать: требуется перевезти ценный груз из одного города в другой. За работу курьеры получат 500 евро. Но халтура оборачивается для бездельников серьёзными неприятностями.

Из багажника доносится странный стук. Остановив машину посреди пустынного шоссе, Жан-Габ и Ману обнаруживают в салоне огромную муху, достигающую размеров бульдога. Поборов страх, приятели осознают, что на невесть откуда взявшейся твари можно неплохо заработать. Привязав существо к собачьему ошейнику, герои продолжают путь, предвкушая всемирную известность.

Но судьба вынуждает французов остановиться в глухом селе, где проживает эксцентричная Аньес вместе со своей семейкой чудаков. Как только правда о секретном грузе гостей всплывает на поверхность, ситуация выходит из-под контроля. Обычное застолье превращается в театр абсурда. Люди, по воле случая оказавшиеся под одной крышей, вступают в неравную схватку за ценный экспонат. В ход идут не только кулаки, но и револьвер. Однако главная угроза исходит от мухи, успевшей вырваться из заточения.