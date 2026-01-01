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Постер фильма Легенда о Белоснежке
Киноафиша Фильмы Легенда о Белоснежке

Легенда о Белоснежке

, 1993
Legend of the Snow White
Италия / детский, фэнтези / 18+
Постер фильма Легенда о Белоснежке

О фильме

В одном королевстве жили король и королева, которые очень любили друг друга. Со временем у них родилась маленькая дочурка с черными, как смоль, волосами и белой, как снег, кожей, которую нарекли Белоснежкой. Супруги были очень счастливы. Но прошло несколько лет, и здоровье королевы пошатнулось, она слабела с каждым днем и в конце концов умерла. Король очень горевал, но через время исполнил последнюю волю своей любимой и женился на другой. Новая жена была красавицей, но нрава злобного, завистливого, черного. А Белоснежка тем временем подрастала, и в один прекрасный день мачеха заметила, что девочка становится красивее, чем она. Когда Белоснежке исполнилось тринадцать лет, король уехал на войну, и задумала мачеха избавиться от нее….  Эту романтическую историю знает с детства каждый ребенок, но удовольствие от просмотра получат наверняка и взрослые зрители.

Режиссер Орландо Корради
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1993

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