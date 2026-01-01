В одном королевстве жили король и королева, которые очень любили друг друга. Со временем у них родилась маленькая дочурка с черными, как смоль, волосами и белой, как снег, кожей, которую нарекли Белоснежкой. Супруги были очень счастливы. Но прошло несколько лет, и здоровье королевы пошатнулось, она слабела с каждым днем и в конце концов умерла. Король очень горевал, но через время исполнил последнюю волю своей любимой и женился на другой. Новая жена была красавицей, но нрава злобного, завистливого, черного. А Белоснежка тем временем подрастала, и в один прекрасный день мачеха заметила, что девочка становится красивее, чем она. Когда Белоснежке исполнилось тринадцать лет, король уехал на войну, и задумала мачеха избавиться от нее…. Эту романтическую историю знает с детства каждый ребенок, но удовольствие от просмотра получат наверняка и взрослые зрители.