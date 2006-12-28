Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Волкодав из рода Серых Псов
Постер фильма Волкодав из рода Серых Псов
Постер фильма Волкодав из рода Серых Псов
Постер фильма Волкодав из рода Серых Псов
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
4 постера
Киноафиша Фильмы Волкодав из рода Серых Псов

Волкодав из рода Серых Псов

Volkodav iz roda Serykh Psov 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Мальчик по имени Волкодав – единственный, кто чудом уцелел в ходе истребления родной деревни рода Серых Псов безжалостными сегванами. Волкодав поклялся, что отомстит за родичей и убьет предводителей сегванов, Людоеда и Жадобу. Спустя много лет возмужавший Волкодав, помнящий о данном самому себе обещании, отправляется в путь, чтобы окропить свой меч кровью врагов.

  • Исполнитель главной роли Александр Бухаров выполнял все трюки самостоятельно.
  • Вместо летучих мышей в фильме снимали крыланов – животных, обитающих в Юго-Восточной Азии и легко поддающихся дрессировке.
  • В 2000 году должны были стартовать съемки одноименного сериала под руководством режиссера Джаника Файзиева, но проект отменили.
  • Вольная экранизация романа Марии Семеновой «Волкодав».
  • В 2007 году был выпущен телевизионный приквел к фильму – сериал «Молодой Волкодав», рассказывающий о молодости главного героя.
  • Несмотря на массу негативных отзывов критиков, фильм сумел собрать в прокате больше 20 миллионов долларов и дважды окупить бюджет, став одним из самых кассовых фильмов 2007 года.
  • Финальная сцена битвы на мосту через Препону почти полностью копирует подобную сцену из другого российского блокбастера, «Ночной дозор».

Последний человек из племени Серых Псов стал могучим воином по имени Волкодав. Выбравшись живым из рудников, он находит и убивает заклятого врага Людоеда, который уничтожил его родную деревню. Оказавшись в городе Галиард, Волкодав по ошибке попадает в плен. Его освобождает дочь местного владыки Елень и берет в телохранители. Ей предстоит дорога в земли будущего мужа Винитара, сына Людоеда. По пути выяснится, что девушка нужна

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 28 декабря 2006
Дата выхода
28 декабря 2006 Россия 16+
5 января 2007 Армения
28 декабря 2006 Беларусь
12 января 2007 Болгария
5 апреля 2013 Индия
9 ноября 2007 Италия
28 декабря 2006 Казахстан
1 января 2007 Латвия
1 января 2007 Литва N-16
18 июня 2009 Малайзия
13 июля 2007 Польша
3 августа 2007 Румыния
30 декабря 2006 США
10 мая 2007 Сингапур
28 декабря 2006 Украина
1 апреля 2009 Филиппины
21 августа 2008 Хорватия
5 января 2007 Эстония
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $21 573 338
Производство Централ Партнершип
Другие названия
Volkodav iz roda Serykh Psov, Wolfhound, O Último Guerreiro, Byкoдaв из poдa Cивoг Пca, Farkasölő, Hunditapja, Kurt Kapanı, Ostatni z rodu: Volkodav, Susikoira, Vilkogaudis, Vilku suns, Vlkodav z kmene Sedých psu, Vlkodav z rodu Šedých psů, Volkodav, Volkodav: Ostatni z rodu Szarych Psów, Wolfhound - A Última Tribo, Wolfhound from the Tribe of Grey Dogs, Wolfhound of the Grey Dog Clan, Wolfhound, el guerrer, Wolfhound, el guerrero, Wolfhound, l'ultime guerrier, Wolfhound: The Rise of the Warrior, Wolkodaw: Ostatni z rodu Szarych Psów, Волкодав из рода Серых Псов, Вълкодав, ウルフハウンド 〜天空の門と魔法の鍵〜
Режиссер
Николай Лебедев
Николай Лебедев
В ролях
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
Резо Эсадзе
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Волкодав из рода Серых Псов
Звезда 7.2
Звезда (2002)
Рассвет 4.0
Рассвет (2019)
Легенда №17 7.8
Легенда №17 (2012)
Фонограмма страсти 6.6
Фонограмма страсти (2009)
Соломон Кейн 6.4
Соломон Кейн (2009)
Викинги 7.1
Викинги (2008)
Беовульф 6.2
Беовульф (2007)
Обратный отсчет 6.4
Обратный отсчет (2006)
Дневной дозор 6.7
Дневной дозор (2005)
Эон Флакс 5.9
Эон Флакс (2005)
Ночной дозор 6.7
Ночной дозор (2004)
Изгнанник 3.4
Изгнанник (2004)
Фильм находится в подборках
Русские фильмы фэнтези Русские фильмы фэнтези

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 53 голоса
5.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3165 В жанре «боевик»  697 В жанре «фэнтези»  214 В жанре «приключения»  581 В фильмах России  460
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Волкодав из рода Серых Псов

Похожие фильмы онлайн

Звезда
 
Легенда №17
 
Соломон Кейн
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

В «Волкодаве» интереснее всего зримое несоответствие между сверхгуманистическим сюжетом, пропитанным социально-освободительными мотивами, и кровавой цинично-эстетской «картинкой», переиначивающей откровенные цитаты из «Властелина Колец» в духе французских триллеров рубежа тысячелетий. Николай Лебедев, конечно, создал явно не шедевр, но его новый, с большими, кстати сказать, мучениями снятый фильм – благодатное поле для любого анатома от киноведения. Несмотря на то что «Волкодав» представляет…
Читать
gora 2 апреля 2015, 12:51
Потратил половину рабочего дня на прочтение комментов – и не жалею.
Смотрел фильм вместе с женой. Книгу(и) читал, причем запойно и несколько раз.… Читать дальше…
andersen 2 апреля 2015, 12:51
Я конечно дико извиняюсь! В интернете я новичок,но почитал, что здесь написано и удивился - детский сад, младшая группа, ей Богу!
Кто сильнее,… Читать дальше…
Отзывы Написать
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Три удара в солнечное сплетение: эти боевики уже признали главными премьерами 2025 года — и вот почему
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше