Мальчик по имени Волкодав – единственный, кто чудом уцелел в ходе истребления родной деревни рода Серых Псов безжалостными сегванами. Волкодав поклялся, что отомстит за родичей и убьет предводителей сегванов, Людоеда и Жадобу. Спустя много лет возмужавший Волкодав, помнящий о данном самому себе обещании, отправляется в путь, чтобы окропить свой меч кровью врагов.
Последний человек из племени Серых Псов стал могучим воином по имени Волкодав. Выбравшись живым из рудников, он находит и убивает заклятого врага Людоеда, который уничтожил его родную деревню. Оказавшись в городе Галиард, Волкодав по ошибке попадает в плен. Его освобождает дочь местного владыки Елень и берет в телохранители. Ей предстоит дорога в земли будущего мужа Винитара, сына Людоеда. По пути выяснится, что девушка нужна
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Смотрел фильм вместе с женой. Книгу(и) читал, причем запойно и несколько раз.… Читать дальше…
Кто сильнее,… Читать дальше…