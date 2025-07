Страна Россия

Продолжительность 2 часа 15 минут

Год выпуска 2006

Премьера в мире 28 декабря 2006

MPAA R

Бюджет $20 000 000

Сборы в мире $21 573 338

Производство Централ Партнершип

Другие названия

Volkodav iz roda Serykh Psov, Wolfhound, O Último Guerreiro, Byкoдaв из poдa Cивoг Пca, Farkasölő, Hunditapja, Kurt Kapanı, Ostatni z rodu: Volkodav, Susikoira, Vilkogaudis, Vilku suns, Vlkodav z kmene Sedých psu, Vlkodav z rodu Šedých psů, Volkodav, Volkodav: Ostatni z rodu Szarych Psów, Wolfhound - A Última Tribo, Wolfhound from the Tribe of Grey Dogs, Wolfhound of the Grey Dog Clan, Wolfhound, el guerrer, Wolfhound, el guerrero, Wolfhound, l'ultime guerrier, Wolfhound: The Rise of the Warrior, Wolkodaw: Ostatni z rodu Szarych Psów, Волкодав из рода Серых Псов, Вълкодав, ウルフハウンド 〜天空の門と魔法の鍵〜