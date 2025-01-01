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Киноафиша Фильмы Финист. Первый богатырь

Финист. Первый богатырь, 2025

2025 / Россия
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О фильме

Финист Ясный Сокол — самый знаменитый богатырь Белогорья, самый сильный, ловкий и самый заслуженный. Ну, и самый красивый, конечно. На него равняются все остальные богатыри, дети хотят быть похожими, а девушки просто заглядываются.

Финист — настоящая суперзвезда. И этот свой статус он тщательно оберегает и поддерживает. Ему необходимы всё новые и новые подвиги, он просто одержим ими. Но есть нюанс. Практическая польза подвига для Финиста уже не имеет определяющего значения. Скажем, освободить деревню от стада кабанов, которое вытаптывает посевы — скучно, неинтересно, бесперспективно: об этом не будут судачить, этим не будут восхищаться. А вот отправиться на край света, где в башне заточена Красавица, охраняемая невообразимым Чудовищем — это вызов.

Год выпуска 2025
Премьера в России 1 января 2025
Премьера в мире 1 января 2025
В ролях
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Кирилл Зайцев
Кирилл Зайцев
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Приквел «Последнего богатыря» обрел дату премьеры Картина с Кириллом Зайцевым и Юлией Пересильд в главных ролях выйдет на экраны в 2025 году.
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10 апреля 2023 12:54
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