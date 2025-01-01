Финист. Первый богатырь, 2025

Финист Ясный Сокол — самый знаменитый богатырь Белогорья, самый сильный, ловкий и самый заслуженный. Ну, и самый красивый, конечно. На него равняются все остальные богатыри, дети хотят быть похожими, а девушки просто заглядываются.

Финист — настоящая суперзвезда. И этот свой статус он тщательно оберегает и поддерживает. Ему необходимы всё новые и новые подвиги, он просто одержим ими. Но есть нюанс. Практическая польза подвига для Финиста уже не имеет определяющего значения. Скажем, освободить деревню от стада кабанов, которое вытаптывает посевы — скучно, неинтересно, бесперспективно: об этом не будут судачить, этим не будут восхищаться. А вот отправиться на край света, где в башне заточена Красавица, охраняемая невообразимым Чудовищем — это вызов.