Мальчик по имени Рождество, 2021

В этой волшебной и очаровательной истории маленький мальчик находит свою судьбу и благодаря вере в лучшее делает окружающий мир намного добрее и счастливее.

Фильм «Мальчик по имени Рождество» основан на бестселлере Мэтта Хейга. Это первая из пяти книг популярной серии «Рождество», изданной Canongate Books.

Мэтт Хейг – автор всемирно известных мемуаров «Влюбиться в жизнь. Как научиться жить снова, когда ты почти уничтожен депрессией» и «Планета нервных. Как жить в мире процветающей паники», а также шести романов, в том числе «Как остановить время», и нескольких отмеченных наградами детских книг. Его работы переведены на тридцать языков.

В мае 2016 года была заключена сделка по экранизации фильма компаниями Blueprint Pictures и StudioCanal.

В апреле 2019 года выяснилось, что режиссером фильма станет Гил Кинан. Его анимационная картина «Дом-монстр» была номинирована на премию «Оскар».

Сосценаристом выступил Ол Паркер, режиссер и сценарист «Представь нас вместе» и «Mamma mia! 2».

Производством картины в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Германии и Китае занимается компания StudioCanal. Жители других стран могут посмотреть фильм на платформе Netflix.

Съемочный процесс фильма проходил в Лапландии, Финляндии, Чехии, Словакии и Лондоне.

Наряду с легендарной актрисой Мэгги Смит («Аббатство Даунтон») в актерский состав также входят Салли Хокинс («Форма воды»), Джим Бродбент («Гарри Поттер и Принц-полукровка»), Тоби Джонс («Отверженные»), Зои Маргарет Коллетти («Страшные истории для рассказа в темноте»), Кристен Уиг («Девичник в Вегасе»), Михиль Хаусман («Призраки дома на холме»), Генри Лофулл (мини-сериал «Отверженные») и другие.