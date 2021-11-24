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A Boy Called Christmas

Мальчик по имени Рождество, 2021

2021 / Чехия / Великобритания
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Британский рождественский фильм для всей семьи от режиссера Гила Кинана, который основан на одноименной книге писателя Мэтта Хейга.

Эта картина является альтернативной историей о Санте-Клаусе, которая доказывает, что нет ничего невозможного и чудеса действительно происходят каждый день. До того, как возник главный символ Рождества, знакомый сегодня всем детям, был обыкновенный мальчик, который просто всем сердцем верил в необыкновенные вещи.

Главный герой истории – одиннадцатилетний Николс по прозвищу Рождественский – получил в жизни только один подарок: игрушку, вырезанную из репы. Но он весьма доволен своей своеобразной куклой, потому что она напоминает ему родителей, которые так его любят. Однажды отец мальчика исчезает, и герой должен отправиться на далекий Северный полюс, чтобы как можно скорее отыскать и спасти его. По пути Николас подружится с угрюмым упрямым оленем по имени Блитцен и с верной домашней мышью, победит назойливого опасного тролля и в конце концов обнаружит скрытый волшебный мир в замороженной деревне Эльфхельм. Но у эльфов этой удивительной местности есть свои проблемы: рождественский дух и доброжелательность сейчас в мире на рекордно низком уровне, и Николас может быть единственным человеком, который способен все исправить и спасти Рождество. Ему лишь необходимо связаться со своим отцом, пока не стало слишком поздно.

 

 

В этой волшебной и очаровательной истории маленький мальчик находит свою судьбу и благодаря вере в лучшее делает окружающий мир намного добрее и счастливее.

Фильм «Мальчик по имени Рождество» основан на бестселлере Мэтта Хейга. Это первая из пяти книг популярной серии «Рождество», изданной Canongate Books.

Мэтт Хейг – автор всемирно известных мемуаров «Влюбиться в жизнь. Как научиться жить снова, когда ты почти уничтожен депрессией» и «Планета нервных. Как жить в мире процветающей паники», а также шести романов, в том числе «Как остановить время», и нескольких отмеченных наградами детских книг. Его работы переведены на тридцать языков.

В мае 2016 года была заключена сделка по экранизации фильма компаниями Blueprint Pictures и StudioCanal.

В апреле 2019 года выяснилось, что режиссером фильма станет Гил Кинан. Его анимационная картина «Дом-монстр» была номинирована на премию «Оскар».

Сосценаристом выступил Ол Паркер, режиссер и сценарист «Представь нас вместе» и «Mamma mia! 2».

Производством картины в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Германии и Китае занимается компания StudioCanal. Жители других стран могут посмотреть фильм на платформе Netflix.

Съемочный процесс фильма проходил в Лапландии, Финляндии, Чехии, Словакии и Лондоне.

Наряду с легендарной актрисой Мэгги Смит («Аббатство Даунтон») в актерский состав также входят Салли Хокинс («Форма воды»), Джим Бродбент («Гарри Поттер и Принц-полукровка»), Тоби Джонс («Отверженные»), Зои Маргарет Коллетти («Страшные истории для рассказа в темноте»), Кристен Уиг («Девичник в Вегасе»), Михиль Хаусман («Призраки дома на холме»), Генри Лофулл (мини-сериал «Отверженные») и другие.

Юный Николас, чтобы найти отца, уехавшего на поиски легендарной эльфийской деревни, отправляется на север, где его ждут необыкновенные приключения.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 24 ноября 2021
Премьера в мире 24 ноября 2021
Возраст 6+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Гил Кинан
В ролях
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Михиль Хаусман
Михиль Хаусман
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Салли Хокинс
Салли Хокинс
Тоби Джонс
Тоби Джонс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мальчик по имени Рождество 3 постера
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саундтрек фильма Мальчик по имени Рождество
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