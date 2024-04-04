Пушистое превращение, 2023

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Постер мультфильма Пушистое превращение
5.5
Пушистое превращение - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Пушистое превращение
5.5

Пушистое превращение

, 2024
Lendarys
Канада, Франция / приключения, анимация, фэнтези / 18+
Озорные братья-близнецы спасают волшебный мир от таинственных злодеев
Трейлеры
Постер мультфильма Пушистое превращение
5.5
Пушистое превращение - Дублированный трейлер
Пушистое превращение  Дублированный трейлер

О фильме

Братья-близнецы Кайл и Зак живут в фантастическом мире, бок о бок с невероятными магическими существами. Но всё меняется, с появлением таинственных Зандаров. Для того чтобы спасти свой волшебный мир, подростки и их пушистые друзья, отправляются в увлекательное приключение, полное захватывающих чудес.

В ролях

Акил Уингейт
Маню Пайе
Маню Пайе
Клара Лучани
Жером Нил
Киан Кожанди
Киан Кожанди
Rudi James Jephcott
Zak
Rudi James Jephcott
Zak
Robert Hoehn
Wowo
Robert Hoehn
Wowo
Laura Woody
Indiana Rosefire
Laura Woody
Indiana Rosefire
Колин Бейтс
Колин Бейтс
Kyle
Режиссер Филипп Дюшен, Кювелье Жан-Батист
Сценарист Надеж Жирардо, Филипп Дюшен, Nadege Girardot
Композитор Джон Маманн, Дэвид Париенте, John Mamann, David Parienti
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Канада / Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 ноября 2024
Премьера в мире 4 апреля 2024
Дата выхода
10 октября 2024 Россия Наше кино
4 апреля 2024 Азербайджан
30 января 2025 Аргентина ATP
10 октября 2024 Беларусь
1 июня 2024 Болгария
14 ноября 2024 Гватемала
10 октября 2024 Израиль All
13 сентября 2024 Испания
10 октября 2024 Казахстан 6+
4 декабря 2025 Катар
4 апреля 2024 Кыргызстан
27 сентября 2024 Латвия U
30 августа 2024 Литва V
25 апреля 2024 Мексика
4 апреля 2024 Молдавия
4 сентября 2024 Нидерланды 6
4 декабря 2025 ОАЭ 18TC
20 февраля 2025 Перу
26 июля 2024 Польша
29 августа 2024 Словакия 7
4 апреля 2024 Таджикистан
1 июня 2024 Узбекистан
15 августа 2024 Украина
3 июля 2024 Франция
8 мая 2025 Хорватия
29 августа 2024 Чехия
6 марта 2025 Чили TE
Бюджет €1 000 000
Сборы в мире $855 006
Производство 2 Minutes Animation, Caramel Films, PM SA
Другие названия
Zak & Wowo, la légende de Lendarys, Zak & Wowo, İkizler Takımı, Legend fantastilistest olenditest, Leģenda par maģiskajām būtnēm, Lendarys - A Lenda, Zak & Wowo: De legende van Lendarys, Zak & Wowo: La leyenda de Lendarys, Zak & Wowo: The Legend of Lendarys, Zak i Wowo: Tropiciele magii, Zak Ve'Shocko Gibor'ei Al, Zak y Wowo, la leyenda de los Lendarys, Zak y Wowo: La leyenda de Lendarys, Лендаріс, Пушистое превращение, زک وو و، افسانه لنداری ها, 札克与沃沃：幻兽传说

Рейтинг мультфильма

5.5
Оцените 24 голоса
5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3625 В жанре «приключения»  683 В жанре «анимация»  402 В жанре «фэнтези»  260 В фильмах Канады  81 В фильмах Франции  256 В фильмах 2024 года  232
Обновлено 25 августа 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Пушистое превращение - Дублированный трейлер
Пушистое превращение Дублированный трейлер
Пушистое превращение - Тизер
Пушистое превращение Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
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